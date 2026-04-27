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El viaje argentino más extremo al Mundial: dos cordobeses recorrerán 7.500 km en bicicleta, atravesando diez países

Matías Villarruel y Lucas Ledesma partirán de Córdoba rumbo a Kansas en bicicleta con la meta de llegar al Mundial en solo 47 días

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Dos ciclistas argentinos recorren 7.500 kilómetros en bicicleta desde Córdoba hasta Kansas para llegar al Mundial en 47 días

En una entrevista exclusiva con Infobae a la Tarde, Matías Villarruel y Lucas Ledesma revelaron su desafío de unir Córdoba con Estados Unidos en bicicleta, con la meta de llegar al próximo mundial en solo 47 días. Los integrantes de Todo a pedal (@todoapedal) detallaron el recorrido, los obstáculos técnicos y el modo de vida que los llevó a convertirse en referentes del viaje sobre dos ruedas.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Villarruel y Ledesma hicieron hincapié en la logística y el esfuerzo físico que implica atravesar miles de kilómetros en tiempo récord para llegar al evento futbolístico más importante del año. “Salimos desde Córdoba capital hacia Estados Unidos. Vamos a tener que hacer unos entre 170 y 200 kilómetros por día para llegar”, explicaron.

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El desafío de unir Córdoba y Estados Unidos en bicicleta

Lucas Ledesma, fundador de Todo a pedal, relató cómo surgió este estilo de vida: “El primer viaje que hice en bicicleta y la primera vez que salí del país fue en bicicleta y fue al mundial del 2014. Ahí fue la locura por viajar de esta forma, este estilo de vida y, y también siguiendo lo, la celeste y blanca, me voló la cabeza la pasión argentina”.

(Infobae en Vivo)
El proyecto Todo a pedal mezcla la pasión por el fútbol y la aventura, atravesando diez países de Sudamérica y Centroamérica (Infobae en Vivo)

El recorrido previsto repite etapas exigentes de travesías anteriores: “Salí desde Córdoba también, el mismo recorrido que vamos a hacer ahora. Hacemos el Paso de Jama y cruzamos Chile. La parte más dura es esa, el Paso de Jama, Puna, llegamos casi cinco mil de altura, mucho viento, ahora menos 20 grados bajo cero”, detalló Ledesma.

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El trayecto incluye Chile, Perú, Ecuador, Colombia, el cruce del tapón del Darién —“esa parte está cortada, es todo selva y muy peligroso”— y luego Centroamérica, hasta alcanzar México y finalmente Kansas en Estados Unidos.

“Vamos a tener que hacer unos 170 a 200 kilómetros por día para llegar”, remarcó Villarruel, subrayando la exigencia física. Ambos señalaron que el tiempo apremia: “El último mundial de Messi, en mi caso particular, es el cuarto mundial en bicicleta y puede ser la cuarta copa para la Argentina. Entonces fueron como: ‘¡Vamos!’”, sintetizó Ledesma.

Vivir de pedalear y contar historias

La travesía de Todo a pedal es también un proyecto audiovisual y de autogestión: “Vivimos de las redes. Hoy en la realidad somos influencers, trabajamos con marcas. Recorro el mundo en bicicleta y es lo que me gusta y puedo hoy vivir de eso”, contó Ledesma.

(Infobae en Vivo)
El recorrido incluye etapas extremas como el cruce del Paso de Jama, la Puna y el peligroso tapón del Darién, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero (Infobae en Vivo)

El trabajo en redes y la producción audiovisual les permite financiar los viajes. “Mati es muy humilde, pero es muy buen filmmaker”, elogió Ledesma.

La combinación de bikepacking y alforja tradicional marca la diferencia en la travesía: “Va carpa, bolsa de dormir, cocinita, comida, botiquín, equipo de filmación... Dos pares de medias, dos calzoncillos. Ropa, lo justo y necesario”, agregó Villarruel.

“No menos de 100 kilómetros. Hasta llegamos a pedalear 12, 13, 14 horas. Cuando hicimos un récord de 200 kilómetros en el desierto, llegamos a pedalear arriba, sí, casi 14 horas”, recordó Ledesma.

Ser argentino en el mundo: puertas abiertas y desafíos

La identidad nacional fue un pasaporte inesperado durante sus viajes. “Cruzamos lugares realmente gracias a Messi y Maradona”, contó Ledesma. Villarruel ilustró: “No podíamos pasar en bicicleta el Canal de Suez y era: ‘¿Pero cómo hacemos?’ ‘Somos Argentina’. ‘¿Qué Argentina?’ ‘Messi, Maradona’. ‘Ah, Messi, Maradona’. Y empieza a hablar entre ellos. ‘Súbanlos’. Nos subieron a una camioneta y pasamos el canal de Suez arriba de una camioneta”.

(Infobae en Vivo)
Cada etapa requiere pedalear entre 170 y 200 kilómetros diarios para cumplir el objetivo de llegar al evento deportivo más importante del año (Infobae en Vivo)

Incluso lograron ahorros inesperados: “Un peaje también una vez teníamos que pagar 50 dólares cada uno, y cuando llegamos era: ‘¿Argentina? ¡Messi!’ Fue como: ‘Pasen, pasen’. Y realmente nos ahorramos, ahí nos ahorramos 200 dólares de peaje”, relató Ledesma sobre el cruce entre Botsuana y Zambia.

Villaruel y Ledesma cerraron la charla con humor y energía, reafirmando la filosofía de Todo a pedal: “Lo que nos encanta de este desafío es demostrar con el ejemplo que todo es posible. Así que vamos a llegar como sea”.

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