Descargar Magis TV y XUPER TV trae sanciones legales y aumenta el riesgo de ciberataques

Magis TV cambió de nombre a XUPER TV pero sigue teniendo los mismos peligros al ser usada. (Fotocomposición Infobae)

Las alertas sobre los riesgos legales y de ciberseguridad vinculados a servicios piratas de streaming, como Magis TV o XUPER TV se han intensificado en los últimos meses.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha advertido que la descarga y el uso de plataformas piratas pueden implicar sanciones legales y exponen a los usuarios a amenazas informáticas graves.

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Cuáles son las sanciones legales por acceder a Magis TV o XUPER TV

El uso y la distribución de contenidos protegidos sin permiso pueden derivar en procesos judiciales, multas cuantiosas e incluso penas de prisión, según ha informado INTERPOL. La legislación sobre derechos de autor se aplica tanto a quienes comercializan como a quienes consumen estos servicios.

El uso de servicios sin licencia puede desencadenar procesos judiciales y penalizaciones económicas o penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En varios países, las autoridades han iniciado procesos legales para eliminar la presencia de Magis TV y XUPER TV de tiendas de aplicaciones en dispositivos, como televisores, celulares y ordenadores.

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La única alternativa que tienen los usuarios que se quieren arriesgar a utilizar estas plataformas es por descarga de APK, pero esto trae varios peligros para su privacidad digital y la integridad de los dispositivos.

Por qué aumenta el riesgo de ciberataques al instalar aplicaciones piratas

INTERPOL ha alertado que muchos sitios web y redes P2P que distribuyen software pirata pueden contener malware o virus capaces de dañar el dispositivo o sustraer información personal. El software ilegal carece de los controles de seguridad presentes en las plataformas legítimas, lo que abre la puerta a programas maliciosos.

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Las plataformas ilegales facilitan la propagación de malware y el robo de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos programas nocivos pueden propagarse dentro de redes corporativas o domésticas, afectando operaciones empresariales críticas. Además, existe el riesgo de robo de identidad o de acceso no autorizado a datos bancarios.

Asimismo, al suscribirse a servicios piratas, los consumidores se exponen a fraudes financieros y al robo de datos confidenciales. Las plataformas ilegales emplean métodos de pago no regulados, lo que dificulta la identificación del destinatario del dinero y facilita estafas con tarjetas de crédito.

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Otra vulnerabilidad es la ausencia de actualizaciones y soporte técnico. Los productos obtenidos fuera de los canales oficiales pueden sufrir fallos de seguridad, porque no reciben parches, actualizaciones o mejoras.

Cómo identificar una página web o servicio de streaming pirata

Los sitios web pirata no implementan medidas de seguridad en su ecosistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sugieren desconfiar de cualquier sitio que ofrezca acceso a un gran volumen de contenido a precios bajos o de forma gratuita. Por lo general, los servicios legítimos resultan más costosos, pero garantizan calidad de transmisión, atención al cliente y soporte técnico confiable.

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Para verificar la autenticidad de un servicio, es clave visitar el sitio web oficial del proveedor y consultar los paquetes disponibles en cada territorio. INTERPOL alerta que la diferencia de precio, la falta de información clara sobre la empresa y la ausencia de canales oficiales de contacto son señales de un sitio pirata.

De qué forma se vinculan las plataformas piratas con otros delitos

INTERPOL advierte que los operadores de sitios piratas pueden estar relacionados con redes de delincuencia organizada, que utilizan los beneficios para financiar actividades ilegales como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la explotación sexual o el juego ilegal en línea.

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La piratería digital puede financiar redes de crimen organizado y actividades ilícitas a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, al optar por servicios piratas, los usuarios podrían estar contribuyendo de manera inadvertida a estas actividades ilícitas. El dinero generado por la piratería digital circula en circuitos opacos y alimenta estructuras criminales que trascienden el ámbito tecnológico.

Qué medidas sugieren las autoridades para protegerse de riesgos

INTERPOL aconseja mantener antivirus y firewalls actualizados, así como asegurarse de que el sistema operativo y el software cuenten con los últimos parches de seguridad instalados.

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El acceso a películas u otros contenidos por vías legales y la revisión minuciosa de la autenticidad de los servicios de streaming son pasos claves para proteger tanto la integridad de los dispositivos como la información personal y financiera.