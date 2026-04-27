Tecno

Desactiva esta función en tus apps y consigue hasta un 20 % más de batería

En la mayoría de los casos, apps como redes sociales o utilidades básicas no requieren conocer en qué punto exacto te encuentras para funcionar correctamente

Guardar
Primer plano de manos sosteniendo un smartphone negro conectado a un cargador, con la pantalla mostrando un icono de batería y el texto 100%.
No es necesario desinstalar tus aplicaciones favoritas para optimizar el consumo de batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de batería en los teléfonos móviles suele estar relacionado con el uso de aplicaciones que permanecen activas en segundo plano y, sobre todo, con los permisos que les concedemos. Uno de los principales causantes de este drenaje es la ubicación precisa, una función que muchas apps aprovechan sin que sea realmente necesaria, afectando la autonomía del dispositivo incluso cuando no lo estamos usando.

Ubicación precisa: cómo afecta a la batería de tu móvil

El GPS de un teléfono móvil se destaca por ser uno de los elementos que más batería consume. Cada vez que una aplicación pide la ubicación precisa, el dispositivo activa este chip y se comunica de forma continua con varios satélites, incrementando notablemente el consumo energético.

PUBLICIDAD

A menudo, otorgamos este permiso de manera automática al instalar nuevas apps, sin cuestionarnos si realmente necesitan saber nuestra posición exacta.

José Ramos Cruz realiza un exhaustivo análisis de los mejores casinos online en Colombia. - cortesía iGaming
El consumo excesivo de batería en los teléfonos móviles suele estar relacionado con el uso de aplicaciones que permanecen activas en segundo plano. - cortesía iGaming

En la mayoría de los casos, aplicaciones como redes sociales, tiendas online o utilidades básicas no requieren conocer en qué punto exacto te encuentras para funcionar correctamente. Sin embargo, aprovechan este dato para recopilar información con fines comerciales, manteniendo el GPS activo en segundo plano, recalentando el móvil y reduciendo la duración de la batería.

PUBLICIDAD

Por esta razón, los sistemas operativos han incorporado la opción de ubicación aproximada, que utiliza redes móviles y Wi-Fi para situar al usuario de manera menos precisa, suficiente para la mayoría de los servicios y capaz de ahorrar hasta un 20 % de batería diaria. Así lo dio a conocer el medio ADSLZone.

Cómo ajustar los permisos de ubicación en iOS y Android

No es necesario desinstalar tus aplicaciones favoritas para optimizar el consumo de batería. Tanto los dispositivos iPhone como los móviles Android permiten personalizar los permisos de ubicación de manera sencilla.

apps - batería - tecnología - 27 de abril
En iOS, basta con ir a Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, y en cada aplicación desactivar el interruptor de “Ubicación exacta”. (Captura iPhone/Rafael Montoro)

Se recomienda dejar la ubicación precisa activada solo en apps que realmente la necesitan, como Google Maps, Uber o Cabify, mientras que para el resto es preferible optar por la ubicación aproximada y limitar el rastreo a “mientras se usa la aplicación”.

En iOS, basta con ir a Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, y en cada aplicación desactivar el interruptor de “Ubicación exacta”. En Android, el proceso es similar: Ajustes > Ubicación > Permisos de ubicación, y desde ahí, seleccionar cada app y desactivar la opción de “Usar ubicación precisa”. Además, conviene asegurarse de no tener activado el permiso de ubicación “siempre”, que es el que más batería consume.

Con este simple ajuste, los usuarios pueden notar una mejora significativa en la vida útil de su batería, llegando al final del día con mayor autonomía y menos preocupaciones por el consumo excesivo. Adaptar los permisos de ubicación no solo protege la privacidad, sino que también contribuye a un uso más eficiente y sostenible del dispositivo móvil, sin sacrificar funcionalidades esenciales.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra un mapa con una ruta azul y un marcador de ubicación; líneas y brújulas rodean la pantalla.
El GPS de un teléfono móvil se destaca por ser uno de los elementos que más batería consume. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para cuidar y alargar la vida de la batería del celular

Cuidar la batería del celular es fundamental para prolongar su vida útil y mantener un buen rendimiento diario. Una de las recomendaciones principales es evitar exponer el dispositivo a altas temperaturas, ya que el calor acelera el desgaste de la batería.

