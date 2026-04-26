Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Mejorar la calidad del audio Bluetooth en el celular requiere seleccionar el codec adecuado en la configuración del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la calidad del audio Bluetooth en el celular es una preocupación habitual para quienes utilizan auriculares inalámbricos o altavoces portátiles. Muchos usuarios desconocen que existe un ajuste oculto en sus teléfonos que puede transformar la experiencia auditiva y marcar una diferencia notable en la nitidez y riqueza del sonido.

La clave está en los codecs de audio Bluetooth y la posibilidad de cambiar el que viene predefinido en la mayoría de dispositivos.

Para quienes usan el teléfono móvil como su principal dispositivo de reproducción musical, es frecuente notar que la calidad del audio a través de Bluetooth puede ser insatisfactoria. Este problema suele atribuirse a los auriculares, pero en realidad, el responsable más frecuente es el codec predeterminado que el teléfono utiliza para la transmisión de audio inalámbrico.

Qué es un codec y por qué afecta el sonido Bluetooth

El término codec hace referencia al sistema que se encarga de comprimir y descomprimir los datos de audio antes de que estos lleguen a nuestros oídos. Cada archivo musical —ya sea en formato MP3, AAC u otro— necesita ser traducido a un lenguaje que el dispositivo receptor pueda interpretar correctamente.

Codecs avanzados como LDAC y LHDC ofrecen audio de alta resolución en una transmisión Bluetooth, mejorando detalles y riqueza sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la reproducción por Bluetooth, este proceso es fundamental: el móvil toma la música, la convierte y la envía comprimida, el receptor la descomprime y la reproduce.

El codec, por tanto, es como un traductor especializado. Un buen codec mantiene la mayor cantidad de información posible durante la compresión, lo que se traduce en mejor calidad de sonido. Un codec poco eficiente, en cambio, descarta datos y produce audio menos fiel al original, generando esa sensación de pérdida de detalle o profundidad.

El codec SBC (Subband Coding) es el más extendido y el que viene activado por defecto en la mayoría de los teléfonos. Su función es servir como estándar universal, pero su tasa de bits es la más baja del conjunto y, como consecuencia, sacrifica calidad para asegurar compatibilidad. El resultado es un sonido que puede recordar al de un archivo MP3 altamente comprimido: funcional, pero lejos de la excelencia.

Qué otras alternativas hay desde el celular

Existen opciones superiores al SBC que pueden estar disponibles en tu teléfono. El codec AAC (Advanced Audio Coding) es una alternativa de mejor rendimiento y es el preferido por Apple en sus dispositivos, ofreciendo un equilibrio adecuado para usuarios de iOS.

AAC es el codec preferido por Apple para obtener un equilibrio de calidad en dispositivos iOS y supera ampliamente al SBC estándar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes utilizan Android, existen más posibilidades: además de AAC, están los codecs aptX, aptX HD y, muy especialmente, LDAC y LHDC.

LDAC, desarrollado por Sony, permite transmitir música a una tasa de hasta 990 Kbps y soporta audio de alta resolución hasta 32 bits/96 kHz. Esto significa que puede transportar más información sonora, conservando detalles y matices que otros codecs dejan en el camino. LHDC es otra opción de alta resolución, aunque su presencia en el mercado es menos común.

El salto de calidad que ofrecen estos codecs depende también del dispositivo receptor: no sirve de mucho activar LDAC si los auriculares o altavoz no lo soportan. La mejora es más perceptible con equipos de gama media o alta, capaces de recibir y reproducir el flujo de datos enriquecido.

LDAC, desarrollado por Sony, permite transmitir música hasta 990 Kbps y soporta audio de alta resolución de 32 bits y 96 kHz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder al ajuste oculto y cambiar el codec Bluetooth

Para habilitar las opciones de desarrollador en un móvil Android, el procedimiento varía levemente según la marca, pero sigue un patrón general:

Ir a “Ajustes” y seleccionar “Acerca del teléfono”. Buscar el apartado llamado “Número de compilación” o “Build Number”. Pulsar repetidamente (entre siete y ocho veces) sobre ese campo hasta que el sistema confirme que las opciones de desarrollador se han activado.

Una vez hecho esto, aparecerá un nuevo menú llamado “Opciones de desarrollador” bajo el apartado “Sistema” o en el menú principal de ajustes.

Dentro de las opciones de desarrollador, hay que localizar la sección “Codec de audio Bluetooth” o “Bluetooth Audio Codec”. Al ingresar, el teléfono mostrará una lista de codecs disponibles: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, dependiendo del modelo y la versión de Android.

Seleccionar LDAC o LHDC puede mejorar notablemente la calidad del audio Bluetooth, siempre y cuando los auriculares o el altavoz sean compatibles con ese formato. Si no lo son, se puede optar por AAC o aptX, que también superan a SBC en la mayoría de los casos.