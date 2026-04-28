Crimen y Justicia

Juicio por Maradona: el tribunal decidió incorporar un nuevo audio clave que presentó Verónica Ojeda

La expareja de Diego testificó este martes en los tribunales de San Isidro y contó que tenía una grabación importante para la causa. Es de la reunión en la que se definió la internación domiciliaria del Diez

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Verónica Ojeda habló luego de la primera audiencia por el nuevo juicio por la muerte de Maradona
Verónica Ojeda

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona y madre de Dieguito Fernando, se convirtió en uno de los testimonios más importantes en el juicio por la muerte del Diez: durante su declaración de este martes, reveló ante los jueces que tenía un nuevo audio clave para la causa y pidió incorporarlo. Se lo aceptaron.

Se trata de la grabación completa de la reunión que hubo a principios de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, en la que se definió la externación del Diez y cómo iba a ser la internación domiciliaria en la que el ex DT terminó falleciendo casi un mes después.

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El encuentro es uno de los ejes centrales del caso porque es donde se acordaron las condiciones de la rehabilitación de Maradona y los médicos que iban a estar a cargo de su salud, entre otras cuestiones clave para determinar si hubo responsabilidad médica en la muerte del Diez.

En el expediente ya había un audio de esta reunión -que duró más de una hora y tuvo lugar luego de la cirugía de cabeza de Maradona- que había sido aportado por Rodolfo Benvenuti, el cirujano que supervisó dicha operación. Sin embargo, la existencia de esta otra filmación recién se conoció durante esta nueva declaración de Ojeda ante el TOC N°7 de San Isidro.

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Veronica Ojeda en el juicio por Maradona
Veronica Ojeda en el juicio por Maradona

De acuerdo al testimonio de la ex del Diez, su grabación es “más completa” de la que está incorporada: dura una hora y 45 minutos, a diferencia del otro que dura una hora y cinco minutos. Ojeda contó que ella misma grabó el encuentro por recomendación de un abogado amigo de su familia.

Su pedido de incorporación generó polémica en la sala y nuevos cruces entre las partes. El equipo defensor del neurocirujano imputado Leopoldo Luque se opuso a que sea agregado como prueba por desconocer su contenido y por haberse revelado su existencia recién cinco años después del hecho.

Sin embargo, tanto abogados querellantes y defensores -como Nicolás D’Albora, que representa a la prepaga- consideraron necesario conocer el contenido de esa grabación, ya que “debe contener alto material probatorio que hasta ahora se desconocía”.

En medio de la discusión, Ojeda dijo: “¿Puedo hablar? Estoy declarando yo”. Los jueces le dijeron que no y le explicaron que estaban resolviendo un planteo.

Tras un cuarto intermedio de unos 20 minutos, el tribunal resolvió finalmente incorporarlo. Según alegó el juez Alberto Gaig, este audio debe ser comparado con el otro ya existente para evaluar si alguno de los dos está alterado.

“Entendemos que no es prueba nueva, pero sí entendemos que resulta pertinente. Es necesario para establecer los hechos y, en particular, para evaluar la integridad del audio que fue previamente incorporado, frente al cual se dijo que podían existir indicios de recorte. Se va a incorporar”, resolvió el magistrado.

La defensa de Leopoldo Luque pidió que quede asentada su queja al respecto. Señalaron que ellos se prepararon con el juicio con toda la prueba ya incorporada en el caso y que esta filmación no formaba parte.

Los jueces, por su parte, definieron que el próximo jueves se van a reproducir los dos materiales audiovisuales (de una hora y una hora y 45 respectivamente) para compararlos.

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