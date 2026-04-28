Charly García fue dado de alta

Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde fue sometido a una nefrectomía parcial programada. La intervención se realizó el 21 de abril, en el marco de un seguimiento clínico que permitió anticipar y planificar el abordaje quirúrgico. Según pudo saber Teleshow, la leyenda de la música argentina ya está en su domicilio, donde continuará con su recuperación.

El ex Sui Generis y Serú Girán fue intervenido el martes pasado, en medio de un profundo hermetismo, que se rompió con un comunicado oficial de su equipo informando sobre su salud: “La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones”. Sobre el proceso, el documento destacó: “Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.

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La decisión de intervenir a García surgió luego de una serie de estudios y controles médicos que permitieron anticipar el procedimiento. El equipo del IADT diseñó un abordaje personalizado, ajustado al estado clínico del músico, con el objetivo de preservar la función renal y evitar complicaciones futuras. El proceso de internación incluyó monitoreo constante y controles de rutina y el entorno del músico evitó difundir información, priorizando la tranquilidad y el bienestar del paciente. El alta fue otorgada luego de constatar la buena evolución posoperatoria y la ausencia de síntomas adversos, aunque permanecerá con un seguimiento periódico para monitorear su cuadro.

Charly García durante su último cumpleaños

En el mes previo a la intervención, Charly García mantuvo una presencia activa en la vida cultural. A fines de marzo, asistió al estadio de River Plate para presenciar uno de los conciertos de AC/DC en el país. El hecho fue registrado por Fabián “Zorrito” Von Quintiero, uno de los habituales colaboradores en diferentes períodos de su carrera, quien compartió imágenes del músico disfrutando el show desde la platea.

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Además, en ese período, García realizó otras salidas públicas: recorrió el Museo Malba, compartió una comida con Rosario Ortega en la ciudad de Buenos Aires y sorprendió a León Gieco durante una visita a Uruguay. Todas estas actividades reflejaron un estado general favorable y una rutina social activa en las semanas previas a la cirugía.

El músico recorrió el museo junto a su dueño, Eduardo Constantini

Qué es la nefrectomía parcial, la cirugía que le realizaron a Charly García

La técnica de nefrectomía parcial consiste en la extracción de la porción afectada del riñón, permitiendo conservar el resto del órgano y su función. Se realiza bajo anestesia general y suele requerir una internación breve, siempre que la evolución sea favorable. Este procedimiento está indicado en casos de lesiones localizadas y responde a la necesidad de preservar la calidad de vida y la autonomía del paciente.

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En el caso de Charly García, los profesionales del IADT optaron por la nefrectomía parcial en el marco de una cirugía programada, según informaron fuentes del entorno del músico. El objetivo principal es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal. La intervención se realizó bajo condiciones controladas para minimizar riesgos y asegurar una recuperación óptima.

La técnica puede ser abierta, mediante una incisión tradicional, o asistida por laparoscopía o robótica, opciones menos invasivas que ofrecen menor dolor y una recuperación más rápida. La elección depende del tamaño y la ubicación de la lesión, así como del estado general de salud del paciente. Según la Cleveland Clinic, “la recuperación después de una nefrectomía parcial robótica suele ser más rápida y con menos dolor que con la cirugía abierta”.

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