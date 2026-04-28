Guatemala

Las autoridades de Guatemala amplían restricciones y recomendaciones ante riesgos por erupción del volcán Santiaguito

La vigilancia sobre la actividad eruptiva ha llevado a fortalecer advertencias por caída de ceniza y materiales incandescentes, afectando a comunidades cercanas y generando recomendaciones específicas para la protección de la población expuesta al fenómeno

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Imagen de cámara web del Volcán Santiaguito con una columna de humo o ceniza ascendiendo desde su cráter. Bosques en primer plano, cielo con nubes
foto de archivo: Se observa al Volcán Santiaguito emitiendo una columna de ceniza o vapor, parte del monitoreo constante por el INSIVUMEH.

Ante la intensificación de la actividad eruptiva en el volcán Santiaguito, el Ministerio de Educación de Guatemala dispuso la suspensión de clases en varios municipios del departamento de Quetzaltenango, según informaron las autoridades en un comunicado recogido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El incremento de explosiones con abundante ceniza y el descenso de flujos piroclásticos durante la madrugada han elevado el nivel de alerta en la región, generando impacto tanto en las comunidades colindantes como en la operatividad de actividades esenciales.

Durante la noche, el Insivumeh reportó que los flujos piroclásticos descendieron entre dos y cuatro kilómetros desde el domo en dirección a la pendiente, conforme a su boletín vulcanológico especial. Aunque gran parte de este fenómeno no resultó visible a causa de la nubosidad, la dispersión de ceniza ha alcanzado áreas de Retalhuleu y permanece suspendida durante varias horas, incrementando los riesgos para la población, de acuerdo con el mismo boletín.

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La decisión del Ministerio de Educación afecta establecimientos ubicados en el área de Palajunoj, en los municipios de El Palmar y San Martín Sacatepéquez. Esta medida responde a la persistencia de explosiones que varían de débiles a moderadas y a columnas de ceniza que alcanzan hasta mil metros sobre el domo, con una frecuencia de hasta tres eventos por hora, según el último análisis técnico publicado por el Insivumeh.

Captura de pantalla de un comunicado oficial del Ministerio de Educación de Guatemala anunciando la suspensión de clases en Quetzaltenango
El Ministerio de Educación de Guatemala suspende clases el 28 de abril de 2026 en la zona del Palajunoj, Quetzaltenango, debido a la actividad del volcán Santiaguito para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes. (Ministerio de Educación de Guatemala)

Las autoridades recomiendan medidas de prevención por caída de ceniza y materiales incandescentes

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) enfatizó la urgencia de cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación, así como el uso de mascarillas o protección para nariz y boca, especialmente entre personas con afecciones respiratorias. El organismo reiteró que no se debe permanecer cerca de la base del volcán ni en los cauces por donde descienden materiales piroclásticos, y destacó la vigencia de una restricción de cinco kilómetros a la redonda del domo.

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Adicionalmente, la Conred recomendó limpiar techos y superficies para reducir la acumulación de ceniza, así como seguir las indicaciones de autoridades locales y mantenerse informados a través de canales oficiales de emergencia. Se solicitó reportar cualquier anomalía o situación de peligro a la línea 119 y se insistió en evitar la circulación en zonas cercanas al volcán por el riesgo de caída de material incandescente y flujos ardientes.

La actividad del volcán Santiaguito amenaza las operaciones aéreas en el sector occidental

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que mantiene un monitoreo ininterrumpido debido a la posible incidencia de la actividad del volcán Santiaguito en la seguridad de las operaciones aéreas, según comunicó la entidad a través del boletín recogido por el Insivumeh. Aunque el fenómeno ocurre a considerable distancia del Aeropuerto Internacional La Aurora y no se han reportado afectaciones directas en ese punto, las emisiones constantes de ceniza y el descenso de flujos piroclásticos implican un riesgo para la navegación, especialmente en los corredores aéreos al oeste y suroeste del volcán.

Documento oficial con fondo azul, texto blanco 'Comunicado Oficial' y un ícono de avión. Contiene información sobre el volcán Santiaguito y logos de La Aurora y DGAC
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) emiten un comunicado oficial en 2026 alertando sobre la actividad del volcán Santiaguito y su impacto en la seguridad de las operaciones aéreas en Guatemala. (Dirección de Aeronáutica Civil de Guatemala)

Como parte de los protocolos, la Dirección activó procedimientos de vigilancia mediante la Unidad de Control de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencia, para supervisar en tiempo real la posible presencia de ceniza o partículas que puedan interferir con la pista o la visibilidad de las aeronaves. La Autoridad Aeronáutica exhorta a aerolíneas y pilotos a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y a extremar precauciones, asegurando coordinación técnica continua para una respuesta inmediata ante cualquier variación en las condiciones del entorno.

Las autoridades subrayan que el seguimiento del evento es permanente y la información actualizada se distribuye exclusivamente a través de canales oficiales, instando al sector aeronáutico a cumplir con las normativas y resguardar la seguridad tanto de los pasajeros y tripulantes como de todas las operaciones aéreas en el país.

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