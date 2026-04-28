Alarma en la Selección: Nico González sufrió una lesión en la previa de la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal por la Champions

Nico González en el último entrenamiento del Atlético de Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Una mala noticia trastocó los planes de Diego Simeone de cara al encuentro de ida de la semifinal de la Champions League, que se jugará mañana en el estadio Metropolitano entre Atlético de Madrid y Arsenal. Es que el delantero argentino Nicolás González sufrió una lesión de último momento.

Según informó la cadena Cope, el atacante padeció una lesión muscular en el último entrenamiento matutino del equipo y estaría entre tres y cuatro semanas afuera de las canchas. La preocupación recae también en el cuerpo técnico de la selección argentina, pensando en el próximo Mundial que comenzará el 11 de junio. Si bien al día de la fecha faltan seis semanas y dos días para el inicio de la cita en Estados Unidos, México y Canadá. El club madrileño aún no emitió un parte médico oficial.

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Esta lesión que afecta a un jugador relevante en el esquema del Cholo Simeone, se suma a las bajas de Pablo Barrios, Josema Giménez y la posible ausencia de Ademola Lookman por molestias. González venía de marcar dos golazos en la derrota ante Elche, confirmando lo importante que son sus aportes en el Colchonero. Además, el jugador proveniente de Juventus ha disputado 37 partidos en la temporada, con 5 goles.

Nico González aportó 5 goles en el Atlético de Madrid en la temporada y es una de las alternativas de Simeone en el ataque (REUTERS/Ana Beltran)

El futbolista de 28 años, que se formó en Argentinos Juniors, había hablado ante la prensa horas antes, mostrándose ilusionado con hacer historia con el equipo de la capital española. “Es lindo soñar. ¿Por qué no pensar en eso? Somos un grupo que siempre piensa en positivo. No he encontrado hasta hoy un grupo tan sano y tan bueno como el que encontré en el Atlético. Se disfruta, estamos con ganas, entusiasmo, ese sueño y ¿por qué no? Por qué no soñar si no cuesta nada", expresó.

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“El Atlético de Madrid no activará la cláusula de obligación de compra por Nico González de la Juventus. Nico estará fuera al menos 3 semanas por una lesión y así los partidos mínimos para la obligación no se activarán. Entiende que el Atleti sigue en conversaciones con la Juve para reducir el precio y aún mantener a Nico", publicó el periodista Fabrizio Romano, aportando un condimento más a la problemática lesión del atacante argentino.

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