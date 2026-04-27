Andrea Rincón recordó su encuentro íntimo con Lionel Messi: “Al otro día hizo un gol”

Andrea Rincón reveló un encuentro íntimo con Lionel Messi y detalló cómo fue el episodio viral (Video: Martín Cirio)

Fiel a su estilo frontal, sin filtro y con una mezcla de humor y picardía, Andrea Rincón volvió a reflotar una historia que parecía haber quedado en el pasado. En una reciente charla con el streamer Martín Cirio, la actriz sorprendió al contar detalles de un supuesto encuentro íntimo que habría tenido con Lionel Messi hace más de una década, cuando ambos transitaban etapas muy diferentes de sus vidas.

Lejos de esquivar el tema, Rincón decidió abordarlo de frente, aunque no sin antes anticipar las repercusiones. “Me van a dar por todos lados”, lanzó, consciente de que sus palabras no pasarían desapercibidas. Y no se equivocó: en cuestión de horas, sus declaraciones se viralizaron y volvieron a instalar un cruce que une dos mundos que suelen generar alto interés público, el espectáculo y el fútbol.

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Según relató, el episodio ocurrió cuando ella tenía 24 años, en una época en la que Messi todavía no había alcanzado el nivel de exposición global que tiene hoy. “Fue en otra vida”, resumió, intentando ubicar temporalmente una historia que, pese al paso del tiempo, sigue generando curiosidad.

Rincón aseguró que, tras su encuentro con Messi, el futbolista marcó un gol al día siguiente (AFP PHOTO LLUIS GENEzzzz)

Uno de los momentos más llamativos de su relato fue la anécdota que compartió sobre lo que ocurrió después de ese encuentro. “Cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’. Al otro día hizo un gol”, contó entre risas, sugiriendo una conexión entre su presencia y el rendimiento del futbolista. “Ya había tomado unas copitas de más”, agregó, en tono relajado, como quien reconstruye una noche que quedó grabada en su memoria.

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Pero más allá de la anécdota, Rincón hizo especial hincapié en una aclaración que, según ella, considera clave para evitar malentendidos: la situación sentimental de Messi en ese momento. “No estaba con Antonela. Lo sé porque me habían llamado muchos periodistas”, afirmó con seguridad, intentando despejar cualquier sospecha de infidelidad por parte del capitán de la Selección argentina.

Esa precisión no es menor, sobre todo teniendo en cuenta el lugar que ocupa hoy la familia que Messi formó con Antonela Roccuzzo, una de las parejas más consolidadas y admiradas del ambiente. En ese sentido, la actriz fue enfática: “No mentí y no miento”, repitió, como una forma de respaldar su versión frente a posibles cuestionamientos.

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Andrea Rincón destacó que Messi no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo en el momento del encuentro

Durante la charla, el tono distendido también dio lugar a comentarios más descontracturados. Ante una pregunta directa de Cirio sobre el físico del futbolista, Rincón respondió sin rodeos. “Tiene lindo culo, ¿no?“, indagó. “Sí”, confirmando con una sonrisa cómplice.

No es la primera vez que la actriz hace referencia a este episodio. A lo largo de los años, la historia apareció en distintos programas y entrevistas, siempre con matices similares, aunque en esta oportunidad sumó nuevos detalles que reactivaron el interés del público. Incluso, en otras ocasiones había mencionado que actualmente Messi la tendría bloqueada en redes sociales, un dato que también generó repercusión.

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“Estoy bloqueada, así que no puedo ver nada”, había contado tiempo atrás en el canal de streaming AZZ, aunque aclaró que no le da importancia. “No quiero que me desbloquee, no me interesa”, aseguró, dejando en claro que para ella se trata de un capítulo cerrado.

Rincón afirmó que Messi la tiene bloqueada en redes sociales, pero aseguró que no le interesa revertirlo

En su reconstrucción del vínculo, Rincón también reflexionó sobre el contexto emocional de aquel momento. Según su mirada, ambos atravesaban etapas distintas y eso influyó en lo que ocurrió. “Era un pibe joven. Todos tenemos historia”, deslizó, relativizando el episodio y ubicándolo dentro de una etapa previa a la vida familiar que hoy lleva el futbolista.

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A pesar de la repercusión, la actriz no mostró señales de arrepentimiento. Por el contrario, sostuvo su relato con naturalidad y hasta con cierta ironía, como quien sabe que está diciendo algo que va a generar ruido, pero decide hacerlo igual. Ese rasgo, que la caracteriza desde sus inicios en los medios, volvió a quedar en evidencia.