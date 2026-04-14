Ya no solo se viaja por descanso: crecen las vacaciones por skincare y bienestar

El 92% de los viajeros en Latinoamérica reservan vacaciones enfocadas en el skincare, marcando una tendencia clave en el turismo para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de experiencias personalizadas, el auge de la tecnología y la reconexión espiritual surgen ahora como los motores principales de los viajeros en la región. Sí. Esa es la tendencia, no es un invento para ofrecer productos o un spa de lujo, las búsquedas en las plataformas de viaje se han trasladado a los beneficios personales que a un simple entretenimiento o licor.

Leopoldo Pérez, gerente regional para México, Caribe, Centroamérica y Colombia en Booking.com, habló en exclusiva con Infobae y analizó las tendencias emergentes que definirán el turismo este año.

“92% reservaría vacaciones centradas solamente en los viajes por skincare. Es esto es un número muy grande”, aseguró.

La influencia de la astrología y los viajes espirituales gana fuerza en las preferencias de los viajeros, incorporando criterios como fases lunares al decidir destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en las tendencias del turismo y preferencias de los viajeros

¿Cómo ha cambiado el turismo y qué buscan ahora los viajeros en comparación con el pasado?

No parece (sonríe ante la pregunta que hice), pero llevo veinte años en la industria del turismo y ya he observado cómo ha cambiado. Antes, la gente buscaba principalmente comodidad: una cama, una tele y listo. Ahora vemos la integración de la tecnología, no solo al reservar habitaciones u hoteles, sino también, en el entorno donde el viajero se hospeda.

Por ejemplo, el 92% de los colombianos reservaría casas con robots. No me refiero necesariamente a robots humanoides, sino a dispositivos como una Roomba que se encarga de la limpieza. Esto es interesante porque el 59% de los viajeros valora la limpieza y las vacaciones inteligentes. Hay chefs robóticos, por ejemplo, algo cada vez más habitual, sobre todo en países como Japón, donde los restaurantes con robots se han vuelto tendencia; el 45% de los viajeros prefiere esta opción.

La tecnología y la inteligencia artificial permiten personalizar más el viaje. Eso significa que los filtros inteligentes ayudan a seleccionar opciones según lo que el usuario quiere, presentando alternativas mucho más precisas y personalizadas. La evolución será cada vez más evidente. Además, si bien hay una parte del público que busca la reconexión tecnológica para simplificar sus viajes, otra porción prefiere emplear la tecnología para encontrar espacios donde pueda desconectarse y vivir una experiencia de introspección espiritual, rodeada de naturaleza.

Leopoldo Pérez, Regional Manager para México, Caribe, Centroamérica y Colombia en Booking.com.

Integración de tecnología e inteligencia artificial en plataformas de viajes

¿Qué cambios han visto en las búsquedas y reservas de viajes por internet en los últimos años?

En Latinoamérica la penetración de internet llega ya a niveles del 80%. En países europeos suele superar el 95 o 97%. Esto significa que cada vez más personas pueden buscar su viaje ideal y una de las opciones es Booking.com, una de las apps de viajes más descargadas a nivel global, lo que facilita que las personas encuentren el viaje que buscan y les sea mucho más sencillo explorar el mundo.

¿Cómo manejan el uso de inteligencia artificial y tecnología en sus servicios para mejorar la experiencia del usuario?

Booking.com utiliza la información disponible para que los usuarios tomen mejores decisiones. Una de las funciones incorporadas al sitio son los filtros inteligentes. Por ejemplo, antes podías buscar hoteles en Bogotá que aceptaran mascotas y tu filtro era ese. Ahora, a través de los filtros inteligentes y la inteligencia artificial, puedes también buscar un apartamento que permita mascotas y además tenga desayuno incluido, o que cuente con cafetera en la habitación.

Nosotros usamos esta tecnología para ofrecer opciones más ajustadas al detalle de lo que el cliente pide, acelerando la toma de decisión y haciendo el viaje más eficiente.

El 90% de los colombianos prefiere alojamientos que incorporan robots o dispositivos inteligentes para potenciar la limpieza y el confort. (Infobae IA)

Nuevos destinos y ciudades destacadas en América Latina

¿Qué análisis han hecho sobre los destinos o ciudades de la región que están tomando fuerza en el turismo?

Cada año otorgamos premios a propiedades o alojamientos que reciben las mejores calificaciones. El reconocimiento lo otorgan los clientes, basados en 370 millones de comentarios verificados que tenemos actualmente. Con esa información determinamos los ganadores y, dentro de estos premios, seleccionamos las ciudades más acogedoras del mundo: donde hay una alta proporción de alojamientos premiados.

Barranquilla está este año dentro de ese grupo, destacándose por su servicio y limpieza, factores que los clientes valoran mucho. Gracias a ello Barranquilla se posiciona entre las diez ciudades más acogedoras del mundo, lo que la impulsa como destino turístico atractivo.

Otras ciudades destacadas de 2026 son Montepulciano en Italia, Takayama en Japón y Pirenópolis en Brasil. En Sudamérica, además de Barranquilla, también sobresale San Martín de los Andes en Argentina. Contamos, incluso, con un listado de las diez ciudades más acogedoras de Colombia.

Tendencias de lifestyle y viajes enfocados en el cuidado personal y espiritualidad

¿Qué tendencias han observado en los viajes relacionados con el estilo de vida y el cuidado personal?

Entre las tendencias de lifestyle, una que me sorprendió mucho es la de viajes enfocados en el cuidado de la piel (skincare). El 92%de los encuestados reservaría vacaciones centradas exclusivamente en viajes por skincare. Es uno de los porcentajes más altos detectados.

¿A qué se refiere el concepto de “skincare” en estos viajes?

Por ejemplo, en Corea del Sur la gente se realiza un análisis completo de su piel —casi poro por poro— para determinar exactamente qué necesita. Existen otros destinos como Turquía con una oferta similar y Colombia, por su tradición en el cuidado de la belleza, seguramente sigue esta tendencia. Se trata de convertir el viaje en una oportunidad para el cuidado personal, no solo para el descanso.

¿Qué papel tienen los viajes espirituales y la astrología en las nuevas preferencias de los viajeros?

Existen tendencias emergentes, como los viajes enfocados en la espiritualidad. La astrología y otras prácticas influyen ya en la planificación de los viajes. Por ejemplo, hay personas que consideran la fase lunar, el solsticio o fenómenos como Mercurio retrógrado para decidir el destino, como viajar al Reino Unido o no.