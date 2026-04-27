Tecno

Tim Cook llevó a Apple a los 4 billones de dólares, pero su forma de liderar pudo haber quedado obsoleta

La llegada de John Ternus dejaría atrás la excelencia operativa de la gestión de Cook para abrazar la innovación en inteligencia artificial y servicios digitales

Guardar
La renuncia de Tim Cook marca un cambio de etapa en el liderazgo empresarial de Apple y el perfil del CEO. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)
La renuncia de Tim Cook marca un cambio de etapa en el liderazgo empresarial de Apple y el perfil del CEO. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

La salida de Tim Cook como CEO de Apple refleja que un cambio de líder puede ser el punto de partida para una nueva etapa en la empresa y una evolución en la forma de dirigir.

El ascenso de Apple a una capitalización bursátil de 4 billones de dólares y el salto de ingresos de 108.000 millones a 416.000 millones de dólares durante el mandato de Cook ofrecen, en términos financieros, el retrato de una de las sucesiones de CEO más exitosas de la historia.

PUBLICIDAD

No obstante, el perfil operativo de Cook, alejado del carisma visionario de Steve Jobs, resultó decisivo: su elección no consistió en emular a su predecesor, sino en consolidar una identidad propia.

Apple alcanzó una capitalización bursátil histórica de 4 billones de dólares durante la gestión de Tim Cook. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Apple alcanzó una capitalización bursátil histórica de 4 billones de dólares durante la gestión de Tim Cook. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La identidad estaba definida por la eficiencia en la cadena de suministro, el desarrollo de servicios y dispositivos portátiles y la apuesta estratégica por la privacidad como elemento distintivo de la marca. Ese ajuste entre persona y cargo fue, durante 15 años, la base de estabilidad e innovación en la empresa.

PUBLICIDAD

En qué se diferencia Tim Cook de John Ternus, su sucesor en Apple

Un dato diferencial proviene de colaboradores cercanos a Cook y al recién designado sucesor, John Ternus. Según dijeron a Bloomberg, mientras Cook era reconocido por evitar el dilema de elegir entre alternativas, siempre indagaba, cuestionaba, prolongando el análisis, Ternus se distingue por una disposición más resuelta: ante dos opciones, elige una.

Este matiz operativo resulta clave en el contexto actual, donde el retraso de Apple Intelligence y la pérdida de terreno de Siri frente a competidores han dejado a la compañía en una posición de defensa, en contraste con su tradicional liderazgo en innovación.

De qué forma una manera de liderar puede quedar obsoleta

La transición en Apple evidencia el riesgo de que rutinas exitosas del pasado como la de Tim Cook se conviertan en obstáculos frente a nuevas tendencias tecnológicas. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)
La transición en Apple evidencia el riesgo de que rutinas exitosas del pasado como la de Tim Cook se conviertan en obstáculos frente a nuevas tendencias tecnológicas. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

La escena clave descrita por varios directores ejecutivos entrevistados por analistas de Fortune señala un fenómeno extendido pero poco conocido: cuando el contexto de la organización evoluciona, pero el líder continúa actuando desde los hábitos y criterios que lo llevaron a la cima, la brecha entre dirección y realidad se agranda.

“Estoy haciendo todo lo que antes funcionaba. Pero es como si la habitación hubiera cambiado de forma y yo sigo de pie donde antes estaban los muebles”, relató un directivo, ilustrando el desconcierto ante la transformación del ambiente empresarial.

El traslado de ese dilema al núcleo de Apple pone en evidencia el riesgo de que el propio sistema operativo cultural de una empresa, hecho de las rutinas y prioridades del líder, se vuelva un lastre si el cambio de etapa exige nuevas formas de decidir y actuar.

La sucesión de CEO en Apple destaca la importancia de adaptar los valores y la gestión al contexto cambiante de la industria tecnológica. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
La sucesión de CEO en Apple destaca la importancia de adaptar los valores y la gestión al contexto cambiante de la industria tecnológica. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

La “excelencia operativa” de Cook, que permitió a Apple sortear crisis y ampliar su fortaleza en servicios y dispositivos, fijó los límites de su crecimiento al enfrentarse a la revolución de la inteligencia artificial.

Qué se puede esperar de John Ternus como nuevo CEO de Apple

Con veinticinco años de trayectoria en Apple, John Ternus accede a la cima de la compañía desde la ingeniería de hardware, justo cuando el énfasis estratégico apunta hacia la inteligencia artificial, el software y los servicios.

