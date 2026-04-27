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El desesperado pedido de Verónica Llinás: “Me dejé el celular en un restorán en Puerto Madero y me lo chorearon”

La actriz recurrió a sus redes sociales para buscar ayuda con un toque de humor y autocrítica, ofreciendo entradas para su obra y dejando a sus seguidores pendientes de cualquier novedad sobre el paradero del teléfono

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Verónica Llinás pidió ayuda en redes sociales tras perder su celular en Puerto Madero y destacó la importancia del dispositivo para su trabajo (Video: X)

La escena empezó como un descuido cotidiano, pero rápidamente se transformó en un pedido público cargado de urgencia y también de ironía. Verónica Llinás utilizó sus redes sociales para contar que perdió su celular en la zona de Puerto Madero y apeló a la solidaridad de quienes pudieran tener información sobre el paradero del dispositivo. Lo que siguió fue una mezcla de preocupación genuina, humor ácido y un intercambio con usuarios que volvió a demostrar su estilo frontal.

Todo comenzó con un video difundido en redes por su colega y compañero de trabajo Alejo García Pintos, en el que la actriz y directora se mostró visiblemente afectada por la situación. Allí explicó que no tenía claro si el teléfono había quedado olvidado en un bar o en un restaurante de la zona, pero que al regresar ya no estaba. “Por favor, por favor”, repitió en varias oportunidades, dejando en evidencia la importancia que tenía recuperar el aparato. No era un objeto más: “Por favor, devuélvanmelo, es mi herramienta de trabajo”, remarcó, en una frase que sintetizó la dimensión del problema.

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En ese mismo mensaje, Llinás intentó desalentar cualquier uso indebido del celular. Aclaró que el chip estaba bloqueado y que el equipo no podría ser utilizado, en un intento por convencer a quien lo tuviera de devolverlo. Pero además, sumó un incentivo: ofreció entradas para su obra Una navidad de mierda a modo de recompensa. “A quien me lo devuelva le voy a regalar entradas”, prometió, apelando a la buena voluntad.

La actriz y directora ofrece entradas para su obra “Una navidad de mierda” como recompensa a quien devuelva el celular extraviado
La actriz y directora ofrece entradas para su obra “Una navidad de mierda” como recompensa a quien devuelva el celular extraviado

Horas después, la actriz volvió a escribir en su cuenta de X. El celular no había sido simplemente extraviado. “Me dejé el celular en un restorán en Puerto Madero y me lo chorearon”, publicó, con su característico tono directo. Y en esa misma frase, fiel a su estilo, agregó un comentario que generó revuelo. “Si me lo dejaba en un bodegón de La Boca, capaz que aparecía”, ironizó.

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La comparación no pasó desapercibida y desató una catarata de reacciones. Lejos de esquivar la polémica, la actriz respondió a varios mensajes y redobló la apuesta con nuevas frases filosas. “Y la gente que carece por completo de humor? Un espanto…”, escribió en respuesta a las críticas, dejando en claro su postura.

También hubo espacio para el intercambio más intenso. Una usuaria intervino con una sugerencia irónica: “Esperá que te arreglo el tuit: ‘Me dejé el celular en un restorán, qué bolu... soy’. Listo”. Lejos de ignorar el comentario, Llinás respondió con su propia dosis de sarcasmo: “Y yo te arreglo el tuyo: estoy tan al pedo que me dedico a arreglar tuits ajenos…”.

La respuesta frontal e irónica de Verónica Llinás ante críticas y bromas en redes sociales marcó un intenso cruce con una internauta
La respuesta frontal e irónica de Verónica Llinás ante críticas y bromas en redes sociales marcó un intenso cruce con una internauta

El ida y vuelta continuó. La internauta replicó: “Pero tengo celular”, en alusión directa a la pérdida de la actriz. La respuesta de Llinás no tardó en llegar: “Y yo cerebro”, contestó, en una frase breve pero contundente que encendió aún más la discusión. La usuaria volvió a la carga con otro comentario: “Polémico: te olvidás las cosas en los restaurantes”. Y nuevamente, la actriz eligió responder sin suavizar el tono: “Al menos no describo mi cuenta con patéticas canchereadas en inglés”, lanzó, marcando el punto más filoso del cruce.

Mientras tanto, la búsqueda continuaba. Algunos seguidores intentaron ayudar con sugerencias prácticas, como rastrear el dispositivo por GPS. La actriz confirmó que lo había hecho, pero que la información no era suficiente para recuperarlo. “Lo ubiqué y sigue en Puerto Madero, en un edificio enorme, imposible de identificar en qué apartamento”, explicó, sumando un nuevo elemento de frustración a la historia.

El episodio, más allá del tono anecdótico, expuso una problemática cotidiana que afecta a miles de personas: la pérdida o robo de un celular en un contexto donde estos dispositivos concentran gran parte de la vida personal y laboral. En el caso de la actriz, esa dependencia quedó en evidencia desde el primer momento, cuando habló de la información que podía perder y del impacto directo en su trabajo. Por ahora, el desenlace sigue abierto. El celular continúa sin aparecer y la actriz mantiene la esperanza de recuperarlo.

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Verónica Llinás

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