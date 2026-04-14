Uber anuncia que llega a todos los departamentos de Colombia usando también servicio de taxi

Uber ya está presente en todos los departamentos de Colombia y en más de 1.100 ciudades y municipios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Uber ahora está disponible en la totalidad de departamentos de Colombia y en más de 1.100 ciudades y municipios en todo el país, ampliando su cobertura desde las 22 ciudades donde operaba previamente.

Las opciones para moverse fácilmente o generar ingresos a través de la aplicación en todas las regiones incluyen Uber Taxi, Uber Economy y Uber Moto.

“Estar disponibles en más de 1.100 municipios implica contribuir al crecimiento de las economías locales, generar nuevas oportunidades de ganancia para los colombianos y ampliar el acceso a la tecnología y a las opciones de movilidad en cada región“, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región Andina.

Las alternativas disponibles en la app incluyen Uber Taxi, Uber Economy y Uber Moto en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los colombianos consumen Uber

En las ciudades de Colombia donde la presencia de Uber ya está consolidada, la aplicación se ha integrado al día a día de los habitantes y es vista como una herramienta que optimiza la calidad de vida urbana, según un estudio de la plataforma en colaboración con Ipsos.

Un 71% de los colombianos utiliza aplicaciones de movilidad de forma cotidiana, el 78% las considera la opción más segura después del vehículo propio y el 88% confía en ellas como alternativa confiable.

Además, ocho de cada diez usuarios afirman que estas apps han mejorado su experiencia de movilidad en la ciudad.

En las ciudades donde Uber estará disponible a partir de 2026, la movilidad sigue siendo un desafío y la llegada de la aplicación representa una oportunidad de mejora.

En ciudades donde Uber está consolidado, la app es parte del día a día y mejora la vida urbana, según un estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 52% de los encuestados describe como difícil moverse actualmente, el 88% considera que Uber ayudaría a cubrir vacíos en seguridad, tiempos y calidad del servicio, y seis de cada diez no están satisfechos con el transporte público.

Nueve de cada diez creen que la llegada de Uber mejorará su calidad de vida, y dos de cada tres estarían dispuestos a pagar más por una mayor seguridad en sus desplazamientos.

En qué otros países se encuentra Uber

Uber opera en más de 70 países y en miles de ciudades alrededor del mundo. La plataforma está presente en América Latina en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Costa Rica, entre otros. En Norteamérica, Uber funciona en Estados Unidos y Canadá.

En Europa, Uber está disponible en mercados como Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, Países Bajos y Portugal. También tiene presencia en países de Asia como India, Japón, Corea del Sur, Taiwán y en ciudades del sudeste asiático. En Oceanía, opera en Australia y Nueva Zelanda. En África, Uber presta servicio en países como Sudáfrica, Egipto y Nigeria.

Uber tiene operaciones en más de 70 países y miles de ciudades a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La cobertura de Uber varía según las regulaciones locales y la demanda en cada ciudad, pero su alcance global la mantiene como una de las aplicaciones de movilidad más extendidas del mundo.

Qué otras plataformas de transporte hay en Colombia

En Colombia, además de Uber, operan varias plataformas de transporte que ofrecen distintas alternativas de movilidad en las principales ciudades del país.

Entre las más utilizadas se encuentran DiDi, Yango, InDrive y Cabify, que permiten solicitar vehículos privados o taxis a través de sus aplicaciones móviles, facilitando el acceso a un servicio personalizado y a menudo más eficiente que el transporte tradicional.

En Colombia existen otras plataformas de transporte que amplían las opciones de movilidad en las principales ciudades. REUTERS/Florence Lo

Asimismo, existen servicios oficiales de taxi como Easy Taxi, que digitalizan la experiencia de solicitar un taxi convencional, y plataformas especializadas en transporte en moto, como Picap, que han ganado popularidad en ciudades con alto tráfico por su rapidez y flexibilidad.

Estas opciones brindan a los usuarios la posibilidad de elegir según sus preferencias de precio, tipo de vehículo, tiempo de espera y nivel de servicio, adaptándose a las diferentes necesidades de movilidad urbana y rural.

Es importante destacar que las plataformas de transporte en Colombia operan en una “zona gris” legal: no están prohibidas explícitamente, pero tampoco cuentan con una regulación nacional específica que las reconozca como parte del sistema de transporte público.