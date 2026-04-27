Mundo

Un informe reveló que Corea del Norte triplicó sus ejecuciones bajo el amparo de la pandemia de COVID-19

La investigación muestra cómo el régimen aprovechó el aislamiento para ampliar los delitos castigados con la muerte y eliminar el escrutinio internacional

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Kim Jong-un habla durante la reunión ampliada de la primera sesión plenaria del Noveno Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pyongyang, Corea del Norte, el 23 de febrero de 2026, en esta fotografía publicada el 24 de febrero de 2026 por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA KCNA vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: Kim Jong-un habla durante la reunión ampliada de la primera sesión plenaria del Noveno Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pyongyang, Corea del Norte, el 23 de febrero de 2026, en esta fotografía publicada el 24 de febrero de 2026 por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA KCNA vía REUTERS

El régimen de Corea del Norte disparó un 117% los casos documentados de ejecuciones y condenas a muerte durante los casi cinco años que siguieron al cierre de sus fronteras en enero de 2020, comparado con un período equivalente anterior. Así lo concluye un informe del Transitional Justice Working Group (TJWG), organización no gubernamental con sede en Seúl que durante más de una década ha reconstruido el mapa de la represión bajo el líder Kim Jong-un. El número de personas ejecutadas o condenadas a muerte se triplicó en ese intervalo.

El documento cubre desde diciembre de 2011 —cuando Kim asumió el poder tras la muerte de su padre— hasta diciembre de 2024, y se elaboró a partir de los testimonios de 265 desertores norcoreanos que vivieron en 51 ciudades del país. En ese período, el TJWG documentó 144 casos que involucraron al menos 358 individuos en 136 eventos de ejecución. Aproximadamente el 70% de esas ejecuciones se realizó en público, con multitudes obligadas a presenciarlas como mecanismo de terror colectivo.

PUBLICIDAD

El informe identificó 46 sitios de ejecución y reveló las coordenadas de 40 de ellos. La distribución geográfica también se alteró: antes de la pandemia, los hechos documentados se concentraban en ocho localidades, principalmente Pyongyang y tres provincias nororientales fronterizas con China; tras el cierre de fronteras, se expandieron a 19, lo que sugiere una extensión deliberada del aparato represivo.

El líder norcoreano Kim Jong Un visita una fábrica de municiones en Pyongyang, Corea del Norte, en esta imagen difundida el 12 de marzo de 2026 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte KCNA via REUTERS
El líder norcoreano Kim Jong Un visita una fábrica de municiones en Pyongyang, Corea del Norte, en esta imagen difundida el 12 de marzo de 2026 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte KCNA via REUTERS

El cierre que Corea del Norte decretó al inicio de la pandemia supuso un aislamiento casi total respecto al comercio exterior. El TJWG concluye que el régimen aprovechó esa coyuntura para ampliar el catálogo de delitos castigados con la muerte en un contexto en que el escrutinio internacional había desaparecido. El aislamiento no fue solo una medida sanitaria: fue también una oportunidad política.

PUBLICIDAD

El cambio más significativo ocurrió en la tipología de los delitos. Los casos vinculados al uso, introducción o difusión de cultura e información extranjera —películas, series y música surcoreanas, así como prácticas religiosas o “supersticiosas”— aumentaron un 250% y se convirtieron en la causa capital más frecuente. Las ejecuciones por homicidio, que hasta entonces encabezaban la lista, cayeron un 44%. La cultura pop del sur, que durante años se había filtrado con relativa tolerancia, pasó a ser tratada como una amenaza de Estado.

Esos hallazgos coinciden con reportes previos. En febrero de 2025, Amnistía Internacional publicó testimonios que indicaban que ver series como Crash Landing on You o Squid Game, o escuchar a grupos de k-pop como BTS, podía acarrear las penas más severas, incluida la muerte. La organización describió un clima de miedo en que el consumo de cultura surcoreana se trata como delito grave.

ARCHIVO - Kim Jong-un, asiste a un desfile con su hija, Ju Ae, en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de febrero de 2026 en la clausura del congreso del Partido de los Trabajadores (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)
ARCHIVO - Kim Jong-un, asiste a un desfile con su hija, Ju Ae, en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de febrero de 2026 en la clausura del congreso del Partido de los Trabajadores (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)

El TJWG también documenta un aumento drástico en las condenas por oposición política: las ejecuciones por criticar a Kim, al Partido de los Trabajadores o a los servicios de seguridad crecieron un 600%. Ethan Hee-seok Shin, analista jurídico de la organización, instó a la comunidad internacional a tomar medidas para “disuadir y castigar este crimen de lesa humanidad”. El documento señala que el régimen ha calibrado históricamente la intensidad represiva según la presión exterior: los casos disminuyeron en los años en que la ONU debatió remitir a Kim ante la Corte Penal Internacional. China y Rusia, con poder de veto en el Consejo de Seguridad, han impedido hasta ahora cualquier remisión.

