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Salvaba vidas en la guerra en Medio Oriente y murió en un bombardeo: el testimonio del analista internacional Said Chaya sobre su prima

Rana tenía 48 años y realizaba tareas humanitarias cuando un ataque israelí en Líbano le quitó la vida. Su primo, el politólogo Said Chaya, reconstruyó la historia y el drama civil de la guerra en Infobae al Regreso

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Rana, la prima del analista Said Chaya, murió durante un bombardeo israelí mientras prestaba ayuda humanitaria en una farmacia de Líbano

En una entrevista, Said Chaya reconstruyó en el estudio de Infobae al Regreso la muerte de su prima Rana durante un ataque israelí en Líbano, mientras brindaba ayuda humanitaria en plena guerra.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Chaya relató: “Mi prima Rana tenía 48 años, era ama de casa, madre de dos hijos, y murió en un bombardeo israelí cuando ayudaba a heridos en una farmacia de Líbano. El 8 de abril la convocaron para colaborar con insumos y la alcanzó un ataque mientras buscaba pañales y fórmula para bebés”.

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El testimonio de Chaya es directo: “Murió junto a otras 16 personas que estaban en la farmacia. Todo lo que hacemos nos recuerda a ella. Era la alegría del hogar, una mujer común que decidió ayudar y terminó víctima del conflicto”.

La historia de Rana fue recogida por medios internacionales: “Su historia pegó, empezó a ser replicada en diferentes diarios del Líbano y Kuwait. Era una mujer simple que fue víctima de esta guerra”, subrayó.

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La destrucción civil y el drama humanitario en Líbano

Chaya describió la dinámica del conflicto: “Israel justifica sus ataques como política de seguridad, pero lo que vemos es la destrucción de hospitales, escuelas y farmacias. El sur de Líbano, una franja de ocho o nueve kilómetros, está ocupado militarmente. Es un país diminuto, con cuatro millones de habitantes, y hubo un millón de desplazados; sólo trescientos mil lograron volver a sus casas”.

(Infobae en Vivo)
Said Chaya subrayó la destrucción de hospitales, escuelas y farmacias en el sur de Líbano, y señaló el desplazamiento de un millón de personas (Infobae en Vivo)

Consultado por la precisión de los ataques y la muerte de civiles, fue contundente: “Israel emplea tecnología de punta cuando decide usarla, pero muchas veces no lo hace. El 8 de abril no hubo aviso de bombardeo. Hoy las reglas que regían los conflictos armados ya no existen”.

Sobre la narrativa israelí, afirmó: “Dicen que los hospitales o farmacias se usaban para guardar armas o como refugio de Hezbolá. Es una versión muy agrietada a nivel mundial. La legitimidad de Israel está erosionada porque la cantidad de civiles muertos ya no puede explicarse sólo por objetivos militares”.

La batalla global de la opinión pública y el riesgo de antisemitismo

Chaya advirtió sobre el impacto internacional de la guerra: “Israel gana en el terreno militar, pero pierde la batalla de la opinión pública. Hay muy pocos líderes dispuestos a sacarse una foto con Netanyahu”.

El profesor alertó sobre un fenómeno preocupante: “No vimos todavía todo el impacto de la destrucción en Gaza y Líbano. El accionar del Estado de Israel puede disparar una ola de antisemitismo, porque muchos asocian sus acciones a los judíos como colectivo. Eso genera una distorsión peligrosa, puede castigar injustamente a personas que no tienen vínculo con el Estado de Israel”.

Chaya, conmovido, puntualizó: “Detrás de cada uno de esos 2.500 muertos en Líbano en los últimos tres años hay personas, familias. Nunca nos pasó perder a un pariente tan cercano en un hecho así; te hace tomar otra dimensión de la tragedia”.

(Infobae en Vivo)
Rana, la prima del analista Said Chaya, murió durante un bombardeo israelí mientras prestaba ayuda humanitaria en una farmacia de Líbano (Infobae en Vivo)

El dilema del desarme de Hezbolá y la urgencia política internacional

En el tramo final, Chaya analizó el estancamiento político: “El gobierno libanés enfrenta un desafío imposible: desarmar a Hezbolá, un grupo con representación parlamentaria, ministerios y un aparato militar más grande que el propio ejército nacional. El Estado no tiene capacidad para imponer ese desarme”.

Sobre el papel de Estados Unidos, fue claro: “Washington está apurado por concluir la guerra, sobre todo por razones de política interna. Irán tampoco ganó, pero exhibe fortaleza en las negociaciones. El desenlace depende de la urgencia de Estados Unidos y del impacto de la guerra en la imagen del presidente”.

El testimonio de Chaya cierra con una advertencia: “Este contexto puede separarnos aún más, no sólo en Medio Oriente, sino a nivel global”.

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