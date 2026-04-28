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El emotivo momento en que el bebé de Jimena Barón dijo “mamá” por primera vez

El gesto espontáneo y la tierna reacción de la madre en el video compartido mostraron el logro de Arturo que está a punto de cumplir un año

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Este video de redes sociales documenta un momento familiar. Arturo, el hijo de Jimena Barón, vocaliza "Mamá" mientras se ve un televisor mostrando el menú de selección de fuentes (Video: Instagram)

La escena que protagonizó Jimena Barón junto a su hijo menor, Arturo, capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales. En un video breve grabado en la intimidad de su hogar, la cantante compartió el instante en que su bebé, de apenas 10 meses, pronunció su primera palabra: “mamá”. La reacción de la artista no tardó en emocionar a sus seguidores y multiplicar la repercusión del clip.

La grabación muestra a Jimena en su habitación, intentando ingresar al menú del televisor para ver su participación en el programa de Guido Kaczka. En ese contexto doméstico, se escucha con claridad la voz de Arturo diciendo “ma… ma”. La respuesta de Barón es inmediata y cálida: “Mamá, sí, yo también quiero ver mi programa, pero no lo podemos poner”. El gesto se completa con un beso en la cabeza del pequeño, mientras la artista sonríe y le dedica un tierno emoji en la publicación.

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Este fragmento, que rápidamente se volvió viral, resume la conexión entre madre e hijo y el valor sentimental que Jimena otorga a los pequeños hitos familiares. Para muchos usuarios, el video representa la sencillez y la autenticidad de la vida cotidiana en familia, lejos de grandes producciones o puestas en escena.

La familia ensamblada de la actriz, cuyo flamante miembro se volvió el protagonista de las redes
La familia ensamblada de la actriz, cuyo flamante miembro se volvió el protagonista de las redes

La primera palabra de un bebé es un acontecimiento central en la dinámica familiar, especialmente cuando ocurre rodeado de espontaneidad y afecto. En este caso, el video difundido por Jimena Barón ofrece una ventana a su vida privada, mostrando la emoción genuina que experimenta al escuchar a Arturo. La artista, visiblemente conmovida, no oculta su felicidad y la comparte con su comunidad virtual, que suele seguir de cerca los avances y momentos especiales de sus hijos.

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Cabe recordar que Jimena construyó una relación cercana con sus seguidores, a quienes permite acceder a escenas íntimas de su día a día. Desde que formó una nueva familia junto a Matías Palleiro, la cantante e influencer publica habitualmente imágenes y videos de sus hijos, Momo y Arturo, acompañados de mensajes en los que expresa el orgullo y la plenitud que siente por su presente.

En distintos posteos, Barón documentó momentos como la primera salida de Arturo, su primer corte de pelo y sus primeros intentos de gatear. Este modo de compartir la crianza y los progresos de sus hijos refuerza la conexión con su audiencia, que valora la naturalidad y la cercanía de la artista.

Jimena Barón y su hijo mayor Momo se prepararon para hacer snorkel en el mar caribeño (Instagram)
Jimena Barón y su hijo mayor Momo se prepararon para hacer snorkel en el mar caribeño (Instagram)

La presencia de su pareja y de su hijo mayor, Momo —fruto de la relación con Daniel Osvaldo—, completa el círculo familiar que Jimena muestra frecuentemente en redes. El video de la primera palabra de Arturo se suma a esa serie de instantes que reflejan la cotidianeidad, los logros y los desafíos de la maternidad.

La maternidad ocupa un lugar central en el discurso público de Jimena. La artista no solo comparte imágenes y videos, sino también reflexiones profundas sobre su experiencia como madre y el significado que encuentra en su familia. En una declaración reciente, afirmó: “Este familión me infla el pecho. Para mí triunfar es esto”. Y agregó: “Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos. No tanto más, que aprendí que es un montonazo”.

A comienzos de 2026, la actual panelista de Es mi sueño dedicó un mensaje especial a Arturo, quien en junio cumplirá su primer año de vida. En sus palabras se percibe la gratitud y la emoción que le genera la maternidad: “Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece”.

Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo (Instagram)
Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo (Instagram)

La artista también compartió: “Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto”.

Estas expresiones de afecto y gratitud consolidan la imagen pública de Jimena Barón como una madre involucrada, que valora los pequeños momentos y prioriza el bienestar de sus hijos por encima de cualquier otra conquista.

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