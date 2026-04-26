Tecno

Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Este truco es ideal para tener una mejor experiencia en auriculares o altavoces

Guardar
Primer plano de una mujer con cabello rizado, gafas y auriculares negros, usando un smartphone para una transcripción de audio a texto en un café.
Mejorar la calidad del audio Bluetooth en el celular requiere seleccionar el codec adecuado en la configuración del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la calidad del audio Bluetooth en el celular es una preocupación habitual para quienes utilizan auriculares inalámbricos o altavoces portátiles. Muchos usuarios desconocen que existe un ajuste oculto en sus teléfonos que puede transformar la experiencia auditiva y marcar una diferencia notable en la nitidez y riqueza del sonido.

La clave está en los codecs de audio Bluetooth y la posibilidad de cambiar el que viene predefinido en la mayoría de dispositivos.

Para quienes usan el teléfono móvil como su principal dispositivo de reproducción musical, es frecuente notar que la calidad del audio a través de Bluetooth puede ser insatisfactoria. Este problema suele atribuirse a los auriculares, pero en realidad, el responsable más frecuente es el codec predeterminado que el teléfono utiliza para la transmisión de audio inalámbrico.

Qué es un codec y por qué afecta el sonido Bluetooth

El término codec hace referencia al sistema que se encarga de comprimir y descomprimir los datos de audio antes de que estos lleguen a nuestros oídos. Cada archivo musical —ya sea en formato MP3, AAC u otro— necesita ser traducido a un lenguaje que el dispositivo receptor pueda interpretar correctamente.

Mujer sentada con audífonos escuchando música en Spotify desde su teléfono en una sala iluminada.
Codecs avanzados como LDAC y LHDC ofrecen audio de alta resolución en una transmisión Bluetooth, mejorando detalles y riqueza sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la reproducción por Bluetooth, este proceso es fundamental: el móvil toma la música, la convierte y la envía comprimida, el receptor la descomprime y la reproduce.

El codec, por tanto, es como un traductor especializado. Un buen codec mantiene la mayor cantidad de información posible durante la compresión, lo que se traduce en mejor calidad de sonido. Un codec poco eficiente, en cambio, descarta datos y produce audio menos fiel al original, generando esa sensación de pérdida de detalle o profundidad.

El codec SBC (Subband Coding) es el más extendido y el que viene activado por defecto en la mayoría de los teléfonos. Su función es servir como estándar universal, pero su tasa de bits es la más baja del conjunto y, como consecuencia, sacrifica calidad para asegurar compatibilidad. El resultado es un sonido que puede recordar al de un archivo MP3 altamente comprimido: funcional, pero lejos de la excelencia.

Qué otras alternativas hay desde el celular

Existen opciones superiores al SBC que pueden estar disponibles en tu teléfono. El codec AAC (Advanced Audio Coding) es una alternativa de mejor rendimiento y es el preferido por Apple en sus dispositivos, ofreciendo un equilibrio adecuado para usuarios de iOS.

auriculares Bluetooth - audífonos - tecnología - 20 de abril
AAC es el codec preferido por Apple para obtener un equilibrio de calidad en dispositivos iOS y supera ampliamente al SBC estándar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes utilizan Android, existen más posibilidades: además de AAC, están los codecs aptX, aptX HD y, muy especialmente, LDAC y LHDC.

LDAC, desarrollado por Sony, permite transmitir música a una tasa de hasta 990 Kbps y soporta audio de alta resolución hasta 32 bits/96 kHz. Esto significa que puede transportar más información sonora, conservando detalles y matices que otros codecs dejan en el camino. LHDC es otra opción de alta resolución, aunque su presencia en el mercado es menos común.

