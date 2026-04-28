Cuáles son los planes en los que confía Caputo para reactivar el golpeado sector de la construcción

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que en marzo sectores que venían rezagados mostraron signos positivos.

Luego de que la actividad marcó una caída del 2,6% en febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que en marzo ya se observaron buenos indicadores para sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, y que en el caso de este último se proyecta una recuperación mayor a mitad de año con el impulso de las concesiones de rutas nacionales. Sin embargo, referentes del sector salieron a remarcar que la obra pública representa solo un 30% de la construcción, mientras que el 70% restante, vinculado al ámbito privado, sigue afectado por los aumentos de costos.

Durante su participación en Expo EFI, Caputo expresó un mensaje optimista sobre la evolución de la economía. El ministro afirmó que la recaudación comenzó a aumentar y que los indicadores de marzo mostraron cifras positivas en áreas que venían con retraso. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó. Lo que, en su visión, no solo va a ayudar a reactivar la economía, sino también a ganar productividad en términos de la logística.

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No obstante, desde el sector de la construcción surgieron cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la política oficial. Una fuente privada consultada por Infobae señaló que “el sector no puede mostrar signos positivos con las concesiones de las rutas porque el 70% del sector es obra privada. Las concesiones impactan sobre el 30% de la obra pública”. La misma fuente explicó que, si bien hay expectativas en torno a los anuncios referidos a los 12.000 kilómetros de rutas nacionales, no existen detalles claros sobre la modalidad de ejecución ni sobre la viabilidad de concesionar tramos donde el tránsito es escaso. “Escuchamos que el Gobierno quiere hacer una mezcla de peaje y subsidio, pero escuchamos, no tenemos detalles, por lo que no sabemos si va a cerrar”, puntualizó en off the record.

Referentes privados sostienen que los proyectos viales solo impactan en una fracción de la actividad total.

En relación con el plan de los 9.000 kilómetros que Caputo presentó como un hecho, la fuente privada confirmó que existen dos contratos en marcha y otros dos próximos a adjudicarse, mientras que algunos más podrían adjudicarse a mitad de año. A pesar de esto, relativizó el impacto de los proyectos viales ya que afirmó: “Vialidad tiene 40.000 kilómetros, los 9.000 kilómetros van a generar movimiento, pero no va a ser muy significativo”.

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Los números de la construcción

El cuadro de variación porcentual interanual de la actividad económica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), muestra que el rubro ya transitó la fase de caída, pero nunca logró recuperar el nivel previo. Durante el 2024, el sector cayó 15,4% en enero, 17,3% en febrero, 26,4% en marzo, 24,4% en abril, 21,6% en mayo, 23,2% en junio y 18,7% en julio. Después de ese período de caída, los registros empezaron a mostrar cierta moderación en la baja, con una variación de -13% en agosto, -15,2% en septiembre, -14,5% en octubre, -14,2% en noviembre y -6,8% en diciembre. En línea con la política de obra pública cero de la gestión de Javier Milei.

Durante 2025, la construcción mostró una recuperación interanual, aunque leve, si se la compara con la caída del año anterior. El sector registró incrementos de 2,5% en enero, 4,5% en febrero, 10,8% en marzo y 16,1% en abril. Mayo se mantuvo en 6,1%, mientras que en junio la mejora fue de 9,1%. La tendencia continuó en julio con una suba de 1,2%, agosto con 0,7% y septiembre con 2,4%. Octubre y noviembre alternaron entre subas y bajas, y en diciembre la cifra se mantuvo prácticamente estable. En enero de 2026, la construcción subió apenas 0,3% respecto al mismo mes del año anterior y en febrero una caída de 0,6 por ciento.

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El sector registró caídas interanuales durante 2024 y una recuperación parcial en 2025 y el inicio de 2026.

Las diferencias entre los anuncios del ministro Caputo y las percepciones del sector privado encuentran sustento en la composición del mercado de la construcción. La mayoría de las empresas se concentra en la obra privada, un segmento que permanece afectado por los altos costos y la incertidumbre macroeconómica. Las concesiones de rutas, en ese contexto, tienen una capacidad limitada para traccionar al conjunto del sector.

El debate sobre el potencial impacto de las nuevas licitaciones viales se da en un marco en el que los datos oficiales describen una recuperación acotada tras un año de fuerte retroceso. La reacción de los actores privados señala que, mientras la obra pública puede ayudar a amortiguar la caída, la clave sigue estando en la reactivación de la inversión privada y la reducción de los costos para las empresas que sostienen la mayor parte del empleo y la actividad en el sector.

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