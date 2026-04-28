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El choque de dos trenes en Indonesia dejó 15 muertos y decenas de heridos

Un tren de larga distancia colisionó con una formación de cercanías que se encontraba detenida en la vía, a unos 25 km de la capital indonesia, generando una operación de rescate que duró más de 12 horas

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La operación de rescate por el choque de trenes en Yakarta se extendió durante 12 horas hasta evacuar a todas las víctimas. (AP Foto/Tatan Syuflana)
La operación de rescate por el choque de trenes en Yakarta se extendió durante 12 horas hasta evacuar a todas las víctimas. (AP Foto/Tatan Syuflana)

El presidente de Indonesia ordenó este martes una investigación luego de que el choque de dos trenes en las afueras de la capital Yakarta dejara 15 muertos y decenas de heridos.

El accidente se produjo la noche del lunes cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 km de Yakarta, cuando un tren de larga distancia colisionó contra uno de cercanías que estaba detenido en la vía.

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El martes en la mañana, las autoridades pusieron fin a una operación de rescate que se extendió por 12 horas, en la que los socorristas abrieron por la fuerza los vagones destrozados.

“No hay más víctimas por encontrar”, declaró en su momento en rueda de prensa el jefe de la agencia de rescate de Indonesia, Mohamad Syafii.

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El ministro de Infraestructura, Agus Harimurti Yudhoyono, dijo la tarde del martes a los periodistas que el número de muertos había aumentado a 15, al actualizar un balance anterior de la compañía ferroviaria estatal KAI que hablaba de 14 fallecidos.

Un total de 88 personas resultaron heridas, añadió el funcionario.

Rescatistas auxilian a víctimas entre los restos del tren tras el choque en Bekasi, Indonesia, 27 de abril de 2026. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Rescatistas auxilian a víctimas entre los restos del tren tras el choque en Bekasi, Indonesia, 27 de abril de 2026. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Una sobreviviente relató a la AFP los momentos de terror que vivió luego de que el tren de larga distancia embistiera el ferrocarril local en el que se encontraba. “Pensé que iba a morir”, contó Sausan Sarifah, de 29 años, desde su cama en el hospital RSUD Bekasi, donde fue ingresada con un brazo roto y un profundo corte en un muslo.

“No tuvimos tiempo de levantarnos para salir y todo el mundo terminó apilado dentro del tren, aplastados unos sobre los otros. No sé cómo está la persona que estaba debajo de mí“, agregó.

Su temor era morir asfixiada en la aglomeración de gente y que algunos de los que quedaron atrapados abajo no sobrevivieran.

- Obras ferroviarias -

El presidente Prabowo Subianto visitó este martes a pacientes hospitalizados en Bekasi y ofreció sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Además de la “investigación inmediata”, ordenó la construcción de “puestos de vigilancia o pasos elevados” en esa zona de la red ferroviaria.

Según Franoto Wibowo, otro portavoz de KAI, parece que un taxi rozó al tren de cercanías en un paso a nivel, lo que hizo que se detuviera en las vías, donde fue embestido.

El presidente de Indonesia ordenó una investigación para determinar las causas del accidente ferroviario y propuso construir pasos elevados en la red. (REUTERS/Denis Balibouse)
El presidente de Indonesia ordenó una investigación para determinar las causas del accidente ferroviario y propuso construir pasos elevados en la red. (REUTERS/Denis Balibouse)

El jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, explicó que el tren de larga distancia chocó contra el último vagón, reservado para las mujeres en el tren de cercanías.

Un periodista de la AFP vio en el lugar cómo se evacuaba a personas de entre los restos en camillas, ante la mirada de cientos de curiosos, algunos de ellos visiblemente conmocionados.

En medio de la noche, los equipos de rescate pedían a gritos botellas de oxígeno, mientras las ambulancias esperaban en una larga fila.

Las autoridades habían informado que las 240 personas a bordo del tren de larga distancia involucrado en el accidente fueron evacuadas sanas y salvas.

Los accidentes de transporte son frecuentes en este país del sudeste asiático, un vasto archipiélago donde los autobuses, los trenes y los aviones carecen del mantenimiento necesario.

(AFP)

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