Tecno

Descargar Magis TV y XUPER TV trae sanciones legales y aumenta el riesgo de ciberataques

Aplicaciones piratas ofrecen películas gratis, pero esconden malware y pueden exponer a los usuarios a fraudes, multas y penas de prisión

Guardar
La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
Magis TV cambió de nombre a XUPER TV pero sigue teniendo los mismos peligros al ser usada. (Fotocomposición Infobae)

Las alertas sobre los riesgos legales y de ciberseguridad vinculados a servicios piratas de streaming, como Magis TV o XUPER TV se han intensificado en los últimos meses.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha advertido que la descarga y el uso de plataformas piratas pueden implicar sanciones legales y exponen a los usuarios a amenazas informáticas graves.

PUBLICIDAD

Cuáles son las sanciones legales por acceder a Magis TV o XUPER TV

El uso y la distribución de contenidos protegidos sin permiso pueden derivar en procesos judiciales, multas cuantiosas e incluso penas de prisión, según ha informado INTERPOL. La legislación sobre derechos de autor se aplica tanto a quienes comercializan como a quienes consumen estos servicios.

Un mazo de madera oscura con mango sobre una base de madera clara en un escritorio de madera brillante. Al fondo, libros y paneles de madera difuminados.
El uso de servicios sin licencia puede desencadenar procesos judiciales y penalizaciones económicas o penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En varios países, las autoridades han iniciado procesos legales para eliminar la presencia de Magis TV y XUPER TV de tiendas de aplicaciones en dispositivos, como televisores, celulares y ordenadores.

PUBLICIDAD

La única alternativa que tienen los usuarios que se quieren arriesgar a utilizar estas plataformas es por descarga de APK, pero esto trae varios peligros para su privacidad digital y la integridad de los dispositivos.

Por qué aumenta el riesgo de ciberataques al instalar aplicaciones piratas

INTERPOL ha alertado que muchos sitios web y redes P2P que distribuyen software pirata pueden contener malware o virus capaces de dañar el dispositivo o sustraer información personal. El software ilegal carece de los controles de seguridad presentes en las plataformas legítimas, lo que abre la puerta a programas maliciosos.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Las plataformas ilegales facilitan la propagación de malware y el robo de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos programas nocivos pueden propagarse dentro de redes corporativas o domésticas, afectando operaciones empresariales críticas. Además, existe el riesgo de robo de identidad o de acceso no autorizado a datos bancarios.

Asimismo, al suscribirse a servicios piratas, los consumidores se exponen a fraudes financieros y al robo de datos confidenciales. Las plataformas ilegales emplean métodos de pago no regulados, lo que dificulta la identificación del destinatario del dinero y facilita estafas con tarjetas de crédito.

Otra vulnerabilidad es la ausencia de actualizaciones y soporte técnico. Los productos obtenidos fuera de los canales oficiales pueden sufrir fallos de seguridad, porque no reciben parches, actualizaciones o mejoras.

Cómo identificar una página web o servicio de streaming pirata

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los sitios web pirata no implementan medidas de seguridad en su ecosistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sugieren desconfiar de cualquier sitio que ofrezca acceso a un gran volumen de contenido a precios bajos o de forma gratuita. Por lo general, los servicios legítimos resultan más costosos, pero garantizan calidad de transmisión, atención al cliente y soporte técnico confiable.

Para verificar la autenticidad de un servicio, es clave visitar el sitio web oficial del proveedor y consultar los paquetes disponibles en cada territorio. INTERPOL alerta que la diferencia de precio, la falta de información clara sobre la empresa y la ausencia de canales oficiales de contacto son señales de un sitio pirata.

De qué forma se vinculan las plataformas piratas con otros delitos

INTERPOL advierte que los operadores de sitios piratas pueden estar relacionados con redes de delincuencia organizada, que utilizan los beneficios para financiar actividades ilegales como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la explotación sexual o el juego ilegal en línea.

