Las fotos de Enzo Fernández en España tras la sanción del Chelsea por sus declaraciones sobre Madrid

Enzo Fernández fue fotografiado en Madrid tras los rumores que lo vinculan al Real Madrid (Jose Velasco / Europa Press)

Enzo Fernández y otros jugadores del Chelsea fueron vistos en Madrid menos de 24 horas después de haber asegurado un lugar en la final de la FA Cup, en medio de las recientes tensiones causadas por las declaraciones del argentino sobre su futuro y la sanción que le aplicó el club.

Su presencia en la capital española se produce apenas un mes después de que el futbolista expresara sus deseos de vivir allí, hecho que desató especulaciones sobre un posible acercamiento al Real Madrid y que provocó una suspensión de dos partidos por parte del Chelsea.

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El viaje de Fernández, junto a Marc Cucurella y Joao Pedro, y sus respectivas parejas, coincidió con el Madrid Open de tenis y se produjo sólo unas horas después del triunfo 1-0 del Chelsea ante Leeds en Wembley, donde el volante anotó el único gol del encuentro y llevó a su equipo a la final.

Enzo Fernández junto a sus compañeros de equipo, Marc Cucurella y João Pedro pasean por las calles de la capital española (Jose Velasco / Europa Press)

La expedición al Masters 1000 de Madrid fue posible gracias a un permiso concedido por el técnico interino Calum McFarlane, quien autorizó tiempo libre a su plantilla tras la obtención del pase en la copa, en una semana marcada también por el despido del entrenador Liam Rosenior, según detalló Daily Mail.

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Durante el último mes, la situación contractual de Fernández se volvió objeto de debate intenso en el entorno del Chelsea. El 25 de marzo, el futbolista participó en el canal de Kick de Marcos Giles, donde afirmó: “Me gusta mucho Madrid. Es parecida a Buenos Aires”. Estas palabras fueron interpretadas como un guiño al Merengue y pusieron en duda la continuidad del argentino en Stamford Bridge.

Como reacción, la directiva del elenco inglés resolvió suspenderlo por dos encuentros, que incluyeron la victoria ante Port Vale por la FA Cup y la derrota frente al Manchester City. Fernández se vio obligado a disculparse con Rosenior, quien afirmó en rueda de prensa: “Es una reunión seria sobre un tema serio. No cuestiono el carácter de Enzo ni quién es como persona. Creo que todos cometemos errores y no se debe exceder el castigo por el error. Tomamos una decisión y, después de esto, espero que Enzo tenga una carrera sobresaliente aquí”.

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El agente de Fernández, Javier Pastore, defendió públicamente a su representado y cuestionó la severidad de la decisión: “La sanción es completamente injusta: suspender al jugador por dos partidos, que además son cruciales para la clasificación a la Champions League y donde él es uno de los más importantes del equipo. Consideramos que es desproporcionado, dado el momento que vive el Chelsea, y no hay una razón clara que explique la medida”.

Pastore subrayó que la entrevista fue “sacada de contexto” y aclaró: “No mencionó a ningún club ni dijo que quisiera dejar el Chelsea; solo habló de Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir en el futuro”.

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El propio Rosenior mostró disposición para reintegrar lo antes posible al centrocampista: “No jugará el domingo, pero espero que después de eso sea una parte fundamental del grupo. Hay algunos obstáculos que aún deben superarse, pero quiero que todos los jugadores estén muy enfocados en el tramo final de la temporada”. Desde su reincorporación, Fernández ha sido titular en los últimos tres compromisos del Chelsea, desempeñando en ocasiones la capitanía en ausencia de Reece James, como sucedió ante el Leeds.

La visita de Fernández a Madrid, en compañía de sus amigos y parejas, se suma a la del año pasado, cuando acudió junto a Pedro Neto y Cucurella al mismo torneo de tenis. El club londinense tiene previsto volver a la competición el lunes, recibiendo al Nottingham Forest en Stamford Bridge.

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