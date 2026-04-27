Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

Este lunes, en Infobae a las Nueve, el ciclo de Infobae En Vivo que, de 9 a 12, conduce Gonzalo Sánchez, junto a Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, entrevisataron al director de cine Cristian Bernard, que acaba de estrenar en el BAFICI Bajo tus pies, el film de terror con producción española, protagonizado por la gran actriz Maribel Verdú.

Para muchos, Bernard puede sonar a nombre novedoso, pero los cinéfilos lo conocen bien, desde que en el año 2000 estrenara 76 89 23, película que escribió y dirigió junto a Flavio Nardini. “Aunque esta es una película que se hizo en España -explicó Gonzalo Sánchez a modo de introducción-, se sabe, los directores de cine la pelean. Todo el tiempo vemos gente que la pelea y a veces hacer una película puede llevar hasta doce años, como le pasó en este caso a Cristian Bernard...”

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El cineasta Cristian Bernard, durante su visita al streaming Infobae en Vivo

—¿Trece años puede tardar un director de cine argentino en hacer una película?

—O más... Esta era una película que por más que transcurre en una casa, era una película cara porque yo la quería filmar en estudio. Yo dibujo todas mis películas... El otro día, en el BAFICI, también estaba mi dibujante. Le pregunté: “¿Te acordás cuántos dibujos hicimos del storyboard?” Y me dice: “Cuatro mil cuatrocientos”. Pero sí, hacer una película es una epopeya, más una película de terror, como es Bajo tus pies. Los productores tienen pánico. Lo primero que te dicen es: “¿Qué va a hacer? ¿Una película bizarra? ¿Gore? Recién con Acecha la maldad cambió la mirada, que fue una película que rompió incluso la barrera de espectadores y fue una película muy popular hace dos años.

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—En ese sentido, quería preguntarte: ¿es difícil generar miedo? Cuando hacés una toma y tenés que pegar un susto en una película de terror, ¿te tenés que asustar vos?

—(Risas) Lo que pasa es que la película está inspirada en algo que me pasó a mí. No lo paranormal que sucede en la película, digamos, pero sí el disparador: yo tenía abajo de mi departamento tres vecinas que gritaban todas las noches, así durante tres años, y los gritos empezaban a las tres de la mañana. Eso provocó un desastre en mi casa: pérdida de sueño, en fin, todo lo que eso conlleva. Y yo estaba escribiendo otra película y mientras la escribíamos me quedaba dormido. Entonces, el guionista me decía: “¿Pero qué te pasa?“. Le cuento y me dice: ”Che, pero ahí tenemos una idea espectacular... Igual, ojo, esta no es una película de sustos, ¿eh? Es una película donde el terror está por debajo. Recién ves al cuco en los últimos treinta minutos de la película.

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—Contémosle a la gente la historia: se trata de una mujer, madre separada con dos hijos de nueve y once años. Tiene mucha aventura la peli. Alquila un departamento en el quinto piso de un edificio histórico en Bilbao y en el piso de abajo pasan cosas raras. El consorcio es raro y empieza a haber sustos y miedo, y unas voces que convocan a los niños en la madrugada, ¿no?

Filme de Cristian Bernard

—La contaste mejor que yo (risas). La próxima vez que hable con productores, te llevo, Gonzalo. Yo soy pésimo con la sinopsis.

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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