Tecno

Así funciona el sistema que convierte las señales Wi-Fi en el nuevo aliado de la navegación urbana

La integración de inteligencia artificial con routers permite que vehículos, robots y personas mantengan una ubicación más precisa en interiores y zonas de señal satelital débil. Cómo el sistema ubica objetos o personas en túneles, sótanos y rascacielos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema de localización Wi-Fi desarrollado por KAIST ofrece navegación precisa en interiores y zonas urbanas con señal GPS limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar por el centro de una gran ciudad pone a prueba cualquier sistema de localización basado en satélites, sobre todo en espacios interiores o entre rascacielos donde la señal del GPS se degrada o desaparece. Esta limitación, derivada de la necesidad de señal directa desde satélites a más de 20.000 kilómetros de la Tierra, ha impulsado la creación de soluciones alternativas.

Entre ellas destaca el desarrollo que informa la revista de divulgación Muy Interesante respecto al Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), que ha liderado avances en posicionamiento con redes Wi-Fi.

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El equipo de KAIST avanzó significativamente con una infraestructura nacional de localización Wi-Fi de ultraprecisión. Este sistema, un verdadero GPS interior, permite navegación fluida dentro de edificios y espacios cerrados usando la red inalámbrica existente.

La innovadora Wi-Fi Positioning Infrastructure (WPI) no se restringe a la triangulación clásica, sino que emplea técnicas avanzadas de RF fingerprinting impulsadas por redes neuronales, asignando a cada zona una “firma” electromagnética única. Así, es posible mapear interiores con un error de localización por debajo del metro, habilitando navegación automática y precisa mediante algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo.

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Vista sobre el hombro de una persona sujetando un smartphone con el logo de WiFi en la pantalla y el símbolo de señal inalámbrica sobre él, en un aeropuerto.
Las técnicas de fingerprinting de radiofrecuencia y redes neuronales permiten asignar a cada zona una firma electromagnética única y fiable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos de la localización urbana

El fenómeno de los cañones urbanos, en el que calles flanqueadas por edificios altos provocan rebotes de la señal satelital —conocidos como multicamino—, representa un obstáculo para el GPS. Estos rebotes generan errores y saltos en el posicionamiento.

La respuesta técnica de KAIST consiste en interpretar la firma única de las ondas de radio en cada espacio, utilizando ese patrón para ubicar con precisión a personas y dispositivos incluso en entornos urbanos densos.

Un respaldo científico destacado proviene del estudio publicado por la revista científica Intelligence & Robotics, que validó experimentalmente un modelo jerárquico de posicionamiento Wi-Fi en un estacionamiento subterráneo de 2.000 metros cuadrados.

Mediante modelos de mezcla gaussiana y random forest, el sistema logró reducir el error frente a métodos tradicionales, confirmando la viabilidad de la localización precisa en interiores con infraestructuras ya existentes.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra un mapa con una ruta azul y un marcador de ubicación; líneas y brújulas rodean la pantalla.
La solución WPI automatiza la creación de mapas de navegación a partir de la señal de routers Wi-Fi ya instalados, reduciendo costos y facilitando la escalabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionamiento del sistema WPI

La principal característica del sistema WPI es su capacidad para aprovechar los routers Wi-Fi ya instalados en oficinas, estaciones, comercios y hogares, redes presentes en la mayoría de las ciudades. El sistema recopila, procesa y etiqueta de manera automática las señales de radiofrecuencia, creando mapas de navegación detallados sin intervención manual.

Esta automatización, impulsada por inteligencia artificial, disminuye el costo de implementación y posibilita una rápida escalabilidad, haciendo el posicionamiento de alta precisión accesible para pequeñas empresas y entidades públicas.

En campos como la logística, la seguridad y la automatización, esto permite que un dron encuentre una ventana específica o que equipos de emergencia localicen a una persona en un sótano con máxima precisión. Para robots y vehículos, la eliminación de tecnologías como el láser costoso y la capacidad de automatizar rutas transforman la localización Wi-Fi en una herramienta clave en la industria.

Representación visual de Li-Fi: haces de luz azul con datos digitales que emanan de lámparas de techo hacia laptops y un smartphone en un interior moderno.
KAIST destaca la importancia de la soberanía tecnológica al crear infraestructuras autónomas de localización que no dependan de sistemas internacionales como el GPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soberanía tecnológica y ventajas estratégicas

Uno de los conceptos subrayados por los investigadores de KAIST es la soberanía de localización. Actualmente, la mayoría de los países dependen de sistemas gestionados internacionalmente, como el GPS de Estados Unidos, lo que puede convertirse en un riesgo estratégico.

Desarrollar una infraestructura autónoma resguarda el posicionamiento nacional ante posibles interferencias externas y otorga independencia tecnológica en escenarios críticos. La meta es considerar el posicionamiento un servicio esencial, al nivel de electricidad o agua.

Impacto en industria y sociedad

Estas innovaciones no solo evitan que alguien se desoriente en un aeropuerto, sino que resultan decisivas en la robótica de servicio y los vehículos autónomos. Cuando un vehículo sin conductor pierde contacto satelital —al ingresar en un túnel o un estacionamiento subterráneo—, el sistema WPI puede mantener su ubicación.

Supply chain
La integración de GPS y posicionamiento Wi-Fi optimiza la navegación ininterrumpida en ciudades inteligentes y contribuye al desarrollo de la industria 4.0 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la industria 4.0, la posibilidad de que robots y sistemas automáticos se desplacen y coordinen rutas depende de la calidad del mapeo que ofrece la red Wi-Fi. La masificación de esta tecnología permite que más empresas accedan a la automatización avanzada sin inversiones masivas, expandiendo las oportunidades en sectores urbanos e industriales.

Complementariedad GPS-Wi-Fi y futuro urbano

El posicionamiento Wi-Fi no busca reemplazar al GPS, sino complementarlo en lugares donde el GPS no opera adecuadamente. El Wi-Fi tiene su mayor eficacia en entornos urbanos e interiores, mientras que el GPS es crucial en exteriores y áreas menos pobladas. La integración de ambos sistemas facilitará que las ciudades inteligentes ofrezcan navegación continua y sin cortes, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

La propuesta de KAIST y las investigaciones validadas en Intelligence & Robotics confirman que las señales Wi-Fi constituyen la base de una infraestructura de localización robusta y adaptable a los desafíos de la vida urbana contemporánea.

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