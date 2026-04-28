Política

El gobierno porteño informó que financia obras con el cobro de la atención a extranjeros en hospitales públicos

“Pasamos de pagar tours sanitarios a solventar 151 proyectos”, dijo el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Explicaron que el fondo mencionado incluye también el recupero de los gastos derivados de la atención a pacientes con obras sociales y prepagas

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Cuatro personas, incluyendo a Jorge Macri y Fernán Quirós, se inclinan sobre una mesa grande para revisar planos arquitectónicos detallados en un interior
Jorge Macri, Fernán Quirós y otros funcionarios del Ministerio de Salud de CABA examinan planos arquitectónicos detallados para mejoras hospitalarias en la ciudad.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires financia un plan de infraestructura sanitaria con los fondos que recupera por la atención a pacientes extranjeros, afiliados a obras sociales y beneficiarios de prepagas en sus hospitales públicos. El esquema, que este año contempla 151 obras en toda la red asistencial porteña, fue supervisado en persona por el jefe de gobierno, Jorge Macri, durante una visita al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni —conocido como Hospital Fernández—, ubicado en el barrio de Palermo.

“Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas”, afirmó Macri, en sus redes sociales. La frase hace hincapié en el cambio de modelo que la administración porteña dice haber aplicado al sistema de salud pública: los ingresos generados por prestaciones a personas con cobertura o de otra nacionalidad ya no se disuelven en el presupuesto general, sino que regresan de manera directa a los establecimientos que los producen.

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En el primer cuatrimestre del año, la recaudación por ese concepto superó los $42.000 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el gobierno local. La cifra se enmarca en un plan más amplio que, según el mismo comunicado, ya acumula más de 500 obras desde su puesta en marcha, e incorporó 900 camas nuevas y 5.000 equipos médicos de última generación al sistema público.

Un médico con bata blanca y estetoscopio escribe en un portapapeles junto a un paciente sentado con camiseta verde oscuro y jeans, en una cama de hospital.
La recaudación por prestaciones médicas a pacientes con cobertura y de otras nacionalidades superó los $42.000 millones en el primer cuatrimestre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento de la visita al Fernández, 30 de las 151 obras previstas para este año se encontraban en ejecución. Entre los proyectos activos, el gobierno porteño menciona la actualización de los consultorios externos del Hospital Pirovano, en Coghlan; la construcción del nuevo Centro Regional de Hemoterapia, en Parque Chas; el Centro de Diagnóstico Porteño 4, en Palermo; y el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 51, en Colegiales.

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La intervención en el Hospital Fernández, situado en Cerviño 3356, es la de mayor envergadura entre las mencionadas: demanda una inversión de $8.930 millones y abarca la reforma integral de 3.223 metros cuadrados. Los trabajos comprenden la creación de diez consultorios, sectores de observación crítica, áreas destinadas a salud mental y una guardia completamente refuncionalizada que incluye dormitorios para el personal médico.

“Todo lo que cobramos por la atención a extranjeros en nuestros hospitales y lo que recuperamos de obras sociales y prepagas lo invertimos en obras, como esta, en el Hospital Fernández. Y como otras 30 que están en marcha y son parte de un plan histórico. Todas, por primera vez, con prioridad para los porteños. Esto también es ordenar y cuidar”, declaró Macri durante el recorrido, según el comunicado oficial. Lo acompañó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

El mecanismo de recaudación está a cargo del FACOEP (Facturación y Cobranza de Efectores Públicos), organismo creado para cobrar las prestaciones brindadas a personas con cobertura médica. El año pasado, su alcance se amplió para incorporar el recupero por atención a extranjeros. Durante 2025, el FACOEP recaudó más de $110.000 millones mediante ese sistema, según los datos consignados en la gacetilla.

Quirós justificó la escala de las transformaciones en el crecimiento de la demanda sobre el sistema público. “El crecimiento sostenido de la demanda nos exige transformar el sistema y hacerlo más eficiente y accesible. Este modelo permite recuperar recursos y reinvertirlos directamente en el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la calidad de la atención para los porteños”, sostuvo el funcionario, de acuerdo con el mismo comunicado.

La administración porteña también señaló que el plan incluyó la incorporación de seis nuevas bases del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), la señalización del segundo helipuerto nocturno y la gestión directa de la Línea 147. A esto se suma el programa “Prioridad Porteña”, que establece un sistema de asignación de turnos en los centros de salud con preferencia para los vecinos de la Ciudad. Según el comunicado, la oferta de atención creció un 30%, con más de 30 millones de prestaciones anuales, en un contexto en el que la clase media recurre con mayor frecuencia al sistema público de salud porteño.

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