Marcelo “Teto” Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer tras la inmunoterapia: “Haciendo caso a los médicos”

Marcelo "Teto" Medina contó cómo se encuentra luego de su primera sesión de inmunoterapia

Marcelo “Teto” Medina completó su primera sesión de inmunoterapia y confirmó que el tratamiento avanza según lo previsto, en la etapa que sigue a seis ciclos de quimioterapia que dieron, según contó, mejor resultado del esperado. El conductor lo anunció en un video grabado a la salida de la clínica donde continúa el tratamiento: “Bueno, acabamos de salir de la clínica. Hicimos la inmunoterapia, que te inyectan, y ahora vienen las pastillas durante catorce días. Así que todo sigue bien, haciéndole caso a los médicos y haciendo las cosas como corresponde. Les mando un beso a todos y gracias por acompañarme. Chau, chau...”

Las imágenes que acompañaron el mensaje mostraron, en primer lugar, al humorista anunciando que comenzaba la segunda etapa de su tratamiento. Medina estaba sentado en una habitación de la clínica, junto a un soporte de suero y un equipo de infusión electrónica conectado a su brazo. En una segunda foto que publicó, apareció sonriente en un sillón, con el pulgar en alto y una cánula nasal, junto a Paola Celis, a quien definió como “genia” y es integrante del equipo de salud que lo asistió durante la sesión.

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Marcelo "Teto" Medina en el comienzo de la inmunoterapia

La inmunoterapia representa la nueva etapa de un proceso que el humorista atraviesa con disciplina desde que hizo público su diagnóstico de cáncer de colon con metástasis hepática. El plan contempla veintiún días de inmunoterapia seguidos de un período con pastillas, con controles médicos periódicos de por medio. “Lo que queda es hacer lo próximo, lo que sigue. Esta etapa son veintiún días de inmunoterapia, y después ver cómo sigue todo”, detalló el conductor en sus redes sociales.

El camino hasta este punto incluyó una cirugía y seis ciclos de quimioterapia, etapa que concluyó con resultados que superaron las expectativas del propio Medina. Su equipo médico determinó que la intervención sobre el hígado quedaba descartada, una noticia que el conductor recibió con alivio: “Con mucha alegría recibí la noticia de que no hay necesidad de operar. La quimioterapia funcionó muy bien en mi cuerpo, lo que me pone contento porque hice caso”.

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Marcelo "Teto" Medina junto a Paola Celis en la clínica donde lo tratan

Medina atribuyó parte del resultado a la disciplina con la que siguió cada indicación médica: “Hice lo que había que hacer y realmente la quimioterapia funcionó bien”. Antes de conocer esos resultados, el conductor también atravesó momentos de incertidumbre que eligió compartir con su audiencia: “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones uno tiene que ser sereno y paciente”, expresó en una de sus actualizaciones.

Desde el inicio del tratamiento, el conductor eligió la transparencia como forma de transitar la enfermedad y convirtió cada actualización en un espacio de reflexión para quienes atraviesan situaciones similares. “Estoy con muchas ganas de que esto sea un recuerdo, pero también con la experiencia de haberlo transitado”, señaló.

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Marcelo "Teto" Medina completó seis ciclos de quimioterapia con resultados exitosos y comenzó la inmunoterapia para su cáncer de colon con metástasis hepática, destacando su disciplina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso también lo llevó a una reflexión personal sobre el impacto de la enfermedad: “Cuando uno va viviendo esas cosas, se va dando cuenta que son situaciones que nos pasan para generar transformaciones en nosotros mismos. Muchas veces hemos transitado dolores, angustias, y todo esto también tiene un lado positivo. Genera una gran transformación”, analizó.

Parte de sus mensajes los dirigió a otras personas que atraviesan diagnósticos similares. “Decirles a todos los que están pasando por esto que empiecen a conectarse con la gente que se está curando. Conectémonos con ellos, salgamos con esa mirada tan triste de cuando te dicen la palabra cáncer”, recomendó. También instó a quienes acompañan a pacientes oncológicos a evitar los gestos de lástima: “Si acompañás a alguien que está padeciendo esto, escuchalo, pero con buena onda. Cuando uno está pasando por esto, lo que quiere del otro lado es un poco de buena onda”.

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Medina fue directo al desmontar el estigma que rodea al diagnóstico: “No lo acompañes con: ‘¿Uy, pobre, sabés qué?’. Es muy importante ver al otro cómo reacciona. Acompañemos, pero sí con una mirada buena, no una mirada triste”. A quienes enfrentan la enfermedad, les dejó un mensaje concreto: “No lo asocien con la muerte, porque se puede”.