Vista posterior de un hacker encapuchado frente a múltiples monitores mostrando código y páginas web de hoteles, con una pantalla indicando "ACCESO CONCEDIDO".
La piratería digital puede financiar redes de crimen organizado y actividades ilícitas a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, al optar por servicios piratas, los usuarios podrían estar contribuyendo de manera inadvertida a estas actividades ilícitas. El dinero generado por la piratería digital circula en circuitos opacos y alimenta estructuras criminales que trascienden el ámbito tecnológico.

Qué medidas sugieren las autoridades para protegerse de riesgos

INTERPOL aconseja mantener antivirus y firewalls actualizados, así como asegurarse de que el sistema operativo y el software cuenten con los últimos parches de seguridad instalados.

El acceso a películas u otros contenidos por vías legales y la revisión minuciosa de la autenticidad de los servicios de streaming son pasos claves para proteger tanto la integridad de los dispositivos como la información personal y financiera.

Temas Relacionados

Magis TVXUPER TVAplicacionesPelículasMalwareTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funciona el sistema que convierte las señales Wi-Fi en el nuevo aliado de la navegación urbana

La integración de inteligencia artificial con routers permite que vehículos, robots y personas mantengan una ubicación más precisa en interiores y zonas de señal satelital débil. Cómo el sistema ubica objetos o personas en túneles, sótanos y rascacielos

Así funciona el sistema que convierte las señales Wi-Fi en el nuevo aliado de la navegación urbana

Netflix estrena una de las películas más caras de la historia: costó 310 millones de dólares y tomó 24 años realizarla

La secuela dirigida por Ridley Scott llega a Netflix tras más de dos décadas de desarrollo y con uno de los presupuestos más altos del cine reciente

Netflix estrena una de las películas más caras de la historia: costó 310 millones de dólares y tomó 24 años realizarla

X (Twitter) la red social de Elon Musk está caído: sigue lo que está pasando y consultar el estado

Las publicaciones del feed no cargan o simplemente, no se puede iniciar sesión

X (Twitter) la red social de Elon Musk está caído: sigue lo que está pasando y consultar el estado

Lanzamiento Android 17: Google tendría fecha para uno de los eventos más esperados de 2026

Este encuentro también sería clave para conocer información de otros próximos lanzamientos de la empresa

Lanzamiento Android 17: Google tendría fecha para uno de los eventos más esperados de 2026

Cuáles son las diferencias entre Air Fryer, horno eléctrico y horno tostador

Conocer las diferencias en capacidad, consumo y resultados ayuda a elegir el electrodoméstico ideal para cocinar más saludable y ahorrar tiempo

Cuáles son las diferencias entre Air Fryer, horno eléctrico y horno tostador
DEPORTES
PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: formaciones confirmadas

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: formaciones confirmadas

Alpine tendrá un diseño especial para el GP de Miami de F1: la frase resonante frase del director tras la exhibición de Colapinto

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Los explosivos detalles detrás de la separación de “la pareja dorada del fútbol” por fotos sensuales y fama no deseada

Un equipo de la Premier League construirá su primer estadio femenino

TELESHOW
Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación

Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación

Caballos, naturaleza y amor de hermanos: las fotos más tiernas de Calu Rivero junto a sus hijos en el campo

Se difundieron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara: su flamante rol de actriz en la pantalla grande

La confesión de Marta Fort sobre su vínculo con Virginia Gallardo: “Es momento de soltar”

La indignación de la exesposa de Brian Sarmiento por sus dichos sobre la cuota alimentaria de su hija: “¡El tupé!"

INFOBAE AMÉRICA

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

Más de 3.200 kilos de droga valorados en USD 53 millones fueron incautados en operativos marítimos por la Guardia Costera

El gobierno de Nicaragua respalda el desarrollo de una vacuna rusa contra el dengue

Comisión de justicia penal a su primera reunión este miércoles en Honduras

Copa Airlines firma orden de compra de 60 nuevos aviones y lleva a 100 su plan de expansión hasta 2034