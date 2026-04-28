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La emoción de Sarah Stewart Brown ante el recuerdo de Michael Bublé sobre Jorge Lanata: “No conocía la anécdota”

La expareja y madre de la hija menor del periodista fallecido compartió su fascinación al encontrar una entrevista del artista canadiense hablando con Lily Allen sobre la cortina musical que usaba para Periodismo para Todos

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Michael Bublé le contó a la artista británica que el periodista fallecido utilizaba uno de sus icónicos temas como canción de apertura para PPT (TikTok)

Una entrevista relajada en la televisión británica se convirtió inesperadamente en tema de conversación en la Argentina, y no por cualquier motivo: Michael Bublé, en plena charla con Lily Allen, recordó en detalle el vínculo entre el ciclo de Jorge Lanata y uno de los mayores hits de la cantante británica. El momento, que pasó casi desapercibido en la pantalla chica en 2023, fue redescubierto ahora por los seguidores locales y emocionó especialmente a Sarah Stewart Brown, expareja del periodista y madre de su hija menor Lola.

La repercusión se disparó a partir de un posteo de Sarah en su cuenta de X. “Me vuelvo loca. Bublé contándole de Lanata a Lily Allen”, escribió, junto al clip que muestra el asombro de la artista y la naturalidad del cantante canadiense al explicar el fenómeno argentino. Más tarde, agregó: “La cara de ella, la fascinación de él, me muero. No conocía la anécdota, es de 2023. No lo había visto hasta recién que me lo pasó @GabyLevinas”. La escena, entre risas y anécdotas, terminó por conectar dos universos: el del periodismo político local y el pop internacional.

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Durante la entrevista, Bublé relató cómo Periodismo para Todos, el ciclo de Jorge Lanata, utilizó durante años “Fuck You” de la artista como cortina de apertura. “Vivo mitad del tiempo en Canadá y mitad en Argentina. En Argentina, obviamente, no hablamos inglés como primera lengua”, explicó Bublé para poner en contexto la anécdota ante sus colegas británicos. “Hay un programa de televisión muy popular, como uno grande, y se llama Lanata”, contó, generando curiosidad y risas en el estudio por la pronunciación de su apellido.

La emoción de Sarah Stewart Brown ante el recuerdo de Michael Bublé sobre Jorge Lanata
Sarah compartió, con emoción, el clip que encontró del artista canadiense hablando sobre el programa de Lanata (X)

El cantante detalló que el programa era seguido por niños y adultos, y que la canción de Allen se había convertido en un emblema para los argentinos, aunque la mayoría desconocía el significado de la letra debido a la barrera idiomática. “Los niños se quedan despiertos y lo miran. Y me encanta, porque tu canción es el tema principal. Y ellos no lo saben, la letra no significa nada para ellos, pero significa algo para mí porque hablo inglés”, comentó Bublé, entre carcajadas de los presentes.

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El asombro de Allen fue total al enterarse del uso político y televisivo de su tema en la Argentina. Bublé bromeó sobre lo extraño que era escuchar “Fuck You” al aire sin que nadie se inmutara: “Estás sentado ahí mirando, y hay niños... y dicen ‘mierda’. Para mí es como decir ‘¡están diciendo malas palabras!’”. Allen, divertida, hasta reclamó regalías por el uso de su canción en el ciclo argentino, a lo que Bublé respondió con picardía: “Eres tan rica en pesos que no tienes idea”.

El icónico ciclo de Lanata utilizó el tema de Lily Allen como apertura de cada emisión (Archivo)
El icónico ciclo de Lanata utilizó el tema de Lily Allen como apertura de cada emisión (Archivo)

La canción, lanzada en 2009 como parte del álbum It’s Not Me, It’s You, quedó asociada para siempre a PPT. Para buena parte del público argentino, el tema funcionaba casi como una marca registrada: apenas arrancaban los primeros acordes, ya se sabía que Lanata estaba por entrar en escena y que se venía una editorial fuerte. El relato de Bublé, contado con naturalidad y humor, sorprendió a la audiencia británica y a los fans locales, que volvieron a celebrar el fenómeno cultural que representó la cortina de Lanata.

El recuerdo también sirvió para revalorizar el peso que tuvo Periodismo para Todos en la conversación pública y cómo, a través de su cortina musical, logró generar un guiño irrepetible. El dato contado por Bublé, lejos de ser menor, volvió a poner sobre la mesa la trascendencia de la obra de Lanata y su capacidad para dejar marca incluso en los lugares más insospechados. En definitiva, una anécdota que une generaciones y confirma que, a veces, la cultura popular argentina da vueltas al mundo de la forma menos pensada.

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