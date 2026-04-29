“Adorni pierde más popularidad que el resto de los funcionarios”: el análisis de Juan Germano tras el informe de gestión en el Congreso

El director de Isonomía, Juan Germano, afirmó que la caída en la imagen del oficialismo responde a la crisis económica y al escándalo que involucra a Manuel Adorni

En una entrevista exclusiva, Juan Germano, analista político y director de Isonomía, sostuvo que el recorte de imagen que enfrenta el oficialismo se explica por la combinación entre el escándalo que involucra a Adorni y el malestar económico, y advirtió que la pérdida de apoyo afecta de manera diferencial a los funcionarios.

Durante una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Germano puso en el centro del análisis la dinámica que se generó tras la comparecencia de Adorni en el Congreso por las denuncias en su contra.

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El experto puntualizó: “Adorni pierde más popularidad que el resto de los funcionarios”, y atribuyó ese fenómeno a la coincidencia del caso con un contexto de ajuste económico: “Argentina durante los últimos años tiene una constante: los casos de corrupción penetran más cuando el bolsillo aprieta”.

El impacto del caso Adorni en la opinión pública y la narrativa oficial

Germano describió la relevancia mediática y política del caso Adorni: “Lo que me pasa es que hay, como una disociación, si se quiere, entre una mirada mediática y una mirada política. El recinto, las fuerzas parlamentarias, están mucho más enfocadas en metro cuadrado puro: economía y gestión. No tanto en el tema puntual Adorni”.

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Según Germano, el impacto del caso Adorni en la popularidad es aún mayor debido al contexto de ajuste económico en Argentina (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El analista remarcó que “la enorme mayoría de las preguntas a Adorni en el Congreso tuvieron que ver con economía, deuda, la cuestión fiscal, Adorni, como caso puntual, es chico en términos de discusión”.

Sin embargo, advirtió que en el plano del discurso público el caso sí golpeó al gobierno: “Hay una pérdida de popularidad en donde Adorni pierde más popularidad que el resto de los funcionarios. Si no tenías una economía que aprieta un poquito, no sé si esto explotaba como explotó. Igual, eso me parece es normal, no me sorprende”.

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Al referirse a la estrategia comunicacional del oficialismo, Germano sostuvo: “Este es un gobierno que está diseñado o vino con dos grandes cosas: inflación y casta. Venía a romper privilegios. Cuando hace que otros den explicaciones, exige explicaciones, es un tipo de gobierno; le cuesta mucho más cuando tiene que darlas”, y agregó: “En este proceso, el gobierno no puede salir del tema para volver a tomar la iniciativa”.

Estrategias de ataque, liderazgo y límites de la narrativa

Sobre las tácticas del oficialismo, Germano analizó: “El consejo a Trump era: atacar, atacar, atacar, nunca retrocedas, nunca admitas una derrota. Creo que Milei se inscribe en ese tipo de liderazgos, lo llamamos brutales: sabés perfectamente qué piensa Milei sobre cada tema, para bien o para mal”.

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Germano sostuvo que el gobierno apuesta por una estrategia de ataque frontal, pero muestra debilidad cuando necesita defenderse públicamente

Según el especialista, esa postura tiene consecuencias: “Cuando a Milei le va mejor, no crece tanto en opinión pública; cuando le va peor, tampoco pierde tanta aprobación”.

Consultado sobre la eficacia de esa estrategia en momentos de crisis, Germano fue contundente: “Por lo menos para mí no está siendo eficiente”, y ejemplificó: “El gobierno es mucho mejor atacando que defendiéndose. Está diseñado genéticamente para eso; cuando tiene que defenderse le cuesta más”.

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El analista ilustró el momento actual con una comparación deportiva: “En boxeo hay estrategias para atacar y defender; pero a veces ves dos personas que solo se pegan cachetazos. Me parece que en algún punto esto del ‘attack, attack, attack’… Bueno, hay momentos donde el gobierno se para y recibe un cachetazo. Y no tiene mucha más estrategia que esa”.

La economía, la fragmentación del electorado y el desafío opositor

Germano subrayó la centralidad de la economía en la agenda ciudadana: “Hoy hay menos preocupación inflacionaria y más preocupación por el trabajo, el salario, el poder de compra. Se te cuela la corrupción también, pero conceptualmente es más economía”. Sobre el cambio en la demanda social, afirmó: “El futuro promisorio, soleado, que se veía y demandaba esfuerzo en el corto plazo, creo que tiene un poco más de nubarrones. Ahí es donde veo que el gobierno necesita un pequeño ajuste”.

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Germano remarcó que los desafíos electorales para la oposición pasan por ofrecer una propuesta política clara más allá de oponerse a Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

Respecto a la oposición, el director de Isonomía consideró que “no es lo mismo estar en contra de Milei que proponer un gran cambio político. Claramente estar en contra no fue suficiente en la elección pasada y tampoco lo será en la que viene”.

Señaló que la clave estará en la oferta política: “No es lo mismo una elección con primaria que sin primaria. Son dinámicas e incentivos completamente distintos para los si-peristas y no-peristas, que para mi gusto son los que definen la elección”.

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En cuanto al respaldo del gabinete y el presidente a funcionarios bajo investigación, Germano advirtió: “Los libros de estrategia política dicen que no conviene porque el jefe de gabinete es el fusible. Pero esos mismos libros no hubiesen recomendado infinidad de cosas que Milei hizo y lo llevaron a ganar. Es riesgoso, sobre todo en función de cómo salga”.

Por último, el analista ironizó sobre la lógica de las redes y el show mediático: “Se pierde un poco sobre el fondo. Hay un juego de tribunas, de redes. Cada diputado hace su reel perfecto para hablar de si habla de usted o no, los pochoclos de uno, el aloe vera de otro… Es un gobierno que muchas veces no hace lo que el libro diría que tiene que hacer. Sale bien hasta que sale mal”.

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