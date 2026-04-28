Tecno

Facebook vs. WhatsApp e Instagram: ¿Cuál es la red social más peligrosa por estafas en 2025?

Facebook concentró las mayores pérdidas económicas por fraudes, muy por encima de WhatsApp e Instagram

Guardar
Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
En 2025, los estadounidenses perdieron 2.100 millones de dólares en estafas a través de redes sociales, según la FTC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estadounidenses perdieron 2.100 millones de dólares en estafas a través de redes sociales en 2025, según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

Los datos revelan que Facebook fue la plataforma donde se registraron mayores pérdidas económicas por fraudes, superando ampliamente a WhatsApp e Instagram, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

PUBLICIDAD

Además, las pérdidas por estafas en Facebook superaron a las reportadas por mensajes SMS o correo electrónico.

La red social que registró mayor cantidad de reportes de estafa fue Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La red social que registró mayor cantidad de reportes de estafa fue Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El informe también indica que, en 2025, todos los grupos de edad, excepto los mayores de 80 años, informaron haber perdido más dinero en estafas iniciadas en redes sociales que por cualquier otro canal de contacto.

PUBLICIDAD

Para las personas mayores de 80 años, las redes sociales fueron el segundo método más frecuente de estafa, solo detrás de las llamadas telefónicas.

“Según los nuevos datos, las estafas a través de las redes sociales han generado pérdidas mucho mayores —un aumento de ocho veces desde 2020— que cualquier otro método de contacto utilizado por los estafadores para llegar a los consumidores”, indica la FTC.

Mujer joven con camiseta azul oscuro, sujetando un smartphone a su oído mientras mira otro en su mano con "Desconocido" en pantalla. Iconos de alerta y candados flotan.
Las estafas de compras y las románticas fueron las más comunes en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipos de estafas fueron las más comunes

Los tipos de estafas más frecuentes en redes sociales durante 2025 fueron las estafas de compras, románticas y de inversión.

Las estafas de compras fueron las más denunciadas: más del 40% de quienes perdieron dinero en redes sociales reportaron haber adquirido un producto tras ver un anuncio, que iba desde ropa y maquillaje hasta repuestos de autos o cachorros.

Muchos de estos anuncios dirigían a sitios web desconocidos o a páginas falsas que imitaban marcas reconocidas y ofrecían grandes descuentos.

Las estafas románticas también tuvieron gran incidencia. Casi el 60% de las personas que informaron pérdidas por este tipo de fraude señalaron que el contacto inicial fue en una red social.

celular - hacker - ciberseguridad - tecnología - 21 de abril
Más del 40% de las víctimas de estafas online compraron productos a través de anuncios engañosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estafadores adaptaban sus mensajes al perfil de la víctima, inventaban una crisis para solicitar dinero o sugerían inversiones para atraerlas a plataformas falsas.

En el caso de las estafas de inversión, la FTC reportó que en 2025 las pérdidas económicas por fraudes iniciados en redes sociales alcanzaron los 1.100 millones de dólares, lo que representa más de la mitad del total perdido en este tipo de engaños.

Estas estafas solían comenzar con anuncios o publicaciones que ofrecían cursos de inversión. Otros estafadores se hacían pasar por asesores financieros o creaban grupos de WhatsApp con supuestos “inversores exitosos” que compartían testimonios falsos.

Hacker anónimo tecleando en sala oscura con múltiples pantallas azules y verdes mostrando código digital, mapas globales y gráficos de red. Rostro pixelado.
Casi el 60% de quienes sufrieron estafas románticas iniciaron el contacto en una red social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar caer en estas estafas

Para reducir el riesgo de ser víctima de estafas en redes sociales, la FTC recomienda:

  • Restringir quién puede ver tus publicaciones y contactos ajustando la configuración de privacidad, lo que dificulta el acceso a los estafadores.
  • No dejes que personas que solo conoces por redes sociales influyan en tus decisiones de inversión; infórmate sobre cómo identificar fraudes en este ámbito.
  • Antes de realizar una compra, investiga la empresa buscándola en internet junto a términos como “estafa” o “queja”.
Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En estafas de inversión, las pérdidas sumaron 1.100 millones de dólares solo en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo tienen los ciberdelincuentes para acceder a tus cuentas

Un ciberdelincuente puede acceder a tu información y fondos en solo cuatro minutos si consigue vulnerar una de tus contraseñas.

