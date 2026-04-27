La crisis de llanto de Tamara Paganini en Gran Hermano al recordar la muerte de sus hijos: “Eran mellizos”

La participante de GH debió ser asistida por el equipo médico del reality (Video: GH, Telefe)

Una de las tardes más sensibles dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) quedó marcada por el desgarrador testimonio de Tamara Paganini, quien no pudo contener las lágrimas al revivir uno de los momentos más dolorosos de su vida. En el marco de una actividad propuesta por la producción, en la que cada participante debía compartir el mejor y el peor momento de su historia personal, la exparticipante de la primera edición del reality tomó la palabra y generó un clima de profunda conmoción entre sus compañeros.

Desde el inicio de su relato, la emoción fue evidente. Con la voz entrecortada, Tamara comenzó recordando el largo camino que recorrió en su deseo de ser madre. Contó que durante 22 años intentó quedar embarazada, atravesando distintas relaciones e incluso contemplando la posibilidad de hacerlo sola. Finalmente, junto a su pareja, recurrió a tratamientos de inseminación artificial. Tras un primer intento fallido, llegó la noticia que cambiaría su vida: el embarazo había prosperado y, además, se trataba de mellizos.

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La participante relató el difícil proceso de inseminación artificial y el anuncio esperanzador de su embarazo de mellizos

“Ese fue el momento más lindo de mi vida”, expresó, rememorando la alegría de compartir la noticia con su familia. Sin embargo, ese “cuento de hadas”, como ella misma lo definió, comenzó a quebrarse poco después. Durante el embarazo, los médicos le informaron que uno de los bebés, Vitorio, no sobreviviría al nacer, mientras que su hermana, Donatella, tenía posibilidades de salir adelante. Esa dualidad marcó todo el proceso: la felicidad por la vida que crecía y el dolor anticipado por la pérdida inevitable.

El momento del parto fue tan intenso como contradictorio. Tamara relató que, apenas tres minutos después del nacimiento, tuvo a su hijo en brazos y falleció. “No fue ni el mejor ni el peor momento, porque no sabés qué sentir”, explicó, describiendo ese estado de confusión emocional. “Me encantaría decir que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, y estuve feliz porque Donatella parecía estar bien. No puedo decir que fue el día más feliz de mi vida porque a los 3 minutos ya tenía a Vitorio en brazos y se murió", relató. Mientras tanto, su hija permanecía con vida en neonatología, generando una esperanza que se sostuvo durante diez días.

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Durante el embarazo, los médicos informaron que uno de los bebés no sobreviviría, marcando la experiencia de Paganini con dolor anticipado

Fue entonces cuando llegó el golpe más duro. Tras una evolución inestable, los médicos les comunicaron que Donatella no lograría salir adelante. “Ella mejoraba y empeoraba hasta que un día me llamó la jefa del sector donde están las incubadoras, me dijo que llame a mi novio y ya me adelantó que cuando estuviera con el aparato que la ayudaba a respirar no iba a poder evolucionar. Lo esperamos a mi pareja, llegó y la doctora le dijo todo lo que a mí me había dicho. No me olvido más la cara de Sebastián cuando la miraba a ella y después a mí, sin entender. No caía. Yo le tuve que decir ‘¿Entendés? Donatella se va a morir’. Creo que me dolió más su no reacción a que se largara a llorar”, contó. En ese contexto, Tamara y su pareja debieron enfrentar una decisión límite: mantenerla con vida de manera artificial o desconectarla. “Tuvimos que decidir en el momento”, contó, en uno de los pasajes más estremecedores de su relato.

A partir de ahí, su voz comenzó a quebrarse aún más. “Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos, sacándole los cables y el respirador, creo que fue el peor momento al sentir que dejaba de respirar, y que por más que yo la tuviese fuerte se me iba. En algún momento teníamos que decidir largarla, teníamos que dejarla. Le pusieron el conjunto que teníamos preparado para cuando saliera del hospital, me la volvieron a dar hasta que hubo que llevarla a la incubadora vacía para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. No podíamos darle la espalda por más que estuviera muerta hacía horas, no podíamos alejarnos, íbamos y volvíamos”, expresó entre lágrimas, generando un silencio absoluto en la casa. Sus compañeros, afectados, no pudieron contener la emoción y comenzaron a llorar junto a ella.

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El testimonio de Tamara Paganini paralizó la dinámica habitual de Gran Hermano, generando lágrimas y un profundo silencio en la casa

La escena fue tan intensa que rápidamente desbordó la dinámica del programa. Tamara intentó continuar, pero la angustia se apoderó de su cuerpo. “Me pasaron cosas muy de mier..., no me quiero acordar porque no voy a poder parar. Nunca pensé que algo así nos podía pasar”, dijo, antes de derrumbarse por completo. Entre gritos de dolor y llanto desconsolado, tuvo que ser asistida por sus compañeros, quienes la abrazaron y la acompañaron mientras la producción intervenía.

Finalmente, la situación llevó a que la producción decidiera dar por terminada la actividad. Tamara fue trasladada al confesionario para recibir contención, mientras el resto de los participantes permanecía en estado de shock. La casa, atravesada por el relato, quedó completamente sensibilizada, con varios jugadores llorando y sin poder retomar la dinámica habitual.

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