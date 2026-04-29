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Seis presos políticos murieron en cárceles rusas en lo que va de 2026

La lista de fallecidos incluye a un sindicalista antibélico, un ucraniano condenado por carteles en un supermercado y un hombre que se suicidó tras ser detenido por un comentario en redes sociales. El patrón reproduce el que ya denunciaron organismos de derechos humanos tras la muerte de Navalny

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Navalny Cárcel Rusia
Un funcionario del Servicio Penitenciario Federal ruso camina cerca de la puerta de la colonia penal N2, en la ciudad de Pokrov el 1 de marzo de 2021 (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP)

Al menos seis personas detenidas en Rusia por motivos políticos murieron en prisión preventiva o en cárceles de régimen ordinario entre enero y abril de 2026, según documentó el medio independiente ruso Meduza. Los casos, distintos en perfil y acusación, comparten un denominador: todos fueron procesados en el contexto de la guerra contra Ucrania, ya fuera por espionaje, por publicaciones en redes sociales o por carteles presuntamente colocados en un supermercado. Sus muertes ocurren en un momento en que, según OVD-Info, más de 2.000 personas permanecen encarceladas en Rusia por causas de motivación política.

El primero en fallecer fue Román Sidorkin, de 52 años, ingresado en un hospital en Sarátov el 5 de enero y muerto cuatro días después. Condenado a 17 años por traición y sabotaje en 2023, recibió en 2025 otros 23 años adicionales por supuesto robo de material militar. Dotsenko murió el 19 de febrero: artista de San Petersburgo de 65 años, había sido condenado junto a su esposa a tres años de cárcel por unos carteles con insultos al presidente Putin que las autoridades dijeron que habían colocado en un supermercado. Lo llevaron al hospital el 12 de febrero tras sufrir un infarto; su esposa, también presa, no pudo asistir al funeral.

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Andréi Akuzin, artista ruso que murió en prisión
Andréi Akuzin, artista ruso que murió en prisión

En febrero murió también Oleg Tirishkin, minero retirado y sindicalista de 64 años contrario a la guerra con Ucrania, condenado por “justificación del terrorismo” a raíz de mensajes en redes sociales. En marzo falleció Vladímir Ósipov, de 56 años, conductor de metro detenido por publicaciones en Odnoklassniki; según sus familiares, fue golpeado en la detención y nunca recibió atención médica adecuada. El 8 de abril se suicidó en prisión preventiva Andréi Akuzin, artista de 53 años arrestado el día anterior por un comentario en redes sociales. Y el 17 de abril murió en la colonia penal número 2 de Vorónezh Dmitri Kuznetsov, bloguero de 43 años conocido como Khristolyub Bozhiy, predicador pacifista condenado por “rehabilitación del nazismo” y “ofensa a los sentimientos religiosos” por videos en YouTube. Fue hallado colgado en su celda; su padre rechaza la versión oficial del suicidio.

Las muertes en custodia de presos políticos no son nuevas en Rusia, pero han adquirido mayor visibilidad desde el fallecimiento de Alexéi Navalny el 16 de febrero de 2024 en la colonia penitenciaria IK-3, en Kharp, a 60 kilómetros del Círculo Polar Ártico. El principal líder opositor ruso cumplía una condena de 19 años cuando murió. En febrero de 2026, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos afirmaron en un comunicado conjunto que Navalny fue envenenado con epibatidina, una toxina sintética, basándose en análisis de muestras de su cuerpo. El Kremlin rechazó la acusación. Durante su detención, Navalny acumuló 295 días en celdas de aislamiento de castigo, práctica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado de tortura.

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Khristolyub Bozhiy, un bloguero ruso que se oponía a la guerra en Ucrania y murió en prisión
Khristolyub Bozhiy, un bloguero ruso que se oponía a la guerra en Ucrania y murió en prisión

El precedente más citado antes de Navalny es el del abogado Serguéi Magnitski, que en 2008 denunció un fraude de 230 millones de dólares vinculado a funcionarios corruptos y fue arrestado como represalia. Murió el 16 de noviembre de 2009 en una prisión de Moscú, ocho días antes de que venciera el plazo legal máximo de detención sin juicio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2019 que recibió un trato inhumano y que las autoridades pusieron su vida en riesgo al negarle atención médica.

Desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la represión política en Rusia no ha dejado de crecer. Según el grupo Rus Sidyashchaya, al menos 43 presos políticos murieron en custodia entre 2022 y 2026, aunque la organización advierte que la cifra real es probablemente mayor. Human Rights Watch documentó que hasta septiembre de 2025 al menos 1.299 personas enfrentaron procesos penales por oponerse a la guerra. OVD-Info registra más de 4.600 personas bajo persecución penal de motivación política, de las cuales más de 2.000 se encuentran en prisión.

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