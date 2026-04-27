Desactiva esta función en tus apps y consigue hasta un 20 % más de batería

No es necesario desinstalar tus aplicaciones favoritas para optimizar el consumo de batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de batería en los teléfonos móviles suele estar relacionado con el uso de aplicaciones que permanecen activas en segundo plano y, sobre todo, con los permisos que les concedemos. Uno de los principales causantes de este drenaje es la ubicación precisa, una función que muchas apps aprovechan sin que sea realmente necesaria, afectando la autonomía del dispositivo incluso cuando no lo estamos usando.

Ubicación precisa: cómo afecta a la batería de tu móvil

El GPS de un teléfono móvil se destaca por ser uno de los elementos que más batería consume. Cada vez que una aplicación pide la ubicación precisa, el dispositivo activa este chip y se comunica de forma continua con varios satélites, incrementando notablemente el consumo energético.

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A menudo, otorgamos este permiso de manera automática al instalar nuevas apps, sin cuestionarnos si realmente necesitan saber nuestra posición exacta.

El consumo excesivo de batería en los teléfonos móviles suele estar relacionado con el uso de aplicaciones que permanecen activas en segundo plano. - cortesía iGaming

En la mayoría de los casos, aplicaciones como redes sociales, tiendas online o utilidades básicas no requieren conocer en qué punto exacto te encuentras para funcionar correctamente. Sin embargo, aprovechan este dato para recopilar información con fines comerciales, manteniendo el GPS activo en segundo plano, recalentando el móvil y reduciendo la duración de la batería.

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Por esta razón, los sistemas operativos han incorporado la opción de ubicación aproximada, que utiliza redes móviles y Wi-Fi para situar al usuario de manera menos precisa, suficiente para la mayoría de los servicios y capaz de ahorrar hasta un 20 % de batería diaria. Así lo dio a conocer el medio ADSLZone.

Cómo ajustar los permisos de ubicación en iOS y Android

No es necesario desinstalar tus aplicaciones favoritas para optimizar el consumo de batería. Tanto los dispositivos iPhone como los móviles Android permiten personalizar los permisos de ubicación de manera sencilla.

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En iOS, basta con ir a Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, y en cada aplicación desactivar el interruptor de “Ubicación exacta”. (Captura iPhone/Rafael Montoro)

Se recomienda dejar la ubicación precisa activada solo en apps que realmente la necesitan, como Google Maps, Uber o Cabify, mientras que para el resto es preferible optar por la ubicación aproximada y limitar el rastreo a “mientras se usa la aplicación”.

En iOS, basta con ir a Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, y en cada aplicación desactivar el interruptor de “Ubicación exacta”. En Android, el proceso es similar: Ajustes > Ubicación > Permisos de ubicación, y desde ahí, seleccionar cada app y desactivar la opción de “Usar ubicación precisa”. Además, conviene asegurarse de no tener activado el permiso de ubicación “siempre”, que es el que más batería consume.

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Con este simple ajuste, los usuarios pueden notar una mejora significativa en la vida útil de su batería, llegando al final del día con mayor autonomía y menos preocupaciones por el consumo excesivo. Adaptar los permisos de ubicación no solo protege la privacidad, sino que también contribuye a un uso más eficiente y sostenible del dispositivo móvil, sin sacrificar funcionalidades esenciales.

El GPS de un teléfono móvil se destaca por ser uno de los elementos que más batería consume. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para cuidar y alargar la vida de la batería del celular

Cuidar la batería del celular es fundamental para prolongar su vida útil y mantener un buen rendimiento diario. Una de las recomendaciones principales es evitar exponer el dispositivo a altas temperaturas, ya que el calor acelera el desgaste de la batería.

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También es conveniente cargar el celular antes de que la batería se agote por completo, preferiblemente cuando el nivel esté entre 20% y 80%, y desconectarlo una vez que alcance el 100%.

Reducir el brillo de la pantalla, desactivar funciones como el Bluetooth o la ubicación cuando no se usan, y cerrar aplicaciones en segundo plano ayudan a minimizar el consumo de energía. Además, utilizar cargadores originales y mantener actualizado el sistema operativo contribuye a un mejor desempeño. Siguiendo estos consejos, es posible optimizar la duración de la batería y evitar reemplazos prematuros.

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