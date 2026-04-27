El viaje argentino más extremo al Mundial: dos cordobeses recorrerán 7.500 km en bicicleta, atravesando diez países

Dos ciclistas argentinos recorren 7.500 kilómetros en bicicleta desde Córdoba hasta Kansas para llegar al Mundial en 47 días

En una entrevista exclusiva con Infobae a la Tarde, Matías Villarruel y Lucas Ledesma revelaron su desafío de unir Córdoba con Estados Unidos en bicicleta, con la meta de llegar al próximo mundial en solo 47 días. Los integrantes de Todo a pedal (@todoapedal) detallaron el recorrido, los obstáculos técnicos y el modo de vida que los llevó a convertirse en referentes del viaje sobre dos ruedas.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Villarruel y Ledesma hicieron hincapié en la logística y el esfuerzo físico que implica atravesar miles de kilómetros en tiempo récord para llegar al evento futbolístico más importante del año. “Salimos desde Córdoba capital hacia Estados Unidos. Vamos a tener que hacer unos entre 170 y 200 kilómetros por día para llegar”, explicaron.

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El desafío de unir Córdoba y Estados Unidos en bicicleta

Lucas Ledesma, fundador de Todo a pedal, relató cómo surgió este estilo de vida: “El primer viaje que hice en bicicleta y la primera vez que salí del país fue en bicicleta y fue al mundial del 2014. Ahí fue la locura por viajar de esta forma, este estilo de vida y, y también siguiendo lo, la celeste y blanca, me voló la cabeza la pasión argentina”.

El proyecto Todo a pedal mezcla la pasión por el fútbol y la aventura, atravesando diez países de Sudamérica y Centroamérica (Infobae en Vivo)

El recorrido previsto repite etapas exigentes de travesías anteriores: “Salí desde Córdoba también, el mismo recorrido que vamos a hacer ahora. Hacemos el Paso de Jama y cruzamos Chile. La parte más dura es esa, el Paso de Jama, Puna, llegamos casi cinco mil de altura, mucho viento, ahora menos 20 grados bajo cero”, detalló Ledesma.

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El trayecto incluye Chile, Perú, Ecuador, Colombia, el cruce del tapón del Darién —“esa parte está cortada, es todo selva y muy peligroso”— y luego Centroamérica, hasta alcanzar México y finalmente Kansas en Estados Unidos.

“Vamos a tener que hacer unos 170 a 200 kilómetros por día para llegar”, remarcó Villarruel, subrayando la exigencia física. Ambos señalaron que el tiempo apremia: “El último mundial de Messi, en mi caso particular, es el cuarto mundial en bicicleta y puede ser la cuarta copa para la Argentina. Entonces fueron como: ‘¡Vamos!’”, sintetizó Ledesma.

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Vivir de pedalear y contar historias

La travesía de Todo a pedal es también un proyecto audiovisual y de autogestión: “Vivimos de las redes. Hoy en la realidad somos influencers, trabajamos con marcas. Recorro el mundo en bicicleta y es lo que me gusta y puedo hoy vivir de eso”, contó Ledesma.

El recorrido incluye etapas extremas como el cruce del Paso de Jama, la Puna y el peligroso tapón del Darién, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero (Infobae en Vivo)

El trabajo en redes y la producción audiovisual les permite financiar los viajes. “Mati es muy humilde, pero es muy buen filmmaker”, elogió Ledesma.

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La combinación de bikepacking y alforja tradicional marca la diferencia en la travesía: “Va carpa, bolsa de dormir, cocinita, comida, botiquín, equipo de filmación... Dos pares de medias, dos calzoncillos. Ropa, lo justo y necesario”, agregó Villarruel.

“No menos de 100 kilómetros. Hasta llegamos a pedalear 12, 13, 14 horas. Cuando hicimos un récord de 200 kilómetros en el desierto, llegamos a pedalear arriba, sí, casi 14 horas”, recordó Ledesma.

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Ser argentino en el mundo: puertas abiertas y desafíos

La identidad nacional fue un pasaporte inesperado durante sus viajes. “Cruzamos lugares realmente gracias a Messi y Maradona”, contó Ledesma. Villarruel ilustró: “No podíamos pasar en bicicleta el Canal de Suez y era: ‘¿Pero cómo hacemos?’ ‘Somos Argentina’. ‘¿Qué Argentina?’ ‘Messi, Maradona’. ‘Ah, Messi, Maradona’. Y empieza a hablar entre ellos. ‘Súbanlos’. Nos subieron a una camioneta y pasamos el canal de Suez arriba de una camioneta”.

Cada etapa requiere pedalear entre 170 y 200 kilómetros diarios para cumplir el objetivo de llegar al evento deportivo más importante del año (Infobae en Vivo)

Incluso lograron ahorros inesperados: “Un peaje también una vez teníamos que pagar 50 dólares cada uno, y cuando llegamos era: ‘¿Argentina? ¡Messi!’ Fue como: ‘Pasen, pasen’. Y realmente nos ahorramos, ahí nos ahorramos 200 dólares de peaje”, relató Ledesma sobre el cruce entre Botsuana y Zambia.

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Villaruel y Ledesma cerraron la charla con humor y energía, reafirmando la filosofía de Todo a pedal: “Lo que nos encanta de este desafío es demostrar con el ejemplo que todo es posible. Así que vamos a llegar como sea”.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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