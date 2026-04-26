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Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Los asistentes de inteligencia artificial permiten a las familias comparar opciones según origen, significado y tendencias culturales

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Una madre y un padre sonríen mientras sostienen a su bebé recién nacido. El bebé lleva un gorro y un traje azul, durmiendo en los brazos de la madre.
La tecnología puede analizar tendencias y preferencias para anticipar los nombres más elegidos por los futuros padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el nombre de un hijo representa uno de los desafíos más importantes para las familias. La elección no solo define la identidad del bebé, sino que influye en la vida cotidiana y la percepción social a lo largo de los años.

Las tendencias culturales, el significado de cada nombre y la sonoridad que tendrá en diversos contextos sociales forman parte de los factores que las personas consideran antes de tomar una decisión definitiva.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como una herramienta de consulta cada vez más frecuente en este proceso. Plataformas como Gemini y ChatGPT han comenzado a ofrecer listados de nombres en tendencia, lo que permite a los futuros padres explorar opciones populares.

Qué nombres masculinos sugiere Gemini para bebés nacidos en mayo de 2026

Gemini identifica opciones que combinan modernidad, significado y popularidad internacional en la lista de nombres más destacados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Gemini identifica opciones que combinan modernidad, significado y popularidad internacional en la lista de nombres más destacados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google, identificó una serie de nombres que, por su sonoridad, significado y presencia internacional, podrían liderar las tendencias en los próximos meses. A continuación, se presentan los más sugeridos por esta plataforma, junto con una breve explicación sobre su relevancia:

  • Leo: posicionado como el más solicitado, este nombre corto y de sonido fuerte evoca liderazgo y sencillez.
  • Luca: variante italiana de Lucas, con un aire contemporáneo y elegante.
  • Liam: de origen irlandés, mantiene una presencia constante en rankings globales.
  • Enzo: gana adeptos en América Latina y España por su toque europeo.
  • Noah: nombre de raíz bíblica, asociado a la paz y el descanso.
  • Elio: inspirado en el “Sol” griego, destaca por su originalidad.
  • Kai: su significado, “mar”, y su origen hawaiano lo vuelven una tendencia fuerte.
  • Nil: relacionado con el río Nilo, destaca por su brevedad y distinción.
  • Lucian / Luciano: significa “portador de luz”, ideal para bebés nacidos en los meses de mayor luminosidad.

Cuáles son los nombres masculinos preferidos para mayo de 2026 según ChatGPT

El sistema de OpenAI resalta la vigencia de nombres tradicionales con arraigo cultural entre las familias hispanohablantes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El sistema de OpenAI resalta la vigencia de nombres tradicionales con arraigo cultural entre las familias hispanohablantes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La plataforma ChatGPT, desarrollada por OpenAI, elaboró su propia selección basada en patrones de uso y consultas realizadas por usuarios de habla hispana. Estos son los nombres que, según la IA, dominarán el registro de recién nacidos durante mayo de 2026:

  • Mateo
  • Santiago
  • Sebastián
  • Matías
  • Samuel
  • Emiliano
  • Leonardo
  • Thiago
  • Nicolás
  • Gabriel

ChatGPT detecta una fuerte permanencia de nombres tradicionales y bíblicos, con variantes modernas que mantienen raíces clásicas.

Cómo pedir sugerencias a la inteligencia artificial a través de prompts

Pantalla de una laptop mostrando la interfaz de un chatbot impulsado por Inteligencia Artificial, con líneas de código destacadas. La imagen refleja el impacto de la IA en la evolución tecnológica, simbolizando los avances en programación, robótica y asistencia digital en el campo científico y tecnológico. (Imagen ilustrativa Infobae)
La clave está en formular preguntas precisas para obtener sugerencias personalizadas según las preferencias familiares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Solicitar sugerencias a sistemas de inteligencia artificial requiere formular preguntas claras y específicas. Los usuarios obtienen mejores resultados cuando indican el sexo del bebé, el mes de nacimiento y preferencias personales como la longitud del nombre, el origen o el significado deseado.

Un prompt eficaz podría ser “Sugiere nombres masculinos en tendencia para un bebé nacido en mayo de 2026, con significados asociados a la naturaleza o la luz”. Este tipo de consultas permite a la IA filtrar resultados más relevantes y evitar respuestas genéricas.

Los sistemas como Gemini y ChatGPT procesan grandes volúmenes de datos provenientes de registros civiles, redes sociales y tendencias culturales. De este modo, pueden identificar los nombres que muestran un crecimiento exponencial en popularidad o aquellos que comienzan a surgir en distintos países.

En qué otros momentos puede ser útil la inteligencia artificial para padres

Pareja sentada en una mesa trabajando en computadoras portátiles, la mujer embarazada toca su vientre.
la IA asiste en la organización del hogar, la salud infantil y la gestión de rutinas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial no solo sirve para encontrar nombres de bebés. Puede cumplir un rol relevante en la organización de rutinas familiares, la planificación de actividades educativas y de control.

Aplicaciones especializadas permiten programar recordatorios de vacunas, calcular horarios de alimentación y ofrecer consejos sobre desarrollo según la edad del niño. Estos sistemas contribuyen a aliviar la carga de los padres y favorecen una toma de decisiones informada y personalizada.

Asimismo, la IA puede analizar patrones de comportamiento, sugerir lecturas infantiles y hasta orientar sobre trámites legales relacionados con el nacimiento.

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