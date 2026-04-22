Tim Cook deja de ser el CEO de Apple pero no abandona la empresa: este será su nuevo cargo

La experiencia diplomática de Tim Cook fortalecerá la estrategia global y las relaciones internacionales de Apple. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Tim Cook abandonará el cargo de CEO de Apple el próximo 1 de septiembre, pero su vínculo con la empresa tecnológica permanece intacto: asumirá la presidencia de la junta directiva.

La transición, anunciada ante colaboradores en el Steve Jobs Theater, se produce en un contexto muy favorable para la compañía, tras haber registrado recientemente el mejor trimestre de su historia, y en un momento en que Cook proclama que sigue “sano, con energía y con planes de estar en este nuevo rol durante mucho tiempo”.

Qué cargo ocupará Tim Cook en Apple y cómo será su relación con el nuevo CEO

La llegada de Cook a la presidencia de la junta implica tomar el relevo de Arthur D. Levinson, quien ocupaba el cargo desde 2011. Levinson, de perfil bajo y con nulas apariciones públicas, continuará en el consejo como director independiente a partir de septiembre.

El nombramiento de Tim Cook como presidente de la junta directiva de Apple marca una nueva etapa para la empresa tecnológica. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Según citó Bloomberg, Cook dijo que “esta es un área donde hemos forjado relaciones a lo largo de varios años, incluso durante más de una década, y creo que puedo ayudar en eso”. El empresario agregó que “probablemente ayudaré en otras cosas”.

Con la asunción de Cook a este nuevo puesto, John Ternus, hasta ahora responsable de ingeniería de hardware, quedará designado como nuevo CEO de Apple.

Según Bloomberg, Cook aseguró en la reunión con empleados: “Solo puede haber un CEO a la vez. Estaré aquí para apoyar a John en todo lo que necesite. Ofreceré mi experiencia, seré su caja de resonancia cuando me llame. Apple será mi prioridad. Es lo que soy”.

De qué trata el nuevo puesto de Tim Cook en Apple

Tim Cook priorizará la satisfacción de accionistas y la presencia internacional en su nuevo rol en Apple. (Foto: REUTERS/Loren Elliott)

El nuevo rol de Tim Cook se centrará en mantener la satisfacción de los accionistas y en ejercer la diplomacia corporativa global de la empresa. Según Applesfera, será responsable de estar en los sitios donde hay que estar y con las personas con las que hay que hablar, una tarea que ya ha ejercido de facto a lo largo de los años.

Su experiencia como principal negociador de Apple ante las complejidades del mercado internacional es clave. Ha sabido gestionar la relación con China, clave para la manufactura y ventas de la empresa, incluso adaptándose a regulaciones locales que otras compañías del sector han rehusado.

Es por esta diplomacia que hasta Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, llegó a destacar su capacidad diplomática al frente de Apple.

La gestión de Tim Cook le ha permitido a Apple evitar problemas antes las crisis externas. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Cook ha jugado un papel esencial para que la empresa sorteara miles de millones en aranceles sobre productos fabricados en China, facilitando que la compañía mantuviera su margen de competitividad.

Asimismo, fabricar en India es otro caso de cómo su gestión no se limita a cuestiones logísticas, sino al fortalecimiento de relaciones con gobiernos y grandes conglomerados industriales.

Por qué Tim Cook decidió en este momento dejar de ser CEO de Apple

Cook expuso con claridad las condiciones que debían cumplirse para garantizar una transición adecuada en la dirección de Apple. La primera es que el negocio fuera bien, en relación con los ingresos. Segundo, que la hoja de ruta de productos y próximos lanzamientos fuera extraordinaria. Y, por último, que John Ternus estuviera listo.

John Ternus asume como nuevo CEO de Apple tras el exitoso liderazgo de Tim Cook en la compañía. (Foto: REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

Su salida del puesto de CEO responde al cumplimiento simultáneo de estos criterios. La empresa atraviesa un momento histórico, con la inminente presentación del primer iPhone plegable y una posición financiera robusta.

En cuanto al próximo CEO de Apple, Jhon Ternus, declaró estar “muy entusiasmado por asumir este cargo en este momento, porque les aseguro que estamos a punto de cambiar el mundo una vez más”.

El ejecutivo aseguró que Apple tiene una “hoja de ruta increíble por delante, y no exagero cuando digo que este es el momento más emocionante de toda mi carrera para desarrollar productos y servicios en Apple”.