Este nuevo perfil plantea la incógnita de si mantendrá la impronta de ingeniero en una organización que demanda liderazgo en innovación digital, o si optará, como Cook en 2011, por redefinir las expectativas del cargo sobre la base de las necesidades emergentes del sector.

John Ternus, nuevo CEO de Apple, asume el liderazgo tras 25 años de experiencia en ingeniería de hardware y desarrollo de productos. (Foto: Europa Press)
John Ternus, nuevo CEO de Apple, asume el liderazgo tras 25 años de experiencia en ingeniería de hardware y desarrollo de productos. (Foto: Europa Press)

Para responder de manera autónoma qué ha ocurrido y cuál es la consecuencia inmediata, Ternus asume formalmente el cargo máximo en Apple, tras una planificación iniciada por Cook mucho antes de que el mercado forzara su salida.

Mientras muchas empresas ven la cultura de liderazgo perpetuarse hasta el estancamiento, la sucesión en Apple pone el foco en la necesidad de desapego consciente de aquellos modelos de dirección que, aún exitosos, comienzan a mostrar signos de caducidad ante transformaciones tecnológicas profundas.

Así, la experiencia reciente de Tim Cook confirma dos lecciones para cualquier alto directivo: liderar desde la autenticidad puede llevar a la cima, pero incluso la elección más adecuada de identidad y método tiene fecha de caducidad frente a nuevas exigencias del sector.

Temas Relacionados

Tim CookAppleLíderJohn TernusInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sundar Pichai reveló que la IA ya escribe el 75% del código en Google

Herramientas inteligentes asumen funciones desde la escritura hasta la corrección de errores, acelerando proyectos y transformando el trabajo de los desarrolladores

Sundar Pichai reveló que la IA ya escribe el 75% del código en Google

OpenAI y Microsoft rompen exclusividad: qué significa esto para las funciones con IA que usas en Word o Excel

La empresa detrás de ChatGPT podrá ofrecer su tecnología de inteligencia artificial a más compañías

OpenAI y Microsoft rompen exclusividad: qué significa esto para las funciones con IA que usas en Word o Excel

IA se encarece y supera el gasto en sueldos humanos en varias empresas

El incremento en los presupuestos de TI muestra que, en ciertos casos, mantener agentes de IA plenamente operativos resulta más costoso

IA se encarece y supera el gasto en sueldos humanos en varias empresas

Celular de ChatGPT: OpenAI estaría preparando un dispositivo basado en IA y sin apps

La empresa de inteligencia artificial se habría unido a MediaTek y Qualcomm para la fabricación de los procesadores

Celular de ChatGPT: OpenAI estaría preparando un dispositivo basado en IA y sin apps

WhatsApp lidera el crecimiento del 84 % en la mensajería empresarial en Colombia

Esta aplicación, con más del 75 % de penetración entre los usuarios, encabeza la transformación digital de la comunicación empresarial en el país

WhatsApp lidera el crecimiento del 84 % en la mensajería empresarial en Colombia
DEPORTES
La llamativa reacción de un hincha del Zaragoza ante la agresión de Esteban Andrada a un futbolista español: “Te juro que te quiero”

La llamativa reacción de un hincha del Zaragoza ante la agresión de Esteban Andrada a un futbolista español: “Te juro que te quiero”

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscan los cuartos en Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

La filosa sentencia de Mourinho sobre la dura sanción a Prestianni por el incidente con Vinícius

El viaje argentino más extremo al Mundial: dos cordobeses recorrerán 7.500 km en bicicleta, atravesando diez países

La nueva frase de Paulo Dybala sobre su futuro que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors: el factor Leandro Paredes

TELESHOW
La despedida de Fito Páez y Cecilia Roth a Adolfo Aristarain: las fotos de su último adiós

La despedida de Fito Páez y Cecilia Roth a Adolfo Aristarain: las fotos de su último adiós

Andrea Rincón recordó su encuentro íntimo con Lionel Messi: “Al otro día hizo un gol”

Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

El mensaje de Mica Viciconte reavivó la polémica familiar luego de la fiesta de 15 de Allegra: “La gente que querés”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela las rutas de un barco romano hundido hace 2.200 años

Un estudio revela las rutas de un barco romano hundido hace 2.200 años

La ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz: “No existe ningún fundamento jurídico”

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Así es la medusa más peligrosa del mundo: puede matar en minutos y es casi invisible en el agua