También es conveniente cargar el celular antes de que la batería se agote por completo, preferiblemente cuando el nivel esté entre 20% y 80%, y desconectarlo una vez que alcance el 100%.

Reducir el brillo de la pantalla, desactivar funciones como el Bluetooth o la ubicación cuando no se usan, y cerrar aplicaciones en segundo plano ayudan a minimizar el consumo de energía. Además, utilizar cargadores originales y mantener actualizado el sistema operativo contribuye a un mejor desempeño. Siguiendo estos consejos, es posible optimizar la duración de la batería y evitar reemplazos prematuros.

Temas Relacionados

BateríaCelularAppGPSLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tim Cook llevó a Apple a los 4 billones de dólares, pero su forma de liderar pudo haber quedado obsoleta

La llegada de John Ternus dejaría atrás la excelencia operativa de la gestión de Cook para abrazar la innovación en inteligencia artificial y servicios digitales

Tim Cook llevó a Apple a los 4 billones de dólares, pero su forma de liderar pudo haber quedado obsoleta

Sundar Pichai reveló que la IA ya escribe el 75% del código en Google

Herramientas inteligentes asumen funciones desde la escritura hasta la corrección de errores, acelerando proyectos y transformando el trabajo de los desarrolladores

Sundar Pichai reveló que la IA ya escribe el 75% del código en Google

OpenAI y Microsoft rompen exclusividad: qué significa esto para las funciones con IA que usas en Word o Excel

La empresa detrás de ChatGPT podrá ofrecer su tecnología de inteligencia artificial a más compañías

OpenAI y Microsoft rompen exclusividad: qué significa esto para las funciones con IA que usas en Word o Excel

IA se encarece y supera el gasto en sueldos humanos en varias empresas

El incremento en los presupuestos de TI muestra que, en ciertos casos, mantener agentes de IA plenamente operativos resulta más costoso

IA se encarece y supera el gasto en sueldos humanos en varias empresas

Celular de ChatGPT: OpenAI estaría preparando un dispositivo basado en IA y sin apps

La empresa de inteligencia artificial se habría unido a MediaTek y Qualcomm para la fabricación de los procesadores

Celular de ChatGPT: OpenAI estaría preparando un dispositivo basado en IA y sin apps
DEPORTES
La llamativa reacción de un hincha del Zaragoza ante la agresión de Esteban Andrada a un futbolista español: “Te juro que te quiero”

La llamativa reacción de un hincha del Zaragoza ante la agresión de Esteban Andrada a un futbolista español: “Te juro que te quiero”

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscan los cuartos en Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

La filosa sentencia de Mourinho sobre la dura sanción a Prestianni por el incidente con Vinícius

El viaje argentino más extremo al Mundial: dos cordobeses recorrerán 7.500 km en bicicleta, atravesando diez países

La nueva frase de Paulo Dybala sobre su futuro que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors: el factor Leandro Paredes

TELESHOW
El desesperado pedido de Verónica Llinás: “Me dejé el celular en un restorán en Puerto Madero y me lo chorearon”

El desesperado pedido de Verónica Llinás: “Me dejé el celular en un restorán en Puerto Madero y me lo chorearon”

La despedida de Fito Páez y Cecilia Roth a Adolfo Aristarain: las fotos de su último adiós

Andrea Rincón recordó su encuentro íntimo con Lionel Messi: “Al otro día hizo un gol”

Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

El mordaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: piden a la OMS aprobar un anexo vinculante en el acuerdo sobre pandemias para la equidad en el acceso de vacunas

Guatemala: piden a la OMS aprobar un anexo vinculante en el acuerdo sobre pandemias para la equidad en el acceso de vacunas

El avance de las pandillas agrava la crisis penitenciaria y la inseguridad en Panamá

Gobierno de Nicaragua impide el ingreso del abogado costarricense vinculado al femicidio de la tiktoker Junieysis Merlo

Capturan en San Diego al guatemalteco Eugenio Darío Molina-López, presunto líder de Los Huistas tras cuatro años de búsqueda

El presidente de Honduras Nasry Asfura inaugura la Semana de Vacunación de las Américas