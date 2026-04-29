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Paula Chaves aclaró cómo quedó su vínculo con Zaira Nara luego del reencuentro: “Pasaron cosas”

La conductora compartió su postura luego del inesperado acercamiento con la modelo, de quien supo ser íntima amiga y ectualmente está distanciada

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Después de años de distancia, las animadoras coincidieron inesperadamente, Paula Chaves se refirió a la posibilidad de reanudar su vínculo con Zaira Nara (Desayuno Americano - América)

La de Zaira Naray Paula Chaves fue durante años una de las amistades más sólidas y queridas del mundo del espectáculo. Tras una larga etapa de distancia, indirectas y versiones cruzadas, el vínculo parecía definitivamente roto. Sin embargo, en las últimas horas un inesperado acercamiento volvió a ponerlas en el centro de la escena y despertó la ilusión de una posible reconciliación. El reencuentro, que sorprendió a muchos, fue comentado por la propia Paula, quien se animó a hablar del tema en Desayuno Americano (América) y dio detalles al respecto.

Consultada sobre cómo surgió este reencuentro con la modelo, Paula comentó: “Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás”. En su caso, el encuentro se dio de manera natural y distendida, con recuerdos compartidos que afloraron espontáneamente tras la muerte de Moro, la mascota de la conductora. “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: ‘¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?’”, relató Paula, evocando la complicidad de otros tiempos.

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Sin embargo, Chaves fue clara al definir el estado actual de la relación: “Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas”. Para Paula, el reencuentro fue positivo pero no implica un regreso inmediato a la amistad de antes. “Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, agregó, remarcando que aún queda mucho por conversar.

Zaira Nara y Paula Chaves
“Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación", explicó Paula sobre su vínculo con Zaira (Archivo)

La conductora también dejó en claro que, aunque no hay un vínculo estrecho por ahora, sí existe la posibilidad de cruzarse y compartir momentos sin incomodidad. “Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien… Nos debemos una charla, pero reina la paz”, concluyó Paula, dejando abierta la puerta a un futuro diálogo y al entendimiento.

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Previo a las declaraciones de Chaves, las cámaras de Intrusos (América) habían captado a Zaira, quien se refirió a la muerte del perro de su ex amiga y a la importancia de ese momento en el reencuentro. “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, recordó Zaira, mostrando que los afectos y la memoria compartida siguen vigentes, aún después de los desencuentros.

La modelo también admitió que a veces la vida te pone frente a personas importantes en momentos puntuales. “Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, expresó, confirmando que el encuentro existió y que el clima fue distinto al de los últimos años, aunque prefirió no dar demasiados detalles.

Zaira Nara y Paula Chaves se reencontraron tras años de distanciamiento en un momento de profundo dolor familiar (Intrusos - América

Cabe recordar que la amistad entre Zaira y Paula se había deteriorado hace casi cinco años. A lo largo de ese tiempo, nunca quedó claro cuál fue el motivo real de la distancia. Durante mucho tiempo se especuló que el conflicto había surgido por Facundo Pieres, expareja de Paula y luego vinculado sentimentalmente a Zaira, pero Chaves negó en varias oportunidades que esa fuera la causa principal. De hecho, se mostró harta de que la explicación se redujera a una cuestión de hombres y siempre defendió la idea de que hubo otros factores más profundos en juego.

A pesar de la historia y los sentimientos encontrados, el reencuentro entre Zaira y Paula dejó en evidencia que el cariño y el respeto siguen presentes. Con honestidad y sin promesas grandilocuentes, ambas prefieren apostar al diálogo, dejar atrás el pasado y evitar los desencuentros innecesarios. Por ahora, reina la paz y la expectativa entre los fans, que esperan que este nuevo capítulo sea el inicio de una etapa de entendimiento y buenos momentos para una de las duplas más entrañables de la farándula argentina.

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