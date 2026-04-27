La filosa sentencia de Mourinho sobre la dura sanción a Prestianni por el incidente con Vinícius

El entrenador volvió a respaldar a Prestianni

José Mourinho salió al cruce de la polémica este lunes y respaldó públicamente a Gianluca Prestianni después de que la UEFA le impusiera una sanción de seis partidos al extremo argentino del Benfica por un insulto homofóbico dirigido a Vinícius Júnior durante la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid. El técnico portugués, consultado en la rueda de prensa posterior al triunfo de su equipo por 4-1 ante el Moreirense, fue contundente. “Si hubiera estado en la grada, yo también habría aplaudido”.

La ovación que la hinchada del Benfica le dedicó a Prestianni, de 20 años, fue el punto de partida de las preguntas a Mou. Lejos de eludir el tema, el entrenador luso aprovechó el momento para trazar un elogio del rendimiento del jugador a lo largo de la temporada: “Ha tenido una buena temporada, ha hecho un trabajo fantástico. Mejoró enormemente: es un jugador que, tácticamente hablando, es fuerte, sabe cómo posicionarse defensivamente y entiende el juego”.

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Sobre la sanción en sí, Mourinho optó por una respuesta que apunta directamente al entorno del Real Madrid sin nombrarlo: “Escuché tantas cosas cuando jugamos contra Real Madrid que ahora estoy esperando a leer y escuchar los comentarios de los que hablaron tanto en aquel momento. Me da curiosidad escuchar sus opiniones. Así que prefiero no comentar”.

El técnico también se detuvo en la evolución personal y táctica del jugador desde su llegada al club: “Tiene estas cualidades, técnica y habilidad en el uno contra uno, pero no estaba listo cuando yo llegué, y se desarrolló, por eso los simpatizantes lo aplauden y aprecian. La forma en que interceptó un pase alto en el área, que llevó al tercer gol, no todos los extremos pueden hacer eso. Tiene la inteligencia táctica para trabajar para el equipo”.

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El origen del caso se remonta al partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre Benfica y Real Madrid. Vinícius Júnior denunció racismo, pero Prestianni reconoció posteriormente que le había dicho “maricón” al brasileño, lo que derivó en la apertura de un expediente disciplinario por parte de la UEFA. El comité de disciplina del organismo presidido por Aleksander Ceferín resolvió con una suspensión de seis partidos, aunque la sanción efectiva quedó reducida a cinco tras descontar la suspensión provisional que el jugador ya cumplió en el partido de vuelta ante el Real Madrid. Dos de esos cinco partidos restantes quedan, además, en suspenso de forma condicional por un período de dos años.

La sanción tiene efectos exclusivos en competiciones UEFA, salvo que la FIFA decida extenderla. De ocurrir esto último, Prestianni podría ver comprometida su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: si la FIFA adopta el castigo, Lionel Scaloni difícilmente ocuparía una de las 26 plazas de la lista con un jugador inhabilitado para hasta seis de los ocho partidos posibles del torneo. El extremo de 20 años acumula en la presente temporada 3 goles y 5 asistencias en 38 partidos.

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