Los autores del informe advierten además sobre un riesgo que consideran inminente. TJWG señala que las ejecuciones podrían intensificarse a medida que el régimen consolide la transición dinástica hacia una cuarta generación: el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur confirmó en febrero de 2026 que Kim ha posicionado a su hija adolescente, conocida como Ju Ae, como heredera designada. El antecedente histórico respalda esa proyección: cuando Kim Jong-un llegó al poder en 2011, la consolidación de su autoridad estuvo acompañada de una ola de purgas que incluyó la ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, considerado hasta entonces uno de los hombres más poderosos del régimen.

Temas Relacionados

Kim Jong-unCorea del Norte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente de Irak encargó a Ali al Zaidi la formación de un nuevo gobierno

La designación se formalizó después de que Estados Unidos expresara objeciones contra candidatos previos, en medio de diferencias entre los principales partidos y demandas de un gabinete representativo

El presidente de Irak encargó a Ali al Zaidi la formación de un nuevo gobierno

Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales

El Ministerio de Defensa anunció que solo podrán operar bajo contratos vigentes y que habrá sanciones para los mandos que incumplan esas condiciones

Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales

Arena como la nieve, trineos de plástico y dunas que parecen de otro planeta: así es White Sands National Park

A tres horas y media de Albuquerque, este enclave de 635 km² en Nuevo México alberga el mayor campo de yeso del mundo y ofrece senderos para todos los niveles, eventos nocturnos con música en vivo y actividades durante todo el año

Arena como la nieve, trineos de plástico y dunas que parecen de otro planeta: así es White Sands National Park

La ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz: “No existe ningún fundamento jurídico”

El organismo marítimo de Naciones Unidas descartó cualquier base legal para cobrar tasas en el estrecho bloqueado desde febrero, mientras Irán avanza en una ley que daría a sus fuerzas armadas el control total de la vía

La ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz: “No existe ningún fundamento jurídico”

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

El mapa electoral aún favorece a los republicanos, pero la menguante popularidad de Trump, particularmente en materia económica, hace que el intento de los demócratas, que antes parecía improbable, de recuperar el Senado sea más factible que nunca

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El IMSS implementa una acción prioritaria para reducir tiempos de espera

El IMSS implementa una acción prioritaria para reducir tiempos de espera

Luisa María Alcalde niega haber dado permisos de casinos a empresa ligada a Bermúdez Requena: “Aunque les duela, no tengo precio”

Avanza un frente frío por el AMBA y hay alerta por vientos fuertes: cómo seguirá el tiempo durante toda la semana

Metrobús CDMX regalará ‘metrobucitos armables de cartón’ por el Día del Niño: dónde y a qué hora

Ofelia Hentschel, la influencer que alentó a no pagar impuestos en España, reaparece en la televisión pública, en ‘Masterchef’

INFOBAE AMÉRICA

Salvaba vidas en la guerra en Medio Oriente y murió en un bombardeo: el testimonio del analista internacional Said Chaya sobre su prima

Salvaba vidas en la guerra en Medio Oriente y murió en un bombardeo: el testimonio del analista internacional Said Chaya sobre su prima

El presidente de Irak encargó a Ali al Zaidi la formación de un nuevo gobierno

Guatemala: piden a la OMS aprobar un anexo vinculante en el acuerdo sobre pandemias para la equidad en el acceso de vacunas

El avance de las pandillas agrava la crisis penitenciaria y la inseguridad en Panamá

Gobierno de Nicaragua impide el ingreso del abogado costarricense vinculado al femicidio de la tiktoker Junieysis Merlo

ENTRETENIMIENTO

La colaboración entre Sabrina Carpenter y Madonna en Coachella ya tiene fecha de estreno

La colaboración entre Sabrina Carpenter y Madonna en Coachella ya tiene fecha de estreno

Quién es Tatiana Gabriela, la modelo que participó en el video de Bad Bunny y ahora es pareja de Joe Jonas

“No necesito esa energía”: Josh Hutcherson y su decisión de alejarse por completo de las redes sociales

La hija de Angelina Jolie detalló cómo es su vínculo con la actriz: “Es la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva”

El truco que usó Christopher Nolan para convertir a Bane en el villano más imponente del Caballero Oscuro