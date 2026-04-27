OpenAI y Microsoft rompen exclusividad: qué significa esto para las funciones con IA que usas en Word o Excel

Si usas Microsoft 365 y aplicaciones como Word o Excel, muchas funciones dependen de inteligencia artificial de OpenAI bajo una licencia exclusiva desde 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si eres usuario de Microsoft 365 y utilizas aplicaciones como Word o Excel, es clave conocer que muchas de sus funciones están potenciadas por inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, a través de una licencia exclusiva desde 2019.

Ahora, en 2026, la colaboración entre ambas compañías entra en una nueva etapa con un cambio clave: Microsoft podrá usar la tecnología y los modelos de OpenAI hasta 2032. La licencia deja de ser exclusiva para la compañía cofundada por Bill Gates y Paul Allen, así que otras empresas también podrán incorporar la inteligencia artificial de OpenAI en sus productos y servicios.

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Asimismo, Microsoft dejará de pagar a OpenAI un porcentaje de los ingresos generados por el uso de su tecnología. Es decir, la relación comercial entre ambas compañías cambiará y Microsoft ya no tendrá que compartir esos beneficios económicos con OpenAI.

Microsoft ya no pagará a OpenAI un porcentaje de los ingresos por utilizar su tecnología. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

“Los pagos de participación en los ingresos que OpenAI realiza a Microsoft continuarán hasta 2030, independientemente del progreso tecnológico de OpenAI, al mismo porcentaje pero sujetos a un límite máximo total”, agregan las empresas.

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“Microsoft sigue siendo el principal socio de OpenAI en la nube, y los productos de OpenAI se lanzarán primero en Azure, a menos que Microsoft no pueda o decida no ofrecer las funcionalidades necesarias. Ahora, OpenAI puede ofrecer todos sus productos a clientes de cualquier proveedor de nube”, aclaran.

A pesar de los cambios, Microsoft continúa participando directamente como accionista mayoritario de OpenAI.

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El anuncio de Microsoft y OpenAI coincide con el inicio de un juicio en el que Elon Musk acusa a la empresa de inteligencia artificial de enriquecimiento ilícito e incumplimiento de su deber fiduciario.

Pese a estos cambios, Microsoft sigue siendo el accionista mayoritario de OpenAI. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Musk ha cuestionado públicamente la alianza entre Microsoft y OpenAI, argumentando que esta colaboración ha provocado que la startup se aleje de sus objetivos fundacionales.

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Qué pasará con las funciones de Word o Excel que usan IA de OpenAI

Las funciones de Word y Excel que emplean inteligencia artificial de OpenAI seguirán activas y disponibles para los usuarios de Microsoft 365. Microsoft mantiene la licencia para utilizar esta tecnología hasta 2032, por lo que no habrá cambios inmediatos en el acceso ni en el funcionamiento de las herramientas potenciadas por IA en sus aplicaciones.

Qué significan estos cambios para los usuarios

Los cambios en la alianza entre Microsoft y OpenAI tendrán un impacto directo en los usuarios de tecnología y servicios digitales.

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Si bien Microsoft podrá seguir integrando inteligencia artificial de OpenAI en productos como Word, Excel y otros servicios de Microsoft 365 hasta 2032, ya no será el único actor con acceso a estos avances.

La exclusividad de la licencia desaparece, lo que permitirá que otras compañías desarrollen e integren la tecnología de OpenAI en sus propias plataformas y aplicaciones.

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Para los usuarios, habrá más opciones y diversidad de herramientas impulsadas por inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para los usuarios, esto significa una mayor oferta y variedad de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Es probable que veamos nuevas herramientas, asistentes inteligentes y funciones avanzadas no solo en productos de Microsoft, también en servicios ofrecidos por otras empresas, lo que podría mejorar la competencia, la innovación y la personalización de la experiencia digital.

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Además, al dejar de pagar un porcentaje de sus ingresos a OpenAI, Microsoft podrá reasignar recursos y posiblemente invertir en nuevos desarrollos o mejoras para sus propios usuarios.

Enfrentamiento entre Elon Musk y OpenAI

El enfrentamiento entre Elon Musk y OpenAI ha llegado a una nueva etapa judicial. Musk retiró las acusaciones de fraude contra la empresa creadora de ChatGPT, pero mantiene demandas por enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario, reclamando hasta USD 134.000 millones en daños.

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La relación entre Musk y Altman es tensa, con disputas públicas y rivalidad desde que existe xAI. REUTERS/Carlos Barria/Gonzalo Fuentes

De ganar el juicio, Musk exige que esta suma se destine a la rama benéfica de OpenAI. La disputa enfrenta a Musk con Sam Altman y Greg Brockman, cofundadores de OpenAI, y tiene como contexto el giro de la organización hacia fines lucrativos tras recibir grandes inversiones de Microsoft.

El proceso legal se desarrollará en el Tribunal Federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien limitó el juicio a dos de las veintiséis demandas iniciales: enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario.

Musk solicita, además, que OpenAI retome su carácter sin fines de lucro y que Altman y Brockman sean removidos de sus cargos.

xAI es la compañía de inteligencia artificial fundada por Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI, junto a sus directivos y Microsoft, rechazó las acusaciones, considerándolas infundadas y calificándolas de maniobras para alterar la estructura de la empresa.

La relación entre Musk y Altman es abiertamente conflictiva, marcada por disputas públicas y competencia directa desde la fundación de xAI, la empresa rival de Musk en el campo de la inteligencia artificial.