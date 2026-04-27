La llamativa reacción de un hincha del Zaragoza ante la agresión de Esteban Andrada a un futbolista español: “Te juro que te quiero”

Un aficionado celebró la actitud del arquero argentino

El altercado entre Esteban Andrada y Jorge Pulido generó numerosas reacciones del mundo del fútbol. Y una de ellas llamó la atención. Un hincha del Real Zaragoza sorprendió al celebrar con euforia la actitud del arquero de su equipo, que le propinó un duro golpe al capitán del SD Huesca.

Durante el tiempo de descuento, después de recibir una segunda tarjeta amarilla por un empujón, Andrada embistió a Pulido con un golpe en el rostro. Esto desató una pelea generalizada dentro del campo y derivó en la expulsión inmediata del arquero argentino. Además, el árbitro les mostró el acrílico rojo a Daniel López del Huesca y a Dani Tesende del Zaragoza, quienes estuvieron involucrados en el disturbio colectivo.

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Al observar esa situación, el hincha se mostró orgulloso de lo hecho por el arquero de su equipo. “Te quiero Andrada. Te lo juro que te quiero. ¿Qué le habrá dicho Pulido?“, gritó desaforadamente el fanático en el video posteado por la cuenta de TikTok @sergiioidoipee. ”Chaval, te ha pasado lo que soñamos todos", sostuvo luego.

*El momento de la agresión

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Tras eso, justificó el accionar de Andrada con críticas hacia el cuerpo arbitral: “Qué asco de gente, qué asco los árbitros, lo de los árbitros es impresionante. Luego, dan ruedas de prensa llorando, haciéndose las víctimas”. “Que hagan bien su trabajo y no compliquen las cosas. ¿A cuánta gente hacen sentir como supuestamente se sienten ellos?“, agregó.

La Real Federación Española de Fútbol contempla sanciones de entre cuatro y 12 partidos para casos de agresión sin lesión con el balón detenido, a lo que se suma una fecha adicional por la expulsión previa. Factores agravantes podrían ampliar la suspensión.

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En el historial de la competición existen precedentes que sirven de referencia para la autoridad disciplinaria: en 1999, Germán “Mono” Burgos fue sancionado con once partidos por una acción similar, y Pepe, del Real Madrid, fue suspendido en su momento con diez jornadas. Estas cifras se toman como marco para estimar el posible castigo de Andrada, que podría dejarlo fuera de las canchas durante lo que resta del año futbolístico, ya que solo quedan cinco jornadas para el cierre de la temporada.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, declaró Andrada a través de los canales oficiales del Real Zaragoza. El arquero remarcó el carácter inusual de lo ocurrido en su trayectoria: “Me salí de contexto y reaccioné de esa forma. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”.

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El incidente, que se produjo en el estadio El Alcoraz en un contexto de alta tensión por la lucha de ambos equipos para evitar el descenso, ha generado consecuencias físicas, dejando al futbolista español con un hematoma visible en el pómulo izquierdo.

Pulido, de 35 años, se presentó al entrenamiento posterior al partido con marcas visibles en el rostro, resultado del golpe que recibió de Andrada. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la inflamación de la zona poco después del incidente, obligando al jugador a aplicarse hielo para reducir las secuelas del puñetazo.

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“Evidentemente hay líneas que no se pueden traspasar. Da igual lo que haya pasado en el partido. No como profesionales, sino como seres humanos. Lo mejor que podemos hacer es pedir disculpas y no darle vueltas, porque cualquier argumento que se quiera dar va a parecer una excusa y aquí no hay ninguna. He hablado con él (Andrada) porque además es un tipo tranquilo. Ya está. Insisto, él tiene su argumento pero hay líneas que no podemos traspasar”, expresó el entrenador del Zaragoza David Navarro.