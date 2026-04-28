Facebook vs. WhatsApp e Instagram: ¿Cuál es la red social más peligrosa por estafas en 2025?

En 2025, los estadounidenses perdieron 2.100 millones de dólares en estafas a través de redes sociales, según la FTC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estadounidenses perdieron 2.100 millones de dólares en estafas a través de redes sociales en 2025, según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

Los datos revelan que Facebook fue la plataforma donde se registraron mayores pérdidas económicas por fraudes, superando ampliamente a WhatsApp e Instagram, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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Además, las pérdidas por estafas en Facebook superaron a las reportadas por mensajes SMS o correo electrónico.

La red social que registró mayor cantidad de reportes de estafa fue Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El informe también indica que, en 2025, todos los grupos de edad, excepto los mayores de 80 años, informaron haber perdido más dinero en estafas iniciadas en redes sociales que por cualquier otro canal de contacto.

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Para las personas mayores de 80 años, las redes sociales fueron el segundo método más frecuente de estafa, solo detrás de las llamadas telefónicas.

“Según los nuevos datos, las estafas a través de las redes sociales han generado pérdidas mucho mayores —un aumento de ocho veces desde 2020— que cualquier otro método de contacto utilizado por los estafadores para llegar a los consumidores”, indica la FTC.

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Las estafas de compras y las románticas fueron las más comunes en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipos de estafas fueron las más comunes

Los tipos de estafas más frecuentes en redes sociales durante 2025 fueron las estafas de compras, románticas y de inversión.

Las estafas de compras fueron las más denunciadas: más del 40% de quienes perdieron dinero en redes sociales reportaron haber adquirido un producto tras ver un anuncio, que iba desde ropa y maquillaje hasta repuestos de autos o cachorros.

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Muchos de estos anuncios dirigían a sitios web desconocidos o a páginas falsas que imitaban marcas reconocidas y ofrecían grandes descuentos.

Las estafas románticas también tuvieron gran incidencia. Casi el 60% de las personas que informaron pérdidas por este tipo de fraude señalaron que el contacto inicial fue en una red social.

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Más del 40% de las víctimas de estafas online compraron productos a través de anuncios engañosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estafadores adaptaban sus mensajes al perfil de la víctima, inventaban una crisis para solicitar dinero o sugerían inversiones para atraerlas a plataformas falsas.

En el caso de las estafas de inversión, la FTC reportó que en 2025 las pérdidas económicas por fraudes iniciados en redes sociales alcanzaron los 1.100 millones de dólares, lo que representa más de la mitad del total perdido en este tipo de engaños.

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Estas estafas solían comenzar con anuncios o publicaciones que ofrecían cursos de inversión. Otros estafadores se hacían pasar por asesores financieros o creaban grupos de WhatsApp con supuestos “inversores exitosos” que compartían testimonios falsos.

Casi el 60% de quienes sufrieron estafas románticas iniciaron el contacto en una red social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar caer en estas estafas

Para reducir el riesgo de ser víctima de estafas en redes sociales, la FTC recomienda:

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Restringir quién puede ver tus publicaciones y contactos ajustando la configuración de privacidad, lo que dificulta el acceso a los estafadores.

No dejes que personas que solo conoces por redes sociales influyan en tus decisiones de inversión ; infórmate sobre cómo identificar fraudes en este ámbito.

Antes de realizar una compra, investiga la empresa buscándola en internet junto a términos como “estafa” o “queja”.

En estafas de inversión, las pérdidas sumaron 1.100 millones de dólares solo en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo tienen los ciberdelincuentes para acceder a tus cuentas

Un ciberdelincuente puede acceder a tu información y fondos en solo cuatro minutos si consigue vulnerar una de tus contraseñas.

Si utilizas la misma clave en varios servicios, el riesgo de que comprometan varias cuentas personales y bancarias aumenta considerablemente, según explica Carolina Mojica, gerente de producto para el consumidor en Kaspersky.

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El método más frecuente es el phishing, donde los atacantes obtienen tus datos al hacerte ingresar información en páginas falsas que imitan a bancos o entidades reconocidas.

Todos los grupos de edad, salvo los mayores de 80 años, reportaron más fraudes iniciados en redes sociales que por otros medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial ha hecho que estas páginas fraudulentas sean cada vez más parecidas a las auténticas, lo que incrementa el riesgo de robo de identidad y suplantación.

Además, los fraudes también se presentan mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, donde los delincuentes buscan obtener datos personales engañando a las víctimas.