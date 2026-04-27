El rediseño de Google para Pixel impacta en toda la línea de teléfonos Android: en qué consiste

La presencia del efecto gradiente en iconos como la “G” de Google, Gemini, Home, Fotos y Maps refleja la integración de funciones de IA. REUTERS/Andrew Kelly

Google ha iniciado una renovación visual en sus aplicaciones, un cambio que va mucho más allá de simples ajustes estéticos. Según 9to5Google, la compañía está implementando gradientes, formas más distintivas y nuevos enfoques cromáticos en los iconos de Google Workspace y otras apps clave.

Este rediseño no solo afecta los dispositivos Pixel, sino que se extiende al ecosistema Android en general, marcando una nueva etapa en la identidad visual de Google y en la forma en que los usuarios interactúan con sus herramientas digitales.

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Cambios en iconos: gradientes, colores y personalidad visual

El nuevo lenguaje visual se caracteriza por el uso de degradados y la eliminación de la obligación de utilizar los cuatro colores corporativos en todos los iconos. Ahora, cada aplicación puede destacar su propio color principal y forma, lo que facilita su identificación y otorga una apariencia más moderna.

Google Drive abandona el color rojo y se centra en los tonos verde, amarillo y azul, alineándose con el diseño de las aplicaciones de edición. (9to5Google)

La presencia del efecto gradiente en iconos como la “G” de Google, Gemini, Home, Fotos y Maps refleja la integración de funciones de inteligencia artificial y un enfoque más sofisticado en la interfaz.

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Por ejemplo, Google Drive abandona el color rojo y se centra en los tonos verde, amarillo y azul, alineándose con el diseño de las aplicaciones de edición. Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones mantienen un color predominante y adaptan la forma de sus iconos a la disposición real de los documentos: vertical en Docs y horizontal en Sheets y Slides.

Gmail continúa con el tradicional sobre en forma de “M”, pero ahora el rojo domina y solo se aprecian sutiles toques de los otros colores de Google, haciéndolo más reconocible.

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El icono de Gmail mantiene la clásica silueta de sobre en forma de "M", aunque ahora presenta líneas más redondeadas respecto a la versión anterior. (9to5Google)

Detalles y nuevas apuestas en aplicaciones clave

El rediseño también se percibe en aplicaciones como Google Meet, que ahora presenta una cámara de video con el amarillo como color central, y en Google Chat, que utiliza una burbuja de mensaje verde con una sonrisa, evocando la herencia de Hangouts.

Google Keep destaca la bombilla con mayor detalle, eliminando el fondo de página para simplificar la imagen. En el caso de Google Calendar, el azul clásico regresa y la referencia visual al calendario de estilo flip refuerza la conexión con el objeto físico.

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Las aplicaciones de formularios y sitios también evolucionan: Google Formularios opta por burbujas de opción múltiple en un tono morado, mientras que Google Sites adopta un azul más claro y un diseño horizontal que recuerda a su versión web de escritorio.

Google Workspace, anteriormente denominado G Suite, es una plataforma de colaboración y productividad en la nube creada por Google. GOOGLE

Por su parte, Google Voz mantiene la forma de teléfono pero ahora con líneas más suaves y un verde claro que armoniza con el lenguaje visual de Chat.

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Con este rediseño, Google buscaría que sus aplicaciones sean más fáciles de identificar y utilizar, tanto en teléfonos Pixel como en otros dispositivos Android. La actualización no solo responde a una tendencia estética, sino que también pretende mejorar la experiencia del usuario al hacer que cada herramienta destaque por su función y personalidad visual.

Además, la integración de elementos de IA en los iconos sugiere una apuesta por el futuro de la inteligencia artificial en la plataforma.

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Qué es Google Workspace y para qué sirve

Google Workspace, anteriormente denominado G Suite, es una plataforma de colaboración y productividad en la nube creada por Google. Este conjunto de herramientas permite que individuos, equipos y empresas trabajen de manera eficiente desde cualquier lugar y dispositivo, centralizando las funciones clave en una sola cuenta.

Google Workspace facilita el almacenamiento y la organización de archivos a través de Google Drive.

Entre sus principales utilidades se encuentra la comunicación, con servicios como Gmail para correo electrónico corporativo, Google Meet para videollamadas y reuniones virtuales, y Google Chat para mensajería instantánea entre miembros de un equipo.

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En el ámbito de la creación y edición de contenido, Workspace ofrece Google Docs, Sheets y Slides, que permiten la edición colaborativa en tiempo real de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, así como Google Forms para generar encuestas y formularios.

La plataforma también facilita el almacenamiento y la organización de archivos a través de Google Drive, que permite guardar y compartir información de forma segura, y Google Calendar, que ayuda a coordinar agendas y programar citas.

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