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Champions League en VIVO: lo que no deberías ver en Magis TV o Xuper TV

Estas aplicaciones solicitan permisos peligrosos que comprometen el funcionamiento del dispositivo

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Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.

El acceso gratuito a partidos de la UEFA Champions League a través de aplicaciones como Magis TV y Xuper TV ha ganado popularidad en los últimos meses, pero especialistas en ciberseguridad advierten que su uso implica riesgos significativos tanto para la seguridad digital de los usuarios como en el ámbito legal. Estas plataformas, que operan fuera de los canales oficiales, pueden exponer a quienes las utilizan a malware, robo de datos y posibles sanciones por infringir derechos de autor.

El principal atractivo de estas aplicaciones radica en ofrecer transmisiones deportivas sin costo, incluyendo partidos en vivo como la semifinal de la Champions League. Sin embargo, a diferencia de los servicios autorizados, no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play o App Store, lo que obliga a los usuarios a descargar archivos APK desde sitios externos, un proceso que elimina los controles básicos de seguridad.

De acuerdo con un análisis de la firma de ciberseguridad ESET, esta práctica representa el primer punto crítico de vulnerabilidad. Al instalar aplicaciones desde fuentes no verificadas, los dispositivos quedan expuestos a software malicioso que puede estar oculto dentro del archivo de instalación.

Fotocomposición digital de los logos de Xuper TV (izquierda, azul oscuro) y Magis TV (derecha, naranja) en un televisor encendido en una sala de estar.
Expertos recomiendan no ver la Champions League por Magis TY y Xuper TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran troyanos, spyware y aplicaciones potencialmente no deseadas. Estos programas pueden ejecutarse en segundo plano sin el conocimiento del usuario, afectando tanto el rendimiento del dispositivo como la privacidad de la información almacenada.

Uno de los aspectos más preocupantes es la cantidad de permisos que solicitan estas aplicaciones al momento de instalarse. En el caso de Magis TV, el análisis técnico reveló solicitudes poco habituales para un servicio de streaming, como acceso total al almacenamiento externo, control sobre tareas en ejecución y la capacidad de instalar otros paquetes de software.

Este nivel de acceso abre la puerta a múltiples riesgos. Por ejemplo, el control del almacenamiento permite acceder a fotos, videos y documentos personales, mientras que la instalación de otros programas facilita la descarga automática de más malware sin intervención del usuario. A esto se suma la posibilidad de manipular archivos del sistema o ejecutar procesos en segundo plano que comprometen la estabilidad del dispositivo.

Magis TV
Instalar Magis TV puede terminar en un robo de datos.

Otro punto crítico es el uso de notificaciones. Estas aplicaciones pueden enviar mensajes que, en apariencia, parecen legítimos, pero que en realidad buscan dirigir al usuario a enlaces maliciosos o engaños de tipo phishing. De esta forma, se incrementa el riesgo de que las personas compartan datos sensibles como contraseñas o información bancaria.

Más allá del impacto técnico, el uso de Magis TV y Xuper TV también tiene implicancias legales. Estas plataformas retransmiten contenido protegido sin autorización, lo que constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual. En muchos países, acceder o distribuir este tipo de contenido puede derivar en sanciones económicas o incluso procesos judiciales.

Además, los proveedores de servicios de internet pueden detectar el consumo de contenido ilegal y aplicar medidas como el bloqueo del acceso o la suspensión del servicio. Esto significa que el aparente ahorro económico que ofrecen estas aplicaciones puede traducirse en consecuencias más costosas a mediano plazo.

El logo de Xuper TV plateado sobre dos futbolistas en un campo de juego. Un jugador con camiseta oscura a la izquierda, otro con camiseta roja y un balón a la derecha.
Ver la Champions League a través de Magis TV y Xuper TV es ilegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de este tipo de plataformas refleja una demanda constante por acceder a contenido deportivo sin pagar, pero también evidencia los riesgos asociados a soluciones fuera del ecosistema legal y seguro. Frente a este escenario, expertos recomiendan optar por servicios oficiales que garanticen tanto la calidad de la transmisión como la protección de los datos personales.

En un contexto donde el entretenimiento digital es cada vez más accesible, la elección de plataformas confiables se convierte en un factor clave para evitar problemas de seguridad y legales. Ver la UEFA Champions League sin riesgos implica priorizar servicios que cumplan con las normativas y ofrezcan garantías al usuario, incluso si esto supone un costo económico.

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