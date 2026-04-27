Sociedad

Avanza un frente frío por el AMBA y hay alerta por vientos fuertes: cómo seguirá el tiempo durante toda la semana

Los últimos días de abril se caracterizarán por mañanas frescas, cielos parcialmente nublados, humedad y una escalada progresiva de las temperaturas. Qué se espera para el fin de semana largo

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El pronóstico adelanta una recuperación de las temperaturas y estabilidad atmosférica a partir del miércoles (Télam)
El pronóstico adelanta una recuperación de las temperaturas y estabilidad atmosférica a partir del miércoles (Télam)

El ingreso de un frente frío de origen polar que se registró durante esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) redefinió el panorama meteorológico en la región y así llegaron las primeras temperaturas frías. Además, en el interior del país se activaron varias alertas por vientos fuertes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el arranque de la última semana de abril está marcado por mañanas frescas y una tendencia a la baja en los termómetros. Según la información del SMN, el martes se esperan temperaturas que oscilarán entre 10 y 20 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El viento, procedente del sur, mantendrá ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación de frío y puede motivar incomodidades al aire libre.

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El mapa de alertas vigente para el martes 28, consultado por el sitio especializado Meteored, expone que la mayor parte de las provincias del norte, centro y este del país no presenta riesgos meteorológicos significativos. En contraste, áreas del oeste y sur —especialmente regiones como Cuyo, el sudoeste bonaerense y parte de la Patagonia— figuran en amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos con potencial para causar inconvenientes menores.

Las zonas costeras deben prestar atención a las ráfagas de viento, ya que en algunos sectores pueden alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora.

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El mapa de alertas meteorológicas del martes muestra niveles de precaución en regiones del oeste y sur del país
El mapa de alertas meteorológicas del martes muestra niveles de precaución en regiones del oeste y sur del país

La agencia subraya que el fenómeno responde a una típica transición otoñal, aunque las ráfagas y el descenso térmico superan los valores habituales para finales de abril.

Las autoridades recomiendan seguir atentamente las alertas oficiales, especialmente en el área del AMBA y la costa bonaerense, donde el viento intenso podría ocasionar caída de ramas, árboles y carteles.

El miércoles, la atmósfera comenzará a estabilizarse. El pronóstico adelanta máximas en torno a los 23 grados y mínimas de 13, con nubosidad variable y vientos moderados. La humedad relativa no experimentará incrementos notables y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, inferior al 10 % durante toda la jornada.

Por su parte, el jueves confirmará la tendencia de temperaturas agradables, con máximas de 22 grados Celsius, mínimas de 10 y condiciones soleadas en la mayor parte del día. La humedad seguirá en valores normales para la estación y los vientos persistirán desde el sector sur, aunque con menor intensidad respecto a jornadas previas.

Cómo estará el clima durante el fin de semana largo

Las mínimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzan valores inéditos para el año y la sensación térmica desciende
Las mínimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzan valores inéditos para el año y la sensación térmica desciende

El viernes mantendrá la estabilidad atmosférica en Buenos Aires. Se prevén máximas en torno a los 23 grados Celsius y mínimas de 15, con una humedad relativa que oscilará entre valores moderados y bajos, favoreciendo el desarrollo de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvias continuará siendo insignificante, y el viento se mantendrá dentro de los parámetros habituales para la época.

Hacia el fin de semana, el sábado mostrará temperaturas que fluctuarán entre 12 y 20 grados Celsius, con cielo parcialmente cubierto y ráfagas de viento alcanzando los 31 kilómetros por hora. El domingo 3, la tendencia no experimentará grandes cambios: máximas de 20 grados Celsius, mínimas de 10 y condiciones estables, sin precipitaciones a la vista.

El análisis de Meteored detalla que la circulación atmosférica asociada a este patrón favorece una masa de aire más seca, lo que limita el desarrollo de precipitaciones en amplias zonas productivas del país. Este aspecto resulta determinante para el sector agropecuario, ya que implica una pausa en la recarga hídrica de los perfiles del suelo y, al mismo tiempo, facilita las tareas de cosecha por la baja humedad. Sin embargo, las heladas pueden impactar en cultivos sensibles.

A nivel nacional, el centro del país mantendrá condiciones frías y secas durante la semana, con temperaturas por debajo de los valores normales y repetición de eventos de heladas en zonas rurales. El noreste argentino podría experimentar tormentas aisladas hacia el final de la semana, pero no se prevé que estos episodios modifiquen el patrón seco predominante. En la Patagonia, continúa la actividad asociada al paso de perturbaciones desde el Pacífico, con nevadas de variada intensidad en la zona cordillerana.

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