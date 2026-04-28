Las estructuras, de hasta 25 metros de profundidad, contenían armamento, áreas habitables y accesos a lanzadores de cohetes orientados hacia territorio israelí

El Ejército israelí anunció este martes la localización y destrucción de una red de túneles vinculada al grupo terrorista Hezbollah en la localidad de Qantara, al sur del Líbano, tras una operación que incluyó el uso de 450 toneladas de explosivos.

La estructura, identificada como una de las más extensas halladas en la región, fue desarrollada durante más de diez años y, según fuentes militares, financiada y planificada con asistencia directa de Irán.

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La operación militar permitió a las Fuerzas de Defensa de Israel descubrir dos túneles independientes, pero próximos entre sí, que sumaban cerca de dos kilómetros de longitud y alcanzaban profundidades de hasta 25 metros.

Ubicados a unos 10 kilómetros de la frontera, los túneles fueron diseñados para servir como base de operaciones y almacenamiento de armamento, así como para facilitar la infiltración de células armadas en territorio israelí. Según portavoces militares, el hallazgo fue posible tras la obtención de “inteligencia precisa” sobre la ubicación de los accesos, que permanecían ocultos en la zona de Qantara.

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De acuerdo con la descripción de las autoridades israelíes, dentro de los túneles se hallaron armas, equipos logísticos, depósitos de agua y habitaciones equipadas con literas, lo que habría permitido la permanencia prolongada de combatientes en el subsuelo.

Israel destruyó un complejo de túneles de Hezbollah construido con apoyo del régimen iraní en el sur del Líbano (Captura de pantalla)

Una de las galerías contaba con al menos diez estancias separadas, preparadas para alojar a decenas de integrantes de Hezbollah. Además, la infraestructura incluía lanzaderas de cohetes orientadas hacia Israel.

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Fuentes castrenses afirmaron que la construcción de los túneles se ejecutó “con estándares iraníes” y bajo supervisión directa de asesores de ese país.

“Hezbollah recibió financiamiento y asistencia técnica de Irán para desarrollar este sistema subterráneo, que formaba parte de un plan estratégico para una eventual incursión en Galilea”, sostuvo un alto oficial del Ejército. El objetivo, según la misma fuente, era crear una infraestructura capaz de movilizar rápidamente a cientos de combatientes y armamento hacia objetivos en el norte de Israel en caso de una escalada bélica.

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El desmantelamiento de la red subterránea se inscribe en una serie de operaciones recientes en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes han intensificado los ataques contra posiciones de Hezbollah, especialmente en localidades como Rab al-Thalathin y Mays al-Jabal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, precisó que las tropas “están destruyendo su infraestructura terrorista, matando a decenas de sus operativos, y aún hay más por venir”.

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El mandatario también detalló que las Fuerzas de Defensa de Israel operan en múltiples zonas del Líbano, incluyendo el sur y el norte del río Litani, así como el valle de la Bekaa en el norte del país.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, precisó que las tropas “están destruyendo su infraestructura terrorista, matando a decenas de sus operativos, y aún hay más por venir”

Netayahu subrayó la determinación de su gobierno de “eliminar las amenazas provenientes de drones y túneles en la frontera norte”. Según Netanyahu, “la destrucción de esta red es solo el comienzo de un proceso que continuará hasta restablecer la seguridad en la región”.

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“Las operaciones continuarán hasta eliminar toda amenaza sobre nuestra frontera”, afirmó.

El premier de Israel señaló que hace dos semanas ordenó un “proyecto especial” para contrarrestar la creciente amenaza de los drones de Hezbollah.

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“Llevará tiempo, pero nos ocuparemos de ello”, declaró el primer ministro.

Entretanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la orden fue “ampliar la eliminación de toda infraestructura terrorista, tanto subterránea como en superficie, hasta la línea divisoria”. Katz agregó que la operación representa una etapa clave en el esfuerzo para “impedir que Hezbollah concrete sus planes ofensivos contra civiles y militares israelíes”.

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El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la orden fue “ampliar la eliminación de toda infraestructura terrorista, tanto subterránea como en superficie, hasta la línea divisoria”

El hallazgo y la neutralización de los túneles se producen en un contexto de tensión en la frontera entre Israel y Líbano, donde los enfrentamientos entre tropas israelíes y milicianos de Hezbollah continúan a diario a pesar de los acuerdos de tregua anunciados en semanas recientes.

El conflicto se ha recrudecido tras la intervención conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que ha intensificado los ataques de Hezbollah y la respuesta militar israelí.

(Con información de EFE y AFP)