El salto de calidad que ofrecen estos codecs depende también del dispositivo receptor: no sirve de mucho activar LDAC si los auriculares o altavoz no lo soportan. La mejora es más perceptible con equipos de gama media o alta, capaces de recibir y reproducir el flujo de datos enriquecido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
LDAC, desarrollado por Sony, permite transmitir música hasta 990 Kbps y soporta audio de alta resolución de 32 bits y 96 kHz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder al ajuste oculto y cambiar el codec Bluetooth

Para habilitar las opciones de desarrollador en un móvil Android, el procedimiento varía levemente según la marca, pero sigue un patrón general:

  1. Ir a “Ajustes” y seleccionar “Acerca del teléfono”.
  2. Buscar el apartado llamado “Número de compilación” o “Build Number”.
  3. Pulsar repetidamente (entre siete y ocho veces) sobre ese campo hasta que el sistema confirme que las opciones de desarrollador se han activado.

Una vez hecho esto, aparecerá un nuevo menú llamado “Opciones de desarrollador” bajo el apartado “Sistema” o en el menú principal de ajustes.

Dentro de las opciones de desarrollador, hay que localizar la sección “Codec de audio Bluetooth” o “Bluetooth Audio Codec”. Al ingresar, el teléfono mostrará una lista de codecs disponibles: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, dependiendo del modelo y la versión de Android.

Seleccionar LDAC o LHDC puede mejorar notablemente la calidad del audio Bluetooth, siempre y cuando los auriculares o el altavoz sean compatibles con ese formato. Si no lo son, se puede optar por AAC o aptX, que también superan a SBC en la mayoría de los casos.

Temas Relacionados

BluetoothAudífonosCelularAndroidiPhoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

Este problema puede ser por múltiples causas, desde configuraciones erróneas y aplicaciones desactualizadas hasta la exposición del teléfono a altas temperaturas

La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

Así es cómo las copias de seguridad y los centros de datos pueden salvar una empresa tras un ciberataque

Los delincuentes también buscan información respaldada para bloquear las soluciones de seguridad de las compañías

Así es cómo las copias de seguridad y los centros de datos pueden salvar una empresa tras un ciberataque

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Los asistentes de inteligencia artificial permiten a las familias comparar opciones según origen, significado y tendencias culturales

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Mercado de criptomonedas hoy: precios y expectativas este domingo 26 de abril ante la reunión del FOMC

El futuro inmediato de las divisas digitales dependerá de la Reserva Federal

Mercado de criptomonedas hoy: precios y expectativas este domingo 26 de abril ante la reunión del FOMC

Cómo saben Waze y Google Maps que hay tráfico en tiempo real

Los datos almacenados y los algoritmos avanzados permiten mejorar el tiempo de viaje

Cómo saben Waze y Google Maps que hay tráfico en tiempo real
DEPORTES
El mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su histórica exhibición en Argentina: “¡Qué día para ti!”

El mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su histórica exhibición en Argentina: “¡Qué día para ti!”

Histórico: Franco Colapinto rodó por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a más de 500 mil personas

Pared de taco y definición sutil: el golazo de Gio Simeone para el Torino mientras su nombre suena con fuerza en River

La aparición de Leandro Paredes y Miguel Merentiel en la exhibición de Colapinto: su reacción al ver de cerca el Alpine

Flecha de Plata: los detalles del histórico auto de Juan Manuel Fangio que Colapinto manejó en el Road Show

TELESHOW
Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

Franco Colapinto y Maia Reficco, juntos en los boxes del Road Show: el romance que ya no se oculta

La intimidad desconocida de Florencia Peña: un desayuno lleno de risas y cariño con su madre y su hermana

Mario Pergolini también vibró con Franco Colapinto en Palermo

Satén negro y detalles plateados: Juana Viale impuso estilo en la mesa del domingo

Soledad Pastorutti y Pato Sardelli emocionaron con su música en el histórico Road Show de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical

República Dominicana inaugura circuito vial de 49,2 km en Bajo Yuna

Investigan cómo el aire contaminado incrementa las infecciones respiratorias en bebés

La Casa Real británica confirmó que el viaje del rey Carlos III a Estados Unidos se mantiene pese al incidente en Washington

Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de “desmantelar” el alto el fuego en Líbano y ordenó nuevos ataques