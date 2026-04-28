Máquina expendedora de superautos deportivos: dónde está y cómo funciona la futurista torre de 15 pisos

El Ten Square Autobahn es uno de los dos edificios expendedores de autos de Singapur (Fuente: Grosby)

Singapur alberga dos de las estructuras de exhibición automotriz vertical más singulares del mundo: el ABM Building de Autobahn Motors, una torre de 15 pisos que funciona como una máquina expendedora de autos de lujo, y el Ten Square, un edificio de igual altura que combina la exhibición de vehículos con una pantalla LED exterior tridimensional. Ambas construcciones, separadas por apenas unos kilómetros en la ciudad-estado, representan la respuesta del mercado automotriz a uno de los problemas más acuciantes del urbanismo asiático: la escasez de suelo.

El ABM Building, ubicado en 20 Jalan Kilang, en el distrito de Bukit Merah, abrió sus puertas en diciembre de 2016 y alcanzó notoriedad global en mayo de 2017. La estructura mide unos 45 metros de altura y alberga 60 vehículos de lujo y colección distribuidos en sus ranuras de exhibición, una por piso, en un diseño cuya inspiración estética proviene de los expositores de juguetes Matchbox: autos perfectamente alineados detrás de un vidrio, multiplicados a escala urbana.

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El funcionamiento es directo. El cliente accede a la planta baja, opera una pantalla táctil para elegir el vehículo que desea ver y espera. En un plazo de entre uno y dos minutos, el auto llega a la plataforma de exhibición gracias al Automotive Inventory Management System (AIMS), el software propietario de Autobahn Motors que gestiona la logística interna de la torre. El mecanismo de recuperación utiliza elevadores automáticos con una configuración tipo fishbone —espina de pescado—, un diseño que minimiza la resistencia al viento y optimiza el aprovechamiento del espacio en cada nivel.

“Necesitábamos cumplir con el requisito de almacenar muchos autos. Al mismo tiempo, queríamos ser creativos e innovadores”, explicó Gary Hong, gerente general de Autobahn Motors, en declaraciones a Reuters. Hong señaló que las condiciones del mercado inmobiliario en Singapur convierten la verticalidad en una respuesta lógica para cualquier negocio que requiera gran capacidad de almacenamiento físico.

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Inaugurado a inicios de 2022, el edificio no se orienta a la venta directa de vehículos, sino a la experiencia de marca y los eventos.

El catálogo del showroom abarca desde superdeportivos modernos hasta piezas de colección de décadas anteriores. Reuters documentó entre los vehículos disponibles un Morgan Plus 4 de 1955, que convivía en la misma torre con Bentleys, Ferraris y Lamborghinis de producción reciente. El sistema AIMS también despertó el interés de desarrolladores inmobiliarios, que, según informó Reuters, se acercaron a Hong para explorar su adaptación a servicios de estacionamiento convencional.

A unos kilómetros de distancia, en 1 Short Street, en el área de Selegie/Bras Basah, el Ten Square —conocido también como Landmark of Good— opera bajo una lógica diferente. Inaugurado a inicios de 2022, el edificio no se orienta a la venta directa de vehículos, sino a la experiencia de marca y los eventos. Su atributo más visible es la pantalla LED exterior con capacidad 3D más grande de Singapur, que recubre su fachada y lo convierte en un soporte publicitario de gran escala en el corazón de la ciudad.

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El ABM Building mide 65 metros y puede albergar hasta 60 autos de lujo y colección.

Ese potencial fue explotado en marzo de 2022, cuando Sony Interactive Entertainment tomó el control del edificio para el lanzamiento global de Gran Turismo 7. La torre de 20 niveles fue transformada en una “máquina expendedora” visual cargada con vehículos del simulador, entre ellos el Mazda RX-8 y el Nissan 180SX. La campaña, con un presupuesto estimado de 200.000 dólares, fue una de las acciones de publicidad exterior más costosas y complejas de la región, y buscó tender un puente entre la experiencia digital del videojuego y la cultura automotriz física.

El modelo de torres automotrices no es exclusivo de Singapur. La empresa estadounidense Carvana opera estructuras similares en distintas ciudades de Estados Unidos. En marzo de 2017, abrió una torre de ocho pisos con capacidad para 30 vehículos en San Antonio, Texas, según consignó Reuters. La diferencia de escala frente al ABM Building es elocuente: la torre de Autobahn Motors la supera tanto en altura como en capacidad de almacenamiento.

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