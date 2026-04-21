Apple cambia de CEO y Wall Street reacciona: así se movieron sus acciones

Apple sube en bolsa tras anunciar el reemplazo de Tim Cook por John Ternus como CEO. REUTERS/Manuel Orbegozo

Wall Street reacciona al anuncio de la salida de Tim Cook como CEO de Apple y la llegada de John Ternus, con movimientos en las acciones que han registrado bajas y alzas en las últimas horas, aunque dentro de los límites habituales.

Tras el anuncio, el lunes 20 de abril de 2026, las acciones de Apple bajaron durante la jornada hasta USD 267,95, pero luego se recuperaron y cerraron en USD 273,05.

En la mañana del 21 de abril, las acciones subieron hasta un máximo de USD 274,28 y tuvieron un mínimo de USD 270,29.

Los inversores reaccionan positivamente al no haber sorpresas en el cambio de liderazgo. (Google)

De acuerdo con el grupo financiero británico EBC Financial Group, la reacción de los inversores responde a la ausencia de sorpresas negativas en la transición.

Ternus, quien se incorporó a Apple a principios de los años 2000, ha sido clave en el desarrollo de la línea de procesadores propios, considerada una de las principales innovaciones de la empresa. Los analistas destacan su experiencia técnica y su perfil operativo, que combina la eficiencia de Cook con el enfoque de “ingeniero jefe” de los primeros años de la compañía.

Por qué subieron las acciones de Apple

El repunte en las acciones de Apple tras el anuncio de la salida de Tim Cook como director ejecutivo y la designación de John Ternus como su reemplazo puede explicarse por tres factores principales, según el grupo financiero citado.

Primero, la transición ordenada: Cook permanecerá como presidente ejecutivo, lo que asegura estabilidad y continuidad en la dirección de la empresa. Esta estrategia elimina incertidumbre, un aspecto clave para los grandes fondos de inversión.

Cook seguirá como presidente ejecutivo de Apple hasta septiembre de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Segundo, la apuesta por la inteligencia artificial: se especula que Ternus impulsará una integración más ambiciosa de la IA generativa en el hardware de los próximos iPhone, lo que podría posicionar a Apple en un papel más competitivo frente a otros líderes del sector.

Tercero, el sólido desempeño financiero: pese a las preocupaciones sobre el consumo en Asia, los datos preliminares muestran que los ingresos por servicios mantienen un crecimiento de dos dígitos.

Salida de Tim Cook como CEO de Apple

La salida de Tim Cook como director ejecutivo de Apple se produce pocos meses después del lanzamiento del MacBook Neo y a escasas semanas de la conferencia de desarrolladores WWDC 2026. La transición será ordenada, ya que John Ternus asumirá el liderazgo de la compañía en septiembre de 2026.

En una carta dirigida a la comunidad, Cook expresó su gratitud: “Esto no es una despedida. Pero en este momento de transición, quería aprovechar la oportunidad para dar las gracias. No en nombre de la empresa, aunque dentro de nuestras paredes hay un profundo agradecimiento hacia ustedes”.

John Ternus asumirá como CEO de Apple en septiembre de 2026, tras más de 25 años en la compañía. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

“Lo hago simplemente en mi propio nombre. Tim. Una persona que creció en un lugar rural y, por estos momentos mágicos, pudo ser el director ejecutivo de la mejor empresa del mundo. Gracias por la confianza y la amabilidad que me han mostrado. Gracias por saludarme en la calle y en nuestras tiendas”, agregó.

Quién es John Ternus

John Ternus es el próximo director ejecutivo de Apple, cargo que asumirá en septiembre de 2026 tras más de 25 años dentro de la empresa.

Ingeniero de formación, Ternus desarrolló toda su carrera en el área de ingeniería de hardware, ocupando la vicepresidencia senior de ese sector antes de su nombramiento como CEO.

Ha liderado el desarrollo de productos emblemáticos como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro. Su designación representa continuidad y experiencia interna, ya que colaboró estrechamente con los principales líderes históricos de Apple y fue clave en la transición a los chips propios de la compañía.