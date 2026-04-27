Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscan los cuartos en Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se presentan en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los únicos dos tenistas argentinos que continúan en carrera en el Masters 1000 de Madrid, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, se presentan este martes en busca de un lugar en los cuartos de final. La jornada completa podrá seguirse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

El primero en salir a escena será Etcheverry, ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, cuando pise la arcilla de la cancha Arantxa Sánchez desde las 6:00 (hora argentina). Del otro lado de la red estará el francés Arthur Fils (25°).

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El único registro entre ambos fue en el Challenger de Savannah en 2022 y la moneda cayó para el Retu.

El platense llega con la confianza en alza. Esta temporada conquistó su primer título ATP Tour en el torneo de Río de Janeiro, luego de haber perdido tres finales consecutivas: Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024. En ese sentido, Walter Grinovero, uno de sus entrenadores —junto a Kevin Konfederak—, reveló: “Él pensaba que nunca iba a ganar un torneo, nos lo dijo, pero rompió esa barrera y ahora es un chico que no tiene techo; evoluciona como tenista y como persona”.

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Además, logró instalarse en los octavos de final por tercer ATP Masters 1000 consecutivo, tras hacerlo en Miami y Montecarlo. “He tenido un gran inicio de año, jugando muy bien y ganando varios partidos. Eso suma mucho a la confianza. Hoy fue una gran batalla, con un nivel muy alto. Me siento muy feliz de estar en los octavos de final y seguir avanzando en un torneo muy lindo”, expresó tras vencer en la tercera ronda al croata Dino Prizmic (87°).

En Madrid, Tomy alcanzó un registro de 15 triunfos y 4 derrotas en la temporada sobre polvo de ladrillo: “Es una superficie en la que nacimos y nos adaptamos bien. Argentina hoy tiene muchos jugadores dentro del Top 100, eso genera más posibilidades de que haya compatriotas avanzando. Ojalá podamos llegar lo más lejos posible y representar al país de la mejor manera”.

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Francisco Cerúndolo alcanzó las semifinales en el Masters 1000 de Madrid en 2025 (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)

Por su parte, Cerúndolo (20°) mantiene una notable regularidad en la Caja Mágica: en las últimas tres ediciones alcanzó, como mínimo, los octavos de final, con su mejor actuación en 2025, cuando llegó a las semifinales. Su pase a la cuarta ronda lo consiguió este lunes tras imponerse con autoridad ante el italoargentino Luciano Darderi (22°) por 6-2 y 6-3. El porteño ya lo había derrotado en otras tres oportunidades, incluida la final del Argentina Open 2026, y ahora domina el historial por 4-2.

Además, con ese triunfo, lidera el circuito ATP en victorias sobre polvo de ladrillo, con un total de 54.

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En la próxima instancia se medirá por primera vez con el belga Alexander Blockx (69°), quien dio la sorpresa al eliminar al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo, por 7-6(3) y 6-3.

La organización dispuso que el encuentro se dispute en el cuarto turno de la cancha Arantxa Sánchez, no antes de las 14.

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