Crimen y Justicia

“La estrategia ya la tenemos”: los fiscales del caso de Loan esperan una resolución clave para el juicio

El proceso comenzará el próximo 16 de junio en Corrientes y tiene a 17 imputados. A semanas de su inicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal todavía aguardan una decisión de la Justicia que es fundamental para el debate oral

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Loan Danilo Peña
Loan Danilo Peña

A semanas de que comience el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, que será uno de los más grandes e importantes de la provincia de Corrientes, la Fiscalía espera una resolución de la Justicia que será clave para el desarrollo de su estrategia en el debate oral.

Se trata de un pedido formulado por los fiscales generales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes piden que, ante la complejidad del caso que tiene 17 imputados, la acusación pública en el juicio esté representada por un equipo de siete funcionarios.

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La solicitud se respalda en que al debate oral llegan dos causas acumuladas bajo un mismo expediente. Este tiene más de 90 cuerpos y 900 páginas de pruebas, lo que lo convierte en uno de los más extensos tramitados en la jurisdicción.

En este sentido, la fiscalía sostiene que la intervención conjunta o alternada de siete fiscales y representantes de PROTEX responde tanto a razones de organización como a la necesidad de proteger a menores de edad desaparecidos. La conformación de equipos fiscales está prevista por la ley y se utiliza en causas de similar dificultad.

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Pantalla de videoconferencia con 12 recuadros mostrando participantes. Incluye vistas de salas de tribunal y personas conectadas individualmente desde sus ubicaciones
Las partes técnicas en una audiencia preliminar por el caso de Loan

“La intervención coordinada de varios integrantes del Ministerio Público Fiscal —más de dos simultáneamente— no supone en absoluto una afectación al principio de igualdad de armas ni al debido proceso legal, porque dichos principios no se traducen en una equiparación matemática entre acusadores y defensores“, dice uno de los pasajes más enfáticos del escrito presentado por la fiscalía.

Asimismo, advierten que restringir el número de fiscales implicaría dejarla en desventaja frente a las diecisiete defensas técnicas presentes, algo que, según su interpretación, “dificultaría una intervención eficiente en el debate” de una causa “de enorme trascendencia para la jurisdicción”.

También remarcan que todos los fiscales integrantes actúan bajo una “única teoría del caso”, por lo que no habría una falta de coordinación.

“La estrategia ya la tenemos, solo falta que la Justicia resuelva este pedido”, dijo uno de los funcionarios de la causa a Infobae.

La defensa rechazó el planteo

Los abogados los acusados se opusieron a la cantidad de fiscales, señalando que el Código Procesal Penal limita a dos la cantidad de defensores por imputado. A su criterio, esto debería aplicarse también al Ministerio Público Fiscal para evitar desequilibrios.

Además reclaman que “la igualdad de armas” debe verse reflejada en los recursos disponibles para ambas partes, no solo en la posibilidad de participación.

El juicio y los acusados

La fecha de la primera audiencia del proceso fue fijada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes para el martes 16 de junio. Ese día, a las 9 de la mañana, deberán asistir los 17 imputados que tiene la causa por la sustracción y ocultamiento del menor.

Los 17 imputados
Los 17 imputados

El banquillo se dividirá entre los acusados por el expediente ‘Naranjal’ y los señalados por intentar desviar la investigación. En el primer grupo, está el núcleo más cercano a Loan: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.

Según la causa, ellos “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

Por el otro lado, están los 10 presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy, acusados de fingir querer ayudar y obstaculizar las diligencias judiciales y policiales. Estos son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

El juicio estará a cargo de los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco.

En cuánto a la dinámica, el debate tendrá un formato de alternancia semanal: la primera semana las sesiones serán martes, miércoles y jueves; mientras que segunda los miércoles y jueves. El esquema se repetirá en forma sucesiva.

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