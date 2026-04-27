La despedida de Fito Páez y Cecilia Roth a Adolfo Aristarain: las fotos de su último adiós

Fito Páez cargó el féretro de Adolfo Aristarain hasta el coche fúnebre (EFE)

La noticia de la muerte de Adolfo Aristarain, a los 82 años en Buenos Aires, conmueve al ambiente artístico y los actores y actrices que fueron parte de sus películas recordaron al emblemático director. Cecilia Roth y Fito Páez fueron sus amigos y a través de sus redes se mostraron sensibilizados por su fallecimiento. Este lunes la expareja se hizo presente en una sala velatoria de Palermo, en Buenos Aires, en la que fue velado el cineasta.

Solo un grupo reducido de allegados pudo acercarse. Los restos del cineasta permanecieron allí desde la noche previa hasta las 13.00, cuando fueron trasladados al cementerio de Chacarita para su entierro.

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Cecilia Roth, conmovida en la última despedida al gran cineasta (EFE)

La ceremonia no fue masiva ni pública, sino que priorizó la privacidad y el recogimiento. La ceremonia se extendió hasta el mediodía, cuando finalmente los restos fueron despedidos por sus seres queridos. Fito fue uno de los encargados de trasladar el féretro hasta el coche fúnebre y Cecilia, de lentes de sol, también fue parte del momento junto a Margarita, la hija menor del músico.

El músico y el director tenían una gran amistad de más de cuatro décadas

Aristarain fue el director de películas fundamentales del cine argentino como Martín (Hache), Un lugar en el mundo y Tiempo de revancha

El cineasta fue enterrado en el Cementerio de la Chacarita

Amigos, familiares y seres queridos en el velatorio del director

Cecilia Roth fue una de las musas del cine de Aristarain. Juntos hicieron Martín (Hache) y Un lugar en el mundo

Unas horas antes la actriz y el músico habían expresado su tristeza desde sus redes sociales para el emblemático director con el que tenían una larga y profunda amistad.

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“Se ha muerto el vencedor de las batallas perdidas. Pero quedan su whisky, su cigarrillo, las palabras que dijo, sus verdades, su esencia. En el aire están, esta mañana de otoño tardío en la que te vas como llegaste alguna vez, desnudo de equipaje, solo vos, el último de los creyentes”, escribió la actriz que tuvo un vínculo creativo con el cineasta y dejó una huella indeleble en el cine de habla hispana en películas como Martín (Hache) y Un lugar en el mundo.

"Se ha muerto el vencedor de las batallas perdidas. Pero quedan su whisky, su cigarrillo, las palabras que dijo, sus verdades, su esencia", escribió Cecilia Roth (Instagram)

“Qué suerte la mía, Adolfo, guardar algún que otro secreto de esto que hemos llamado vida hasta ahora y que tendrá otro nombre cuando te hayas ido del todo, cuando ya no estés, cuando ya no importe nada porque nadie lo dirá”, expresó Cecilia, quien compartió una tapa de una revista española en la que aparece junto a Aristarain en 1997.

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Las palabras de Fito Páez para Aristarain

“Ya no habrá nadie que diga nada. Mi tan querido, ya envuelto en el misterio de la muerte, te acaricio el alma, compañero de sueños, hasta siempre”, concluyó la intérprete en una publicación en Instagram en la que recibió mensajes de apoyo y palabras de afecto para el director de Mercedes Morán, Jean Pierre Noher, Natalia Oreiro, Jean Pierre Noher, Eleonora Wexler, Bibiana Fernández y Marina Bellati.

Una de las entrañables postales que compartió el músico junto a Aristarain

Por su parte, Fito Páez compartió fotos de la íntima relación que tuvo con Aristarain en escenas familiares con fotos merendando en su casa junto a Kathy Saavedra, la esposa del director, con su hija Margarita o en los primeros años de su amistad cuando se conocieron por intermedio de Cecilia, exesposa del músico y musa del director.

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“Adolfo se fue y nos dejó esa obra monumental en el cine y un agujero inmenso en el corazón. Un hombre entero, digno, con una ética inquebrantable. Patriarca anarquista, hermano sabio, melómano empedernido, compañero de noches salvajes en la casa que compartió con Kathy, su pareja por más de 50 años, en Villa del Parque”, fueron las primeras palabras del artista al director de cine que incluso dirigió su videoclip de la canción “Sasha, Sissí y el círculo de baba” en 1993.

El músico junto a Aristarain, su hija Margarita y la esposa del cineasta, Kathy Saavedra

Fito fue coproductor de Martín (Hache), una de las obras fundamentales de Aristarain

“Ganó una última y dura batalla en la terapia intensiva. Después decidió que ya había estado bien y soltó. La familia Páez-Aristarain perdió a su máximo representante moral. Será nuestra tarea proteger su legado y recordarlo en cada brindis. Todo mi amor para Kathy, Bruno y Astor”, concluyó el cantante que participó como coproductor en Martín (Hache) y escribió el prólogo del libro de Aristarain titulado El oficio del cine.

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Fotos: EFE