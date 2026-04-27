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Guatemala: piden a la OMS aprobar un anexo vinculante en el acuerdo sobre pandemias para la equidad en el acceso de vacunas

Un llamado a los países miembros busca que, en futuras emergencias sanitarias, los medicamentos y vacunas lleguen de manera justa, evitando repeticiones de desigualdades vistas durante la crisis del COVID-19 en regiones vulnerables

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Piden a la OMS aprobar anexo vinculante en el acuerdo sobre pandemias
La AIDS Healthcare Foundation urge a los países de la OMS a aprobar un Anexo vinculante en el Acuerdo sobre Pandemias para asegurar la equidad en el acceso a vacunas y tratamientos. (fotografía: Organización AHF Guatemala)

A pocos días de que Ginebra se convierta en el epicentro de negociaciones cruciales, la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) instó a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a aprobar un Anexo vinculante en el Acuerdo sobre Pandemias, cuya aprobación es fundamental para que la equidad en el acceso a vacunas y tratamientos quede realmente garantizada en futuras emergencias sanitarias. Según el comunicado difundido por AHF, la urgencia radica en impedir que se repitan las profundas desigualdades observadas durante la pandemia de COVID-19, cuando la disponibilidad de recursos médicos dependió de la capacidad de compra de los países y millones quedaron sin acceso oportuno. La última sesión de trabajo del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG), programada del 27 de abril al 1 de mayo de 2026, representa el momento límite para asegurar un acuerdo efectivo antes de que la Asamblea Mundial de la Salud lo evalúe en mayo, informó AHF.

La adopción formal del Acuerdo sobre Pandemias en 2025 aún no garantiza la entrada en vigor de medidas concretas: falta la aprobación del Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), que determinará cómo se comparten los virus y los datos científicos para el desarrollo de vacunas y tratamientos, así como la distribución global de los beneficios generados. AHF remarcó que, en América Latina, la desigualdad en la respuesta al COVID-19 derivó en retrasos significativos en la llegada de vacunas y terapias, incrementando la carga de enfermedad y mortalidad en la región. El comunicado indica que perpetuar modelos “voluntarios” o sistemas “híbridos”, propuestos por algunos Estados y bloques, debilitaría el acuerdo y permitiría que los beneficios derivados del uso de datos y patógenos quedaran fuera del alcance de la obligación internacional.

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Un grupo de personas protestando al aire libre frente a un edificio antiguo de piedra con arcos, sosteniendo pancartas bajo un cielo claro al atardecer.
Activistas de AHF se manifiestan en Guatemala pidiendo a la OMS un anexo vinculante para asegurar la equidad global en el acceso a vacunas y tratamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de acceso debatido: ¿voluntario, híbrido o vinculante?

El documento de AHF identifica el Anexo PABS como el corazón del futuro acuerdo. En este apartado se definirán reglas claras para compartir información sobre patógenos, asegurar el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos, favorecer la transferencia de tecnología y conocimientos, establecer compromisos financieros sostenidos y crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Marleny Negreros, integrante del equipo de Incidencia de AHF Guatemala, subrayó: “Lo que se decida en Ginebra definirá si en la próxima pandemia el acceso a vacunas y tratamientos será equitativo o seguirá dependiendo del poder económico de los países”. La organización sostuvo que aceptar compromisos voluntarios dejaría estos objetivos sujetos a negociaciones bilaterales o acuerdos con la industria, en perjuicio de los países con menos recursos.

En la ronda de negociaciones de fines de abril, Europa y naciones como Alemania, Francia, Suiza y Noruega recibieron críticas directas de AHF por su resistencia a sostener disposiciones estrictas de equidad en el texto vinculante. La organización los exhortó a dejar de bloquear estos artículos y actuar según los principios de solidaridad internacional que suelen promover. Por otra parte, se destacó el rol decisivo de Brasil, México, Colombia y Perú para defender un reparto justo de los recursos y beneficios provenientes de la colaboración científica global.

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El eje central de la demanda de AHF es la obligatoriedad: rechazar sistemas voluntarios, adoptar contratos estandarizados que aseguren el cumplimiento, garantizar el acceso, la tecnología y el financiamiento como condiciones innegociables, y establecer sistemas para la trazabilidad de los recursos que impidan abusos. Negreros recalcó: “Sin reglas claras y obligatorias, el mundo corre el riesgo de repetir los errores del COVID-19. Un acuerdo débil no es una opción”.

América Latina, en la primera línea frente al riesgo de exclusión

Durante la pandemia de COVID-19, América Latina enfrentó una postergación reiterada en la llegada de insumos médicos esenciales, según informó AHF. Esta situación acentuó desigualdades preexistentes y provocó una carga desproporcionada de enfermedad y muertes evitables. De cara a la revisión del Acuerdo sobre Pandemias, AHF enfatizó que “un Anexo PABS fuerte no es un tema técnico. Es la diferencia entre repetir la desigualdad o salvar millones de vidas en la próxima pandemia”, remarcando el valor estratégico de las decisiones que se adoptarán en Ginebra.

El Anexo PABS plantea reglas claras para que el intercambio de información sobre patógenos promueva no solo la colaboración científica, sino también compromisos económicos y tecnológicos efectivos, con mecanismos de cumplimiento sujeto a exigencia internacional. La organización advirtió que mientras no se acordara un sistema obligatorio y previamente pactado, el mundo afrontaría un alto riesgo de repetir los errores de la crisis sanitaria de los últimos años.

El papel de AHF y su alcance global

AIDS Healthcare Foundation es la mayor organización de salud pública del mundo enfocada en la respuesta al VIH/sida e infecciones de transmisión sexual, de acuerdo con su comunicado. Presta atención y servicios médicos a más de 2,9 millones de personas en 50 países, incluyendo Estados Unidos, África, América Latina y el Caribe, Asia/Pacífico y Europa del Este. En Guatemala, la fundación desarrolla programas de prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y VIH, ampliando el alcance de sus demandas por equidad a nivel global.

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