Panamá

El avance de las pandillas agrava la crisis penitenciaria y la inseguridad en Panamá

Una escalada de enfrentamientos entre grupos delictivos, tanto en barrios urbanos como en centros de reclusión, refleja las dificultades del Estado para mitigar la influencia del narcotráfico y las bandas en la vida social del país

Guardar
Imagen de una celda oscura con rejas de metal, una ventana enrejada y una bandera de Panamá. Una cinta amarilla de policía atraviesa la escena.
Una celda oscura con rejas y una bandera de Panamá de fondo está acordonada por una cinta policial, simbolizando una escena de crimen o una investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis carcelaria en Panamá quedó expuesta tras el fallecimiento de un reo durante un tiroteo entre pandillas dentro del Centro Penitenciario La Joya, la prisión más grande del país, expuso una nota de la agencia de noticias EFE.

Las autoridades de Panamá reconocieron que el crimen organizado ejerce una influencia creciente en los recintos penitenciarios, donde líderes criminales siguen ordenando asesinatos y robos de drogas, incluso tras las rejas.

PUBLICIDAD

El director de la Policía, Jaime Fernández, detalló que las estructuras delictivas no solo actúan en las calles, sino que además controlan actividades desde el interior de las cárceles.

Aceptó la presencia de cabecillas pandilleros con la capacidad de coordinar delitos como homicidios y robos de narcóticos entre organizaciones rivales.

PUBLICIDAD

Influencia del crimen organizado en el sistema penitenciario

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, citada también en la nota de EFE, explicó que el avance del crimen organizado dificulta la labor de las autoridades. Indicó que, mientras el Estado enfrenta restricciones legales y operativas, las bandas criminales han escalado y fortalecido sus operaciones tanto fuera como dentro de las cárceles.

El director policial expresó que en Colón existen cerca de 13 pandillas enfrentadas, situación agravada por hechos como el doble asesinato de este lunes, donde uno de los fallecidos era un sicario que, al manipular su arma, se disparó accidentalmente.
El director policial expresó que en Colón existen cerca de 13 pandillas enfrentadas, situación agravada por hechos como el doble asesinato de este lunes, donde uno de los fallecidos era un sicario que, al manipular su arma, se disparó accidentalmente.

En el Centro Penitenciario La Joya, la violencia entre internos obedeció a disputas entre grupos ligados al narcotráfico internacional. Según datos oficiales, el episodio se relaciona con la lucha territorial entre pandillas que también ha dejado víctimas en barrios como San Miguelito y en la provincia de Colón.

Panorama de la violencia y expansión de las pandillas

Durante el primer trimestre del año, la cifra oficial de homicidios en Panamá alcanzó 130, lo que representa una disminución del 9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

De ese total, 22 asesinatos ocurrieron en Colón, que se posiciona como la tercera zona más peligrosa del país, detrás de la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Las estadísticas de la Fiscalía indican que en la provincia de Panamá se registraron 52 homicidios, mientras que San Miguelito contabilizó 26 en el mismo periodo.

El director policial expresó que en Colón existen cerca de 13 pandillas enfrentadas, situación agravada por hechos como el doble asesinato de este lunes, donde uno de los fallecidos era un sicario que, al manipular su arma, se disparó accidentalmente.

La situación expone un fenómeno más amplio: más de 180 pandillas están activas en el país, muchas integradas al tráfico internacional de drogas. Estas organizaciones trasladan cargamentos que provienen del sur del continente, con destino a Estados Unidos y Europa.

Primer plano de unas manos masculinas aferradas a unas barras de prisión metálicas y oxidadas, con gotas de agua y un fondo oscuro.
Las autoridades de Panamá reconocieron que el crimen organizado ejerce una influencia creciente en los recintos penitenciarios, donde líderes criminales siguen ordenando asesinatos y robos de drogas, incluso tras las rejas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El control territorial y los conflictos violentos entre bandas han convertido a sectores como Colón y San Miguelito en focos de inseguridad. Los incidentes recientes en las cárceles ponen en duda la capacidad estatal de contener la expansión del crimen organizado, tanto dentro como fuera de los muros penitenciarios.

El liderazgo policial y el Ministerio de Gobierno admiten la urgencia de adoptar medidas más eficaces para evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de operación criminal y violencia, en una coyuntura donde el narcotráfico y las rivalidades pandilleras constituyen los principales desafíos para la seguridad pública de Panamá.

Temas Relacionados

Crisis Carcelaria PanamáCrimen OrganizadoNarcotráficoPandillasPanamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ataques informáticos expusieron la mayor base de datos biométricos y de identificación en la educación superior de Guatemala

Miles de estudiantes y profesores ven vulnerados sus datos biométricos y personales. Los informes advierten efectos inmediatos y la necesidad de adaptar protocolos. Medidas urgentes marcan la agenda universitaria luego del ciberataque

Ataques informáticos expusieron la mayor base de datos biométricos y de identificación en la educación superior de Guatemala

El relanzamiento de la OMSA incluye nueva flota, tarifa integrada y recorridos ampliados en Santo Domingo

La modernización del sistema de autobuses incorpora vehículos con mayor capacidad, un esquema de acceso único para diferentes medios de transporte y la extensión de rutas para optimizar la conectividad en la ciudad

El relanzamiento de la OMSA incluye nueva flota, tarifa integrada y recorridos ampliados en Santo Domingo

La Iglesia resalta el liderazgo del presidente Abinader durante inauguración de infraestructura vial

El sacerdote Luis María Ramón subrayó el impacto de las políticas ejecutadas por el jefe de Estado, tanto en materia de seguridad como en avances sociales, dirigiendo un mensaje centrado en la integridad y el bienestar de la nación

La Iglesia resalta el liderazgo del presidente Abinader durante inauguración de infraestructura vial

Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Cambio de mando se convertirá en un evento masivo con conciertos, delegaciones internacionales, operativos de seguridad y transporte especial para los asistentes

Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

Proyecto nacional integrado de atención a esta enfermedad logra importantes avances

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

TECNO

Desactiva esta función en tus apps y consigue hasta un 20 % más de batería

Desactiva esta función en tus apps y consigue hasta un 20 % más de batería

Tim Cook llevó a Apple a los 4 billones de dólares, pero su forma de liderar pudo haber quedado obsoleta

Sundar Pichai reveló que la IA ya escribe el 75% del código en Google

OpenAI y Microsoft rompen exclusividad: qué significa esto para las funciones con IA que usas en Word o Excel

IA se encarece y supera el gasto en sueldos humanos en varias empresas

ENTRETENIMIENTO

“No necesito esa energía”: Josh Hutcherson y su decisión de alejarse por completo de las redes sociales

“No necesito esa energía”: Josh Hutcherson y su decisión de alejarse por completo de las redes sociales

La hija de Angelina Jolie detalló cómo es su vínculo con la actriz: “Es la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva”

El truco que usó Christopher Nolan para convertir a Bane en el villano más imponente del Caballero Oscuro

El director de la biopic de Michael Jackson reveló por qué la película no incluyó las acusaciones de abuso sexual

Murió Gerry Conway, escritor de Marvel Comics y creador de Punisher

MUNDO

Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales

Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales

Arena como la nieve, trineos de plástico y dunas que parecen de otro planeta: así es White Sands National Park

La ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz: “No existe ningún fundamento jurídico”

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

Así es la medusa más peligrosa del mundo: puede matar en minutos y es casi invisible en el agua