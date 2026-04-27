Política

Martín Yeza, diputado del PRO: “La kriptonita de cualquier ajuste es la corrupción”

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador del PRO remarcó el peligro de la corrupción en medio del ajuste económico y pidió explicaciones claras al gobierno de Javier Milei

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Martín Yeza advierte sobre el riesgo de corrupción en el contexto del ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei

En una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso, el diputado nacional Martín Yeza advirtió sobre la falta de certezas en torno a la figura del jefe de gabinete Adorni y abordó los desafíos que enfrenta el PRO para sostener la gobernabilidad en medio del ajuste económico impulsado por el presidente Javier Milei.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Yeza relató el clima de incertidumbre que atraviesa la Cámara de Diputados ante la inminente exposición de Adorni, quien este miércoles deberá responder preguntas de los legisladores sobre las polémicas en torno a su patrimonio y sus viajes.

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El PRO frente al caso Adorni y el desafío de la transparencia

“Definitivamente creo que si estamos discutiendo esto y vos me estás preguntando esto es porque es evidente que las explicaciones no fueron suficientes, o al menos no generaron una certeza, una certidumbre en un montón de gente”, expresó Yeza acerca de la situación de Adorni.

El diputado fue enfático al señalar: “Espero que lo resuelva”. Añadió: “No sé cómo puede llevar adelante una tarea tan importante una persona que tiene que dedicarle tanto tiempo a esto, esa sí es una duda razonable, saliendo de la ética”.

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Manuel Adorni
El diputado del PRO solicita explicaciones claras al jefe de gabinete Adorni ante las controversias por su patrimonio y viajes (Maximiliano Luna)

Yeza reconoció que “a los efectos de lo que es la figura del jefe de gabinete, creo que hubo 4800 preguntas que se le hicieron” y sostuvo que “la mayoría versan sobre los mismos temas, pero es un momento muy delicado de la Argentina, en donde el Presidente de la Nación está llevando adelante una misión muy importante”. Para el legislador, la sociedad exige que “se haga el mejor esfuerzo posible” en la administración pública, y resaltó: “La kriptonita de cualquier ajuste siempre es la corrupción”.

Al recordar por qué apoyó a Milei en el balotaje de 2023, Yeza afirmó: “Yo lo fui a votar a Milei porque hablaba de la lucha contra la casta y de ordenar la economía. Siendo sincero, en la que más expectativa creo que teníamos la mayoría era ordenar la economía”.

El PRO, la gobernabilidad y el equilibrio con el oficialismo

En otro tramo del diálogo, Yeza describió la complejidad de la convivencia parlamentaria: “Físicamente estamos en el medio, yo soy como el último bastión y ya al lado mío está el bloque del peronismo”. Al ser consultado sobre la estrategia para la sesión clave del miércoles, se refirió a la “coreografía parlamentaria” y sostuvo que “hay algo guionado, hay actores y hay una historia que ya sabemos cómo va a tener su desenlace”.

(Infobae en Vivo)
Yeza señala el consenso parcial sobre la eliminación de las PASO para elecciones legislativas y la innovación de la afiliación digital en la política (Infobae en Vivo)

Sobre las dificultades para criticar a un gobierno aliado, explicó: “No es lo mismo criticar al peronismo, que tiene el toro por las astas, que criticar a Milei. Hay una asimetría entre un gobernante y un ciudadano, y nosotros también somos conscientes de que, en los primeros dos años, para nosotros fue mucho más complejo que ahora”.

Respecto al rol del PRO y el aporte a la gobernabilidad, Yeza admitió: “Me pasa que cuando veo los proyectos legislativos son proyectos que tranquilamente podrían ser nuestros. La reforma laboral, los discursos de un lado y del otro, y después leo el proyecto y digo: ‘Obligar a los privados a hacer un fondo de desempleo, ¿es de libertario o es socialdemócrata?’”.

Al abordar la discusión sobre las PASO, señaló: “En general, hay un consenso para que no existan en las legislativas y hay menos consenso para eliminarlas en las ejecutivas. La afiliación digital me parece una innovación que puede permitir el desarrollo de una infraestructura digital para que se puedan tomar decisiones deliberativas de manera digital”.

(Infobae en Vivo)
El legislador describe la compleja convivencia parlamentaria entre el PRO, el oficialismo y el bloque peronista en el Congreso (Infobae en Vivo)

Libertad de prensa y tensiones con el gobierno

El cierre de la sala de prensa y los insultos del presidente Milei a periodistas fueron otro punto central de la entrevista. Yeza fue categórico: “Lo que menos me gustó fue que cerraran la sala de prensa. Si la regla es que la libertad no ofende, el ejercicio de la libertad no ofende, pero cerrar la sala de prensa ya es otra cosa. Es algo con lo que no estamos de acuerdo, no compartimos”.

Consultado por la ausencia de una reacción más enfática del PRO ante los ataques a la prensa, Yeza defendió su posición: “No hay media democracia o media libertad de expresión. Parte del ejercicio de la libertad de expresión viene con la posibilidad de que alguien se pueda sentir ofendido. Pero al final del camino, los que somos liberales partimos de la base de que la gente es inteligente”.

Sobre la comparación con gobiernos anteriores, Yeza analizó: “No es lo mismo el peronismo en el poder, que tiene la suma del poder público y es hegemónico en muchos casos, que un gobierno como el de Milei”.

Para cerrar, el diputado remarcó: “Me preocupa que cuando uno habilita ese tipo de lenguaje, si yo ahora te insulto a vos, también te estoy habilitando a que vos me insultes. Eso es lo que creo que también se termina autoinfligiendo de alguna manera la autoridad gubernamental cuando hace ese tipo de cosas”.

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