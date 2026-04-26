Se revela un secreto de Nintendo después de 40 años: Bowser no es el villano de Mario Bros

Shigeru Miyamoto presenta a Bowser como un actor dentro de una compañía teatral en el universo de Super Mario, y no como un villano absoluto. (Captura de tráiler oficial)

Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario, reveló uno de los secretos de esta tradicional saga de Nintendo: Bowser en realidad no sería un villano, como hemos visto durante 40 años.

En una entrevista publicada en Nintendo DREAM Web, Miyamoto ofreció detalles sobre el verdadero papel de Bowser, desmantelando la noción de que es simplemente un villano, y profundizó en el proceso creativo que ha acompañado a la franquicia desde sus inicios.

Cuál es el verdadero papel de Bowser en la saga de Super Mario

Miyamoto explicó que la narrativa de los juegos de Super Mario nunca ha consistido en que Mario derrote a un villano malvado llamado Bowser. Según sus palabras, existe una especie de “compañía teatral de Super Mario”, en la que Bowser es simplemente el actor que interpreta el papel de antagonista. Esta perspectiva cambia radicalmente la imagen que durante años han tenido los seguidores de la saga.

El propio Miyamoto aclaró que no busca que Bowser sea visto como un villano odioso en sentido absoluto, sino como un miembro más del grupo de personajes que desempeña el rol de antagonista según la obra que se representa. Incluso, dependiendo de la historia, Bowser podría llegar a ser amigo de Mario. Esta concepción se refleja en la película “Mario Galaxy”, donde el gag del Bowser encogido sirve para mostrar distintas facetas del personaje más allá de su función como enemigo.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Yoshi, con la voz de Donald Glover (izquierda), Mario, con la voz de Chris Pratt (centro), y Luigi, con la voz de Charlie Day, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

La interpretación teatral dentro de la saga queda especialmente patente en “Super Mario Bros 3”. Todo el juego está planteado como una función de teatro, con cortinas rojas cerrándose al final de cada mundo y decorados que refuerzan la idea de que lo que sucede en pantalla es una representación.

El enfoque de Miyamoto explica la naturalidad con la que Bowser aparece en situaciones ajenas al enfrentamiento clásico con Mario. Los jugadores lo han visto competir en golf, tenis o carreras de karts junto al fontanero, e incluso ha sido aliado en títulos como “Mario & Luigi” o “Super Mario RPG”.

Lejos de ser una contradicción, esta versatilidad se entiende dentro del concepto de compañía teatral: Bowser es un actor capaz de asumir diferentes papeles según la historia que se narre.

Super Mario Bros 3 destaca la inspiración teatral de la franquicia, mostrando cortinas y escenarios que refuerzan la idea de función.

Este nuevo entendimiento abre la puerta a futuras exploraciones del personaje en distintos formatos, tanto en videojuegos como en cine. La saga, de hecho, ha mostrado versiones muy distintas de Bowser, y Miyamoto sugiere que podría llegar a protagonizar su propia historia.

Por qué Nintendo evitó hacer una película de Mario durante años

Miyamoto compartió que uno de los motivos por los que Nintendo evitó durante mucho tiempo realizar películas de Mario fue la preocupación sobre cómo las historias rígidas podían limitar la libertad creativa en los juegos.

El desarrollo de los personajes no está atado a una única versión oficial; en cambio, el equipo busca que cada entrega o adaptación pueda reinterpretar y expandir a los personajes según lo requiera la obra.

La película Super Mario Galaxy explora una estructura coral, dando profundidad a personajes como la princesa Peach y mostrando una narrativa emocional más compleja. (Photo by TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)

El proceso de creación de los guiones para las películas es un buen ejemplo de esta flexibilidad. Miyamoto relató cómo, en la primera película, el guion se escribió inicialmente en japonés y en paralelo en inglés, mientras que en la segunda, se partió de un guion en inglés adaptado posteriormente al japonés. Este trabajo conjunto permitió que las versiones fueran auténticas para cada público, sin limitarse a una simple localización.

En la entrevista, Miyamoto destacó que la película “Super Mario Galaxy” tiene una estructura de tipo coral, donde cada personaje tiene un peso propio y no solo Mario es el protagonista absoluto. El guion estuvo liderado por Matthew Fogel, quien ya había trabajado durante más de seis años en el desarrollo de la primera película, y en esta ocasión propuso historias para explorar con mayor profundidad a los personajes.

Como ejemplo, Miyamoto mencionó que la princesa Peach desarrolla dudas sobre su propia identidad, y el guion avanza mostrando cómo Mario la acompaña, buscando un equilibrio emocional en la relación. Estas decisiones creativas buscan dotar de mayor densidad y realismo a los personajes, algo que en los videojuegos tradicionales resulta más difícil debido al enfoque en la jugabilidad.