Nació la “ley Vinícius”: la sanción que recibirá todo futbolista que se tape la boca para hablar con un rival

La secuencia que derivó en la regla: Prestianni se tapa la boca para dirigirse a Vinícius en el cruce por la Champions League

El International Football Association Board (IFAB) aprobó este martes, por unanimidad, dos cambios a las Reglas de Juego del fútbol que sancionarán con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca al encararse con un rival, así como a quienes abandonen el terreno de juego en protesta contra una decisión arbitral. Las nuevas disposiciones, propuestas por la FIFA, se implementarán en el Mundial 2026.

La decisión se adoptó en una sesión especial del IFAB celebrada en Vancouver, Canadá, en el marco del 76° Congreso de la FIFA. El organismo rector de las reglas del fútbol mundial determinó que, a discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá expulsar a cualquier jugador que cubra su boca durante una confrontación con un adversario. La medida nació directamente del caso que involucró al delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, y al extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, en la Champions League.

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El incidente tuvo lugar el 17 de febrero durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League en Lisboa. Vinicius denunció haber sido víctima de un insulto discriminatorio por parte de Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta al dirigirse al brasileño. El delantero del Real Madrid abandonó el campo y se negó a regresar, lo que provocó una interrupción de diez minutos en el encuentro. Tras la investigación posterior, la UEFA concluyó que la conducta de Prestianni fue de naturaleza homofóbica, no racista, y le impuso una sanción de seis partidos, tres de ellos con suspensión condicional por dos años. La pena surgió a partir de la declaración del ex Vélez, que señaló haberle dicho “maricón” a su adversario. Dado que uno de los partidos ya fue cumplido como suspensión provisional, el jugador deberá purgar efectivamente solo dos encuentros más, salvo que active la pena suspendida.

Fue precisamente la imposibilidad de determinar con certeza qué dijo Prestianni —al haber ocultado sus palabras— lo que impulsó a la FIFA a actuar. El presidente del organismo, Gianni Infantino, reclamó en declaraciones a Sky News que taparse la boca en una confrontación debería implicar la expulsión automática: “Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado”. Infantino añadió que “debe existir la presunción de que dijo algo que no debería haber dicho, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca”.

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El segundo cambio aprobado en Vancouver establece que el árbitro podrá expulsar a cualquier jugador que abandone el terreno de juego como forma de protesta ante una decisión arbitral. La norma se extiende también a los miembros del cuerpo técnico que inciten a los jugadores a retirarse del campo. En caso de que un equipo provoque la suspensión del partido por esta vía, se declarará su derrota.

Según informó la FIFA, en las próximas semanas se comunicarán los cambios a las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial. El proceso de consulta con los principales grupos de interés del fútbol mundial precedió a la decisión, conforme a lo acordado en la asamblea general anual del IFAB celebrada en febrero. La UEFA, por su parte, ya solicitó a la FIFA que la sanción a Prestianni se extienda a nivel mundial, hecho que podría complicar una citación por parte de la selección argentina para la Copa del Mundo.

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Hace algunas horas, Prestianni recibió el respaldo de su entrenador, José Mourinho, luego de conocida la sanción que recibió. Fue luego de que recibiera la ovación del público del Benfica ante Moreirense. “Si hubiera estado en la grada, yo también habría aplaudido”, aseveró.

“Escuché tantas cosas cuando jugamos contra Real Madrid que ahora estoy esperando a leer y escuchar los comentarios de los que hablaron tanto en aquel momento. Me da curiosidad escuchar sus opiniones. Así que prefiero no comentar”, concluyó.

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