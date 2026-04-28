Elon Musk declara en el juicio decisivo que enfrenta a OpenAI

Elon Musk demanda a OpenAI por USD 134.000 millones y exige la destitución de Sam Altman y Greg Brockman ante el tribunal federal de Oakland (Imagen Ilustrativa Infobae a partir de foto de Reuters)

Elon Musk subió al estrado en un juicio de gran repercusión que lo enfrenta a OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, y acusó a sus cofundadores de robar al bien público, presentando el caso como fundamental para “los cimientos mismos de la filantropía en Estados Unidos”.

El juicio federal iniciado en Oakland enfrenta a Musk —actualmente el hombre más rico del mundo— contra Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Greg Brockman, presidente de la empresa. Musk exige el pago de USD 134.000 millones en indemnizaciones, la destitución de los máximos responsables y que los beneficios de la empresa pasen a su brazo benéfico.

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Según los documentos federales del Tribunal del Distrito Norte de California, Musk aportó aproximadamente USD 38 millones al proyecto, lo que representa el 60% de la financiación inicial entre 2015 y 2018.

El proceso judicial, que involucra también a Microsoft como principal socio comercial, podría redefinir el marco ético y financiero de la inteligencia artificial, en una disputa que trasciende lo personal y plantea interrogantes sobre el rumbo de la industria.

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La controversia se formalizó con la demanda presentada por Musk en 2024 ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, bajo el expediente 4:24-cv-04722-YGR, en la que reclama hasta USD 134.000 millones por ganancias ilícitas y enriquecimiento injusto, así como la reversión de la estructura comercial de OpenAI.

El juicio que enfrenta a Elon Musk con OpenAI y Microsoft en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California gira en torno a la demanda por USD 134.000 millones presentada por Musk, quien alega que OpenAI abandonó su misión original de beneficio público al transformarse en una empresa de beneficio limitado tras asociarse con Microsoft.

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El tribunal deberá decidir si OpenAI y sus socios incumplieron los compromisos fundacionales, mientras la defensa sostiene que la estructura sin fines de lucro sigue vigente y supervisa los objetivos sociales de la organización.

El inicio del juicio y las posiciones de las partes

La defensa sostiene que OpenAI mantuvo una estructura sin ánimo de lucro supervisando los beneficios comerciales, mientras lidera proyectos de impacto social (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El proceso judicial se desarrolla desde el 27 de abril en el tribunal federal de Oakland, una de las sedes judiciales más relevantes de California. Musk fue el primer testigo llamado a declarar en un caso que, según el abogado de OpenAI, solo llegó a instancia judicial porque la persona más rica del mundo “no se salió con la suya”.

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El jurado deberá decidir si OpenAI y Microsoft incumplieron compromisos fundacionales al transformar la entidad en una compañía de beneficio limitado tras la salida de Musk y la asociación con Microsoft en 2019.

En la audiencia de apertura, Steven Molo, principal abogado de Musk, afirmó que OpenAI traicionó su misión filantrópica al convertirse en una empresa con fines de lucro, calificando el cambio institucional como un “robo” de la organización original.

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Sostuvo ante el tribunal: “Nadie debería tener permitido robar una organización benéfica. Robar una organización benéfica es absolutamente incorrecto”.

Por su parte, William Savitt, asesor principal de OpenAI, defendió que la fundación sin ánimo de lucro sigue supervisando la filial comercial y lidera los esfuerzos para redistribuir “los miles de millones de dólares generados por la operación con fines de lucro”. Subrayó: “La fundación sin ánimo de lucro de OpenAI sigue al mando de la organización. Está realizando un trabajo de vanguardia para curar enfermedades y promover la diversidad económica”.

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La defensa argumenta que la transformación hacia una estructura comercial fue pública y que Musk, quien en su momento propuso la creación de una filial lucrativa bajo control de la matriz filantrópica, se retiró antes de la formalización de estos cambios en 2019.

El rol de Microsoft y los puntos de conflicto

Russell Cohen, asesor jurídico principal de Microsoft, declaró que la empresa no tuvo información anticipada sobre las crisis internas de OpenAI, como el despido de Altman en 2023, ni intervino en decisiones estructurales previas: “Microsoft no sabía nada de esto con antelación. Microsoft también se enfrentaba a una crisis”, señaló al diario estadounidense The New York Times.

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El acuerdo estratégico entre OpenAI y Microsoft, sellado en 2019 por USD 1.000 millones, es otro punto de conflicto central en el juicio. Cohen sostuvo que Musk no presentó objeciones formales ni al giro comercial ni a la inyección de capital de Microsoft en ese momento, argumento central para la defensa.

Impacto en la industria de la inteligencia artificial

El conflicto entre Musk y OpenAI se origina en diferencias sobre la dirección estratégica y el modelo de financiación del desarrollo de inteligencia artificial avanzada (REUTERS/Dado Ruvic)

El núcleo del juicio reside en la definición del carácter fundacional de OpenAI y la legitimidad de su transformación institucional. Los abogados de Musk insisten en que la entidad traicionó su misión original al priorizar el lucro privado y la comercialización de tecnologías como GPT-3 y ChatGPT.

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En contraste, la defensa sostiene que la estructura sin fines de lucro permanece vigente y sigue supervisando los objetivos sociales y científicos de la organización.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers decidió restringir el alcance inicial del litigio, descartando los cargos antimonopolio presentados por Musk contra OpenAI y Microsoft, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluar otros reclamos en fases posteriores.

La selección del jurado evitó incluir a personas involucradas en la actualidad tecnológica de Silicon Valley, dada la elevada complejidad y el perfil público de los protagonistas.

Antecedentes y perspectivas

OpenAI fue fundada en 2015 con el objetivo declarado de desarrollar inteligencia artificial avanzada en beneficio de toda la humanidad. Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman y otros inversores aportaron capital y liderazgo al proyecto, con Musk contribuyendo USD 38 millones.

El vínculo entre Musk y Altman se deterioró en 2017 por desacuerdos estratégicos y, en 2018, Musk abandonó la junta directiva. Tras su salida, OpenAI adoptó una estructura de “beneficio limitado” en 2019, lo que facilitó la captación de capital privado y profundizó las diferencias entre los fundadores.