Si utilizas la misma clave en varios servicios, el riesgo de que comprometan varias cuentas personales y bancarias aumenta considerablemente, según explica Carolina Mojica, gerente de producto para el consumidor en Kaspersky.

El método más frecuente es el phishing, donde los atacantes obtienen tus datos al hacerte ingresar información en páginas falsas que imitan a bancos o entidades reconocidas.

Una persona de espaldas sentada frente a tres monitores en una habitación oscura; las pantallas muestran códigos, una advertencia de "ACCESS DENIED" y símbolos de dólar.
Todos los grupos de edad, salvo los mayores de 80 años, reportaron más fraudes iniciados en redes sociales que por otros medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial ha hecho que estas páginas fraudulentas sean cada vez más parecidas a las auténticas, lo que incrementa el riesgo de robo de identidad y suplantación.

Además, los fraudes también se presentan mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, donde los delincuentes buscan obtener datos personales engañando a las víctimas.

Temas Relacionados

EstafasEstados UnidosFTCDólaresRedes socialesTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aparato que debe estar lejos del router de WiFi para mejorar la velocidad del internet

Otros factores para evitar problemas en la red doméstica son la ubicación central del módem, evitar que esté cerca de obstáculos y usar cables Ethernet

El aparato que debe estar lejos del router de WiFi para mejorar la velocidad del internet

Elon Musk declara en el juicio decisivo que enfrenta a OpenAI

La disputa por el control de la empresa, liderada por Sam Altman, abre un debate clave sobre el rumbo y la ética en el sector tecnológico

Elon Musk declara en el juicio decisivo que enfrenta a OpenAI

Por qué ver las semifinales de la Champions League en Xuper TV y sitios ilegales pone en riesgo tu información

Permisos excesivos, anuncios engañosos y precios sospechosamente bajos son señales de alerta que, según Interpol, pueden llevar a la exposición de tus datos personales y financieros

Por qué ver las semifinales de la Champions League en Xuper TV y sitios ilegales pone en riesgo tu información

Así funciona el sistema que convierte las señales Wi-Fi en el nuevo aliado de la navegación urbana

La integración de inteligencia artificial con routers permite que vehículos, robots y personas mantengan una ubicación más precisa en interiores y zonas de señal satelital débil. Cómo el sistema ubica objetos o personas en túneles, sótanos y rascacielos

Así funciona el sistema que convierte las señales Wi-Fi en el nuevo aliado de la navegación urbana

Descargar Magis TV y XUPER TV trae sanciones legales y aumenta el riesgo de ciberataques

Aplicaciones piratas ofrecen películas gratis, pero esconden malware y pueden exponer a los usuarios a fraudes, multas y penas de prisión

Descargar Magis TV y XUPER TV trae sanciones legales y aumenta el riesgo de ciberataques
DEPORTES
En un partido electrizante, PSG vence a Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League

En un partido electrizante, PSG vence a Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Nació la “ley Vinícius”: la sanción que recibirá todo futbolista que se tape la boca para hablar con un rival

Los dos atenuantes que podrían salvar a Esteban Andrada de una severa sanción tras darle una trompada a un rival

Alarma en la Selección: Nico González sufrió una lesión en la previa de la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal por la Champions

TELESHOW
La emoción de Sarah Stewart Brown ante el recuerdo de Michael Bublé sobre Jorge Lanata: “No conocía la anécdota”

La emoción de Sarah Stewart Brown ante el recuerdo de Michael Bublé sobre Jorge Lanata: “No conocía la anécdota”

Marcelo “Teto” Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer tras la inmunoterapia: “Haciendo caso a los médicos”

El emotivo momento en que el bebé de Jimena Barón dijo “mamá” por primera vez

Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación

Caballos, naturaleza y amor de hermanos: las fotos más tiernas de Calu Rivero junto a sus hijos en el campo

INFOBAE AMÉRICA

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo avanza a cuartos de final en el Abierto de Madrid 2026

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo avanza a cuartos de final en el Abierto de Madrid 2026

El gobierno de Nicaragua liberará a 2,000 reos comunes por el Día de la Madre

El peso dominicano se aprecia un 4.7 % frente al dólar en lo que va de 2026, según el Banco Central

Los bloqueos de veteranos del Ejército en Guatemala provocan rechazo empresarial y pérdidas millonarias

Juicio por la masacre de los jesuitas en El Salvador iniciará el 20 de julio de 2026