Sundar Pichai reveló que la IA ya escribe el 75% del código en Google

Sundar Pichai, CEO de Google, estuvo en Next de Google Cloud y presentó la IA Gemini como el eje de la nueva era agéntica

El desarrollo de software está experimentando una transformación acelerada. Sundar Pichai, CEO de Google, ha confirmado que la inteligencia artificial ya genera el 75% del nuevo código dentro de la compañía.

Esta cifra marca un antes y un después en la industria tecnológica, revelando cómo la automatización está desplazando progresivamente el rol tradicional del programador humano.

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La IA como motor principal del desarrollo en Google

Hace apenas un año, Google ya reconocía que la inteligencia artificial generaba aproximadamente la mitad del código de la empresa. La proporción ha crecido rápidamente hasta alcanzar el 75%, reflejando tanto el ritmo de evolución de las herramientas como la estrategia de la compañía.

Google ya genera el 75% de su código con IA: el futuro de la programación se redefine - REUTERS/Bhawika Chhabra

Modelos avanzados permiten automatizar desde la escritura de funciones y la corrección de errores hasta la propuesta de mejoras y la detección de vulnerabilidades.

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Según el CEO de la compañía, la llegada de la llamada “era agentic” implica que la IA ya no solo asiste, sino que actúa de forma autónoma, resolviendo problemas y colaborando con humanos en tareas cada vez más complejas. Este salto cualitativo está modificando la arquitectura de los equipos de desarrollo y los procesos internos de Google.

El anuncio de Pichai no solo pone en evidencia la apuesta decidida de Google por la IA, también plantea interrogantes sobre el futuro del trabajo digital. La generación de código asistida (y en muchos casos liderada) por sistemas inteligentes redefine las expectativas sobre la productividad, la innovación y el perfil profesional requerido en el sector.

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Cómo ha influido la IA en el futuro del programador

El impacto de la IA sobre la programación no se limita a Google. Empresas tecnológicas de todo el mundo están integrando sistemas capaces de generar código eficiente, lo que reduce el tiempo necesario para completar proyectos y abre la puerta a nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas.

El 75% del código en Google ya es generado por IA: oportunidades y riesgos de la automatización total - EFE/Daniel Deme

Elon Musk, fundador de xAI, ha predicho que programar dejará de ser relevante para los humanos en menos de un año. En su opinión, la inteligencia artificial alcanzará pronto la capacidad de producir código más eficiente que el de cualquier persona, permitiendo el desarrollo de software a partir de simples instrucciones en lenguaje natural.

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Musk ha sostenido en declaraciones que en un futuro próximo, el trabajo del programador consistirá en describir requisitos en términos cotidianos y recibir aplicaciones listas para usar sin necesidad de escribir una sola línea de código tradicional.

Aunque este pronóstico genera debate, la tendencia es clara: la programación repetitiva y rutinaria será absorbida por sistemas automáticos, mientras que los humanos deberán centrarse en la supervisión, el diseño de soluciones y la resolución de problemas complejos.

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El avance de la IA está democratizando el acceso al desarrollo de software. Ingenieros como Boris Cherny, creador de Claude Code en Anthropic, sostienen que la programación dejará de ser un campo reservado a especialistas. Herramientas avanzadas permitirán que profesionales de producto, diseño o finanzas creen soluciones sin conocimientos técnicos profundos, integrando la escritura de código como una habilidad transversal en equipos multidisciplinarios.

La automatización de tareas repetitivas impulsa la eficiencia, pero exige nuevas competencias en contexto de negocio, regulación y seguridad, redefiniendo la formación y los equipos de trabajo en tecnología - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio implica que los futuros desarrolladores deberán reforzar competencias en áreas donde la IA aún no puede competir: comprensión de contexto de negocio, garantía de seguridad, interpretación de regulaciones y supervisión de soluciones a largo plazo.

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No obstante, la automatización del código plantea retos en materia de seguridad y ética. La facilidad para crear software con IA puede facilitar la aparición de programas maliciosos y nuevas vulnerabilidades, lo que obliga a elevar los estándares de revisión y control antes de lanzar sistemas complejos.

El anuncio de Sundar Pichai sobre el 75% del código generado por IA en Google marca el inicio de una era dominada por la automatización. El reto para la industria pasa por aprovechar los beneficios de la IA sin descuidar la calidad, la seguridad y la ética en el desarrollo de software. El futuro será para quienes logren equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad y el